- Romanii care lucreaza legal in strainatate pot primi pentru copiii lor alocatii in țara in care sunt angajati și au reședința. Copiii ai caror parinti lucreaza legal in strainatate, intr-o tara din UE, pot primi alocatiile care se dau in acea tara, in locul celor din Romania, care sunt in general mult…

- Parinții care vor sa plece la munca, in strainatate și nu iși pot duce copiii cu ei, pot beneficia de informații utile ca sa ii ajute pe cei mici sa parcurga perioada de desparțire mai suportabil. Totul, in cadrul campaniei demarata de Direcția de Asistența Sociala Oradea inca din luna aprilie 2014.…

- Fenomenul migrației este bine cunoscut pentru populația din Republica Moldova. In majoritatea cazurilor parinții nu au posibilitatea sa plece peste hotare impreuna cu copiii de la bun inceput sau nu iși doresc acest lucru, pentru ca intenționeaza sa revina acasa. Astfel, copiii raman in grija bunicilor,…

- Pedeapsa cu inchisoarea pentru cazurile de „parasire, alungare sau lasare fara ajutor” ”Copiii majori apti de munca sunt obligati sa-si intretina si sa-si ingrijeasca parintii inapti de munca, aflati in dificultate, necesitand sprijin material”, prevede un proiect de lege depus de 74 de parlamentari,…

- Incident violent petrecut ieri dupa amiaza, in curtea secției de Psihiatrie a spitalului din Barlad, dupa ce un individ a sarit la bataie la personalul de pe ambulanța instituției și la paznicul de la intrare.

- ULTIMA ORA: Atacatorul, un barbat de 30 de ani, Constantin T., din Ploiești, a devenit extrem de violent dupa ce a fost transportat cu ambulanța barladean la Spitalul de Psihiatrie. Cand a coborat din ambulanța a sarit la bataie la insoțitorul de pe ambulanța și la șofer, precum și la paznicul…

- Radu Stochitoiu, un tanar din Targu Jiu, care aflat la masterat in Inteligenta Artificiala la Politehnica Bucuresti, si-a donat parul pentru ca din el sa fie facute peruci pentru copiii bolnavi de cancer.