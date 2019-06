Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii au reluat sambata dimineata cautarile copiilor luati de viitura in judetul Prahova, dupa ce actiunile au fost sistate pe perioada noptii. Din pacate, acestia au gasit, sambata, si trupul baietelului de 6 ani luat de viitura produsa in Sangeru, judetul Prahova. Baiatul a fost gasit in zona…

- V. Stoica Tornada care a speriat, marți seara, o intreaga Romanie a ocolit zona județului Prahova, dar precipitațiile s-au manifestat violent și in județul nostru. Valea Calugareasca, Urlați și Ceptura, dar și Tohani, au fost printre zonele viticole din județul Prahova lovite crunt de grindina care…