Stiri pe aceeasi tema

- Un baiețel nascut pe data de 2 ianuarie la Spitalul de Obstetrica-Ginecologie &"Dominic Stanca&" din Cluj sufera de o malformație grava a inimii (a fost diagnosticat cu transpoziția vaselor mari si defect septal), iar singurii doi medici din Transilvania care

- Parinții unui bebeluș care a venit pe lume pe 2 ianuarie sunt disperați, intrucat copilul s-a nascut cu o malformație grava a inimii, iar singurii doi medici din Transilvania care l-ar putea opera sunt in concediu la inceput de an.

- O femeie din India in varsta de 65 de ani a dat nastere celui de-al doilea copil care potrivit familiei ar fi fost conceput pe cale naturala, in conditiile in care majoritatea femeilor care au trecut de 50 de ani ...

- Un copil din Brazilia este primul nascut in urma transplantului unui uter prelevat de la o donatoare decedata, au anuntat marti medicii, citati de agentia DPA. Fetita, care este sanatoasa si cantareste 2,5 kilograme, s-a nascut in luna decembrie a anului trecut in Sao Paulo, au detaliat medicii intr-un…