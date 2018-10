Stiri pe aceeasi tema

- Emma Stone a povestit despre problemele de sanatate provocate de rochiile pe care le-a purtat in timp ce filma la „The Favourite”. Emma Stone a marturisit chinul prin care a trecut in timpul filmarilor la „The Favourite”, pelicula a carei acțiune se desfașoara in Anglia secolului XVIII, la curtea reginei…

- Actrita Emma Stone s-a plans ca rochiile de epoca, cu corset, pe care a trebuit sa le poarte pentru rolul din filmul ''The Favourite'' i-au ''deplasat'' organele interne, conform unui material publicat de Press Association. Celebra actrita joaca in drama de epoca "The…

- Toate bolile interne din om, vin din suferinta interioara si ataca ficatul, stomacul, inima, rinichii, creierul. Daca te manii si esti nervos, daca porti in tine ura, rautate, dusmanie, iti imbolnavesti toate organele interne. Toata aceasta furie demonica este numita de Sfantul Nicodim Aghioratul „furia…

- Un mecanism important este bioritmul zilnic al organelor noastre interne. Despre bioritmul corpului uman s-a scris destul de mult, dar despre cel al organelor interne, mult mai putin. Johanna Paungger si Thomas Poppe, in cartea Aus eigener Kraft, fac o descriere amanuntita a ritmului functiilor organelor…

- Parintele Calistrat vorbește tot timpul oamenilor despre cat de daunatoare sunt gandurile negative pentru sanatatea omului, fizica și psihica. Preotul trage un semnal de alarma in ceea ce privește depresia, boala secolului, și deplange faptul ca nu sunt destui specialiști pentru a o trata corect. ”Toate…

- O femeie cu organele interne dispuse invers a fost operata de urgența la Spitalul din Suceava, de catre o echipa de specialiști. Chirurgii au intervenit laparoscopic la fiere, pentru ca pacienta avea o criza. Specialiștii au explicat ca in aceasta situație, cand organele sunt dispuse in partea opusa,…

- Corpul de control al premierului ar trebui sa efectueze, in cazul soferului masinii cu numere preferentiale, o ancheta la institutiile implicate, iar ministrul de Interne, Carmen Dan, "trebuie sa raspunda legal si politic daca si-a folosit abuziv functia publica pentru a proteja partidul", afirma deputatul…

- La nivelul Poliției Romane se fac verificari privind activitatea a doi purtatori de cuvant, au declarat surse oficiale pentru STIRIPESURSE.RO. Este vorba despre Georgian Dragan, purtatorul de cuvant al IGPR, și Ovidiu Munteanu, purtatorul de cuvant al Brigazii de Poliție Rutiera.Georgian Dragan…