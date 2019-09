Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Corui, fost baschetbalist român care a facut parte din aceeași generație cu Ghița Mureșan, trece prin momente grele. Victor Corui, fiul sau în vârsta de 23 de ani, a murit într-un accident de tren produs la Londra.

- Un barbat de 45 de ani, care se afla in curtea gospodariei sale a lovit cu masina un baietel de doi ani. Totul s-a intamplat in raionul Donduseni, in timp ce acesta isi parca automobilul in curte.

- Taifunul Lekima a lovit violent, sâmbata, estul Chinei, provocând ploi torențiale, în urma carora 18 persoane au murit, iar alte 14 au fost date disparute, în timp ce peste un milion de persoane au fost evacuate, relateaza AFP. Valuri înalte de câțiva metri au…

- Un barbat a fost ucis de fulger și altul a suferit arsuri grave, in timpul furtunii care a lovit vineri dimineața județul Vaslui. Incidentul s-a produs in localitatea Popeni, comuna Zorleni. Un echipaj de Prim Ajutor și o ambulanța au intervenit, dupa cum a declarat purtatorul de cuvant al ISU Vaslui,…

- Accident teribil! Un barbat de 44 de ani din Argeș a murit dupa ce a fost lovit de o mașina. Azi noapte (4-5 august), politistii din cadrul Politiei Orasului Costesti au fost sesizati despre identifcarea unui barbat decedat, pe DJ 679 de pe raza localitatii Barla. S-a constatat din cercetari ca acesta…

- [caption id="attachment_46748" align="alignleft" width="288"] bebeluș[/caption] Un copil a murit in drum spre spital, dupa ce ieri a fost lasat fara supraveghere, a cazut din carucior și s-a lovit la cap, scrie deschide.md Tragedia a avut loc in satul Valea Mare, din raionul Ungheni. Potrivit poliției…

- Acesta ar fi trebuit sa fie marea sa intoarcere pe Broadway dupa 37 de ani. In piesa, Dunaway o interpreta pe Katharine Hepburne. Reprezentatiile au inceput pe 22 iunie. "Producatorii de la "Tea at Five" au anuntat astazi ca au pus capat relatiei cu Faye Dunaway. Piesa se va juca la Londra, anul viitor,…

- Citeste articolul pe unica.ro! Post-ul In decembrie 1952, o ceața densa a acoperit Londra și 12.000 de oameni au murit in cateva zile. Explicația a fost gasita abia acum apare prima data in Libertatea.ro .