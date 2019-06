Drama Sorinei, copilul smuls spre adoptie prin forta procurorului ! Romania a mai trait o drama nationala. O fetita de 8 ani asediata de “mascati” si tirita spre adoptie de catre un procuror, femeie ! Nu stiu daca este si mama acest procuror ! Imaginile sint socante si dramatice ! Sa trimiti “mascatii” peste un copil de 8 ani, sa il tirasti pe jos, ca pe un porc inainte de sacrificare, copilul sa urle ca vrea sa ramina cu “mami si tati”, asistentii maternali care au crescut-o de cind era bebelus, alaturi de “surioara si fratii mai mari”, asta mi se pare o CRIMA ! Opinia publica s-a impartit in doua tabere, ambele influentate de presa care s-a impartit in doua… Citeste articolul mai departe pe nasul.tv…

- Sorina a fost data spre adopție cand avea 3 ani. 122 de familii din Romania au refuzat sa o adopte pe motiv ca este de etnie roma. Anul trecut, un cuplu de romani stabiliți in SUA și-a exprimat intenția sa o adopte. Dupa un lung proces și multe ședințe de potrivire, instanța a decis definitiv ca Sorina…

- Cazul fetiței de opt ani care a fost luata cu forța de polițiștii de la Serviciul de Investigații Criminale din cadrul IPJ Mehedinți a scandalizat o țara intreaga, intrucat se pare ca fetița ar fi fost adoptata de o familie din SUA, insa fara știrea celei care o creștea de la varsta de noua luni.

