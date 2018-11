Stiri pe aceeasi tema

- Trei tineri din Arad sunt cercetati sub control judiciar, dupa ce ar fi vandalizat autoturismul personal al unui politist, in semn de razbunare dupa ce unul dintre ei a fost sanctionat in trafic. Politistul si-a gasit autoturismul acoperit cu vopsea verde, iar paguba depaseste 7.000 de lei.

- Florin Bratu a dezvaluit ca doi dintre cei mai buni straini din Liga 1 Betano, Fabbrini si Ongenda, au fost aproape de Dinamo. Transferurile nu s-au concretizat deoarece conducerea i-a pus la dispozitie un buget limitat.

- Fostul astronaut american Buzz Aldrin, care alaturi de Neil Armstrong a format primul echipaj uman care a pașit pe Luna, se razboiește in instanța cu propriii copii. Aldrin este cel care a intentat procesul.

- O femeie de 28 de ani, supraponderala, din Barlad, judetul Vaslui, a fost refuzata de cinci spitale, desi ar fi trebuit sa nasca. Motivul invocat de unitatile medicale: femeia are peste 160 de kilograme, iar masa de operatie nu ar fi sustinut-o, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- O femeie din Australia și-a inchis copilul cu gratii in dormitor ca sa nu mai poata ieși sa se drogheze. Disperata ca baiatul ei de 17 ani este dependent de droguri, femeia a hotarat sa ia o...

- Mircea Lucescu (73 de ani) este bogat, celebru xi greu de demis! Dexi oficialii federatiei turce au incercat sE-l zboare de la carma primei reprezentative, ca urmare a rezultatelor sub axteptEri, ~Il Luce a reuxit sE supravietuiascE. Cum a fost posibil acest lucru?

- Indiferent de vreme, Regina Elisabeta apare in public in fusta. Mulți dintre și-au pus probabil aceasta intrebare. Azi veți afla de ce Regina Elisabeta nu poarta pantaloni.(CITEȘTE ȘI: ”ESCROCII CU PAPION” AU INGROZIT BOGATAȘII ROMANIEI. CUM SUSTRAGEAU CEASURI SUPER-SCUMPE + SCHEMELE DUPONT & IPHONE…

- Un tanar in varsta de 23 de ani și-a pierdut viața, iar alte trei persoane au fost ranite in urma unui accident teribil ce a avut loc intre localitatile ialomitene Tandarei si Platonesti.