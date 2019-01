Stiri pe aceeasi tema

- Lara Hall, o avocata din Australia, a discutat cu un tanar pe Facebook si a ramas impresionata. Crezand ca l-a gasit pe „barbatul visurilor“ ei, s-a dus tocmai pana in Pakistan pentru a-l intalni si a se casatori cu el. A indurat insa un cosmar.

- Președintele PMP, Eugen Tomac, s-a declarar consternat de asasinarea primarului din Gdansk pe care l-a cunoscut in urma cu 10 ani. Acesta a postat un mesaj de condoleanțe pe pagina sa de Facebook„Moartea primarului din Gdansk, Pawel Adamowicz, injunghiat in fața a sute de oameni in timpul…

- Judecatoria Chisineu-Cris a pronuntat o prima sentinta intr-un dosar in care un tanar din Timisoara a fost trimis in judecata pentru proxenetism, fiind acuzat ca a constrans-o pe iubita sa de 16 ani, pe care a cunoscut-o pe Facebook, sa se prostitueze pentru ca el sa-si poata achita o amenda si sa-si…

- Desfigurata! Traumatizata si speriata de... moarte! Totul din cauza unui barbat care ar fi facut-o sa se simta ca un... monstru. Acuza o femeie de 40 de ani, care ar fi fost violata, batuta si jefuita iar casa i-ar fi fost devastata, la propriu! De nimeni altul, decat de fostul iubit.

- Un cunoscut artist roman primește propuneri indecente pe retelele de socializare. Este tanar, frumos, talentat si cu lipici la fete. Artistul de muzica populara Mihai Turda, caci despre el este vorba, se bucura de o cariera infloritoare. Tocmai a lansat o noua piesa – „Dragoste de cristal” – și nici…

- „Sunt Paula și am 20 de ani. In urma cu ceva saptamani m-am imprietenit pe facebook cu un baiat. Am vorbit mult, ne-am placut tare și, in cele din urma, ne-am intalnit, acum vreo 3 saptamani. A fost frumos, ne-am iubit ca doi nebuni, dar dupa ce am facut dragoste, a inceput sa fie din ce in ce mai…

- Este tanar, frumos, talentat si cu lipici la fete. Artistul de muzica populara Mihai Turda, caci despre el este vorba, se bucura de o cariera infloritoare, caci tocmai a lansat o noua piesa „Dragoste de cristal”, mai mult de atat, nici cu admiratoarele nu sta prost. Intrepretul de muzica populara ne-a…