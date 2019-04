Stiri pe aceeasi tema

- Pepe s-a accidentat grav la umar pe partia de ski! Artistul are dureri mari si are nevoie urgenta de recuperare si tratament. Cum s-a intamplat totul, dar si in ce consta tratamentul pe care Pepe este nevoit sa il urmeze.

- Letitia Moisescu, cunoscuta cantareata care a participat recent la Eurovision, trece prin clipe grele. Din pacate, bunica ei s-a stins din viata. Letitia Moisescu a publicat pe pagina sa un mesaj trist, in care ii indeamna pe toti cei care inca mai au bunici sa ii pretuiasca. Ea, acum ca si-a pierdut…

- Rikako Ikee, din Japonia, favorita a Jocurilor Olimpice din Tokyo 2020, a fost diagnosticata cu leucemie. La cei doar 18 ani ai sai, Rikako a caștigat pana acum șase medalii de aur și doua de argint la...

- Fratele selectionerului U-21, Mirel Radoi, in varsta de 37 de ani, originar din Drobeta Turnu Severin, judetul Mehedinti, a fost transportat de urgenta la spital, dupa ce a cazut de la etajul 4 al blocului in care locuieste. Surse judicare sustin ca acesta se afla in proces de divort. Politistii se…

- Lovitura cumplita pentru frumoasa ispita Maria Ilioiu de la emisiunea „Insula iubirii”! Focoasa roșcata a trecut prin momente extrem de dificille și a facut o dezvaluire complet neașteptata!

- Cel de-al doilea sezon al serialului “Fructul oprit” continua, in aceasta seara, de la ora 20.00, cu episodul 19, un episod incarcat cu numeroase momente emoționante și rasturnari de situație. Adevaruri...

- Nu mai putea sa mearga de durere si a ajuns la cutit. Vedeta a fost operata in urma cu putin timp. Medicii i-au taiat o parte din osul de la picior care ii dadea mari batai de cap. Steliana Sima a povestit ce a patit si cum se simte acum.

- Vedeta de televiziune Amalia Enache a trecut prin momente foarte grele cand era insarcinata. Aceasta a stat numai prin spitale cu tatal sau, grav bolnav. Prezentatoarea de la Pro TV Amalia Enache este mama unei fetițe care se numește Alma. Micuța a venit pe lume in august 2016. In perioada in care a…