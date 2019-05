Stiri pe aceeasi tema

- Un clip filmat in Parcul National Nagarahole din India, surprinde momentul in care un elefant legat cu lanturi, se prabuseste si moare in timp ce ingrijitorii nu fac decat sa arunce cu galeți de apa pe el. Elefantul avea varsta de 37 de ani si purta numele de Drona. Desi el se simtea rau de ceva timp,…

- Creatorul de moda Razvan Ciobanu și-a pierdut viața in urma unui accident rutier teribil, in a doua zi de Paște. In urma a lasat o cariera impresionanta, prieteni și oameni dragi care il plang acum, dar și o poveste de viața tumultuoasa.

- 25 de elevi care frecventeaza cursurile unor scoli de pe raza municipiului Galati au fost „vizitati” la propriile locuinte de politistii locali. Oamenii legii au raspuns astfel la solicitarea unitatilor de invatamant, in conditiile in care respectivii minori inregistrau un numar important de absente.

- Dupa doua luni petrecute in Germania, acolo unde a inceput tratamentul pentru vindecare cancerului, Leo Iorga si sotia sa s-au intors in Romania. Insa, aceasta cumpana a vietii sale nu a luat sfarsit, dat fiind faptul ca va continua tratamentul dupa Paste.

- Conform cercetarii Provident Financial Romania, comparativ cu anul trecut, numarul celor care prefera sa petreaca 1 Mai acasa a crescut cu peste 20 de puncte procentuale, scrie agerpres.ro. In urma chestionarii a rezultat faptul ca aproape un sfert dintre romani au redus bugetul cheltuit cu…

- Drama unei familii din Iași s-a transformat intr-o șansa la viața pentru o mama. Parinții baiețelului care nu a supraviețuit unui accident de mașina au decis sa ii doneze organele. Astfel, femeia a carei viața depindea de un transplant, a fost salvata. O clipa de neatenție a unui baiețel de 7 ani, care…

- Un bebeluș de nici cinci luni a murit, dupa ce parinții i-au facut o circumcizie ilegala, chiar la ei acasa. La scurt timp dupa ce a fost operat, baiețelul a murit din cauza unui stop cardio respirator.

- Numarul cazurilor diagnosticate cu gripa in ultima perioada a crescut considerabil, inclusiv in judetul Iasi. De asemenea, numarul deceselor in judet a ajuns deja la cinci, saptamana trecuta pierzandu-si viata doua persoane. Doctorii se tem ca, daca in perioada aceasta tinerii vor sta foarte mult afara,…