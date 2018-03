Stiri pe aceeasi tema

- Fosta prezentatoare Olivia Steer a vorbit in cadrul unei emisiuni de televiziune despre unul dintre cele mai grele momente din viata sa, pierderea surorii sale, care a murit in urma cu opt ani din cauza cancerului.

- Olivia Steer a vorbit deschis despre drama prin care a trecut. Jurnalista a povestit cea mai grea perioada din viața ei, cand și-a pierdut sora. Soția lui Andi Moisescu nu și-a putut stapani lacrimile, in timp ce povestea despre pierderea pe care a suferit-o. Sora ei s-a luptat cinci ani cu necruțatoarea…

- Cel puțin șapte persoane și-au pierdut viața sambata in Filipine dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a prabușit peste o vasa. Aeronava tocmai decolase de pe un aerodrom de la periferia capitalei Manila, potrivit Reuters. Cinci persoane care se aflau la bordul avionului și-au pierdut…

- De multe ori, viața unui artist ascunde drame cumplite, iar publicul e neiertator. Avem pretenția ca cel de pe scena sa aiba mereu zambetul pe buze, deși e imposibil. Karym, un artist cunoscut din Romania, a acceptat sa vorbeasca și sa recunoasca faptul ca trece printr-o perioada crunta. De curand,…

- Karym, un artist cunoscut din Romania, a acceptat sa vorbeasca despre tragediile care se tin lant in viata sa si sa recunoasca faptul ca trece printr-o perioada crunta. De curand, tatal sau a fost diagnosticat cu carcinom hepatocelular, o boala a ficatului, exact aceeasi boala de care a murit…

- Roxana Ciuhulescu a facut declarații despre fostul ei soț, dar și despre viața pe care o are acum alaturi de iubitul ei, cu care este insarcinata. Roxana Ciuhulescu a decis anul trecut sa se separe de soțul ei, Mihai Ivanescu, impreuna cu care are o fata adorabila. Vedeta s-a logodit cu Silviu Bulugioiu…

- Prima soție a lui Laurențiu Reghecampf a fost Mariana Pfeiffer. Cei doi au fost casatoriți timp de 14 ani. Au avut o fiica, Ana-Lisa, care a murit la un an și patru luni de la naștere din cauza unor probleme cardiace. Ulterior, a venit pe lume Luca, al doilea lor copil. Mariana Pfeiffer, cea care […]…

- Cantareata galeza Shirley Bassey a transmis intr-un comunicat de presa ca este inca in viata, dupa ce muzicianul Mike D'Abo a anuntat eronat, in timpul unui concert, ca aceasta a murit, potrivit contactmusic.com.

- Olivia Steer a dezvaluit amanunte mai puțin știute despre familia ei, intr-un interviu acordat chiar de 8 Martie, pentru Antena Stars. Soția lui Andi Moisescu și-ar dori ca la un moment dat, sa se intoarca in televiziune. ”Trec cu gratie peste toate. Chiar daca te doare și auzi locruri care care nu…

- Ruthie Ann Miles a fost ranita in urma unui accident de masina. Vedeta implicata in accidentul auto este insarcinata. Din pacate, fata ei, in varsta de 4 ani, a murit in urma impactului, potrivit Reuters.

- A murit tatal Amaliei Enache. Vedeta PRO TV, care in urma cu 10 ani, tot in luna martie, a pierdut-o pe mama ei, e in doliu, iar parte din durerea ei imensa razbate pe pagina personala de Facebook, unde a postat fotografii emoționante cu parintele sau. ”Baloane se sapun, fix ca-n viața”, sta scris langa…

- Știrile false nu mai inceteaza. Anamaria Prodan a fost nevoita sa dezminta o mizerie care circula pe Internet in legatura cu mama ei. Vedeta le-a scris fanilor ca mama ei nu a murit așa cum anumite site-uri tot anunța de cateva zile. Titlul „Ionela Prodan s-a stins din viața pe masa de operație”…

- Roxana Ciuhulescu, vedeta postului ProTV, a anunțat inca de anul trecut, atunci cand s-a logodit ca iși mai dorește un copil cu noul sau partener. Daca pana acum totul a fost la nivel de zvon, Roxana a confirma oficial ca este insarcinata.

- Prezentatoarea tv Roxana Ciuhulescu este insarcinata pentru a doua oara. Artista a facut anunțul pe contul de socializare, in urma cu puțin timp. Roxana Ciuhulescu este mai fericita ca niciodata. Si are si de ce! Dupa ce a trecut printr-un divorț dureros, Roxana Ciuhulescu traiește cea mai frumoasa…

- Prezentatoarea de la Antena 3, Dana Grecu, devenita recent Chera,vine cu noi dezvaluiri, dupa ce a anunțat ca e insarcinata pentru a treia oara. Vedeta spune ca traiește cea mai frumoasa perioada din viața ei, deși recent a trecut printr-un divorț.Citeste si: Accident GRAV: O ambulanta SMURD,…

- Prezentatoarea Dana Chera, dezvaluiri intime, dupa ce a anunțat ca e gravida. Vedeta traiește cea mai frumoasa perioada din viața ei, deși recent a trecut printr-un divorț. „Ar fi o mare greșeala din partea mea sa spun ca viața n-a fost foarte buna cu mine. Mi-am dorit copii, mi-am dorit o familie.…

- Prezentatoarea de la Antena 3, Dana Chera, fosta Grecu, va fi mama pentru a treia oara. Dana Chera este insarcinata si se pregateste pentru venirea pe lume a celui de-al treilea copil al sau. Vedeta mai are o fata si un baiat, de 14, respectiv 11 ani din mariajul anterior. Dana Chera, pe numele ei de…

- Dana Chera este insarcinata si se pregateste pentru venirea pe lume a celui de-al treilea copil al sau. Vedeta mai are o fata si un baiat, de 14 respectiv 11 ani, din mariajul anterior. Dana Chera, pe numele ei de acum, este fericita ca in curand un bebelus va aparea in viata ei si a noului ei partener…

- Elena Basescu este extrem de fericita in relația pe care o are cu tatal viitorului ei copil, Catalin. Cu toate acestea, vestea ca este insarcinata, spun surse apropiate Elenei nu a ajuns, prima oara, la acesta, ci la un alt barbat. Elena Basescu a ținut ca primul care afla vestea cu pricina…

- De ce și-a ascuns Adelina Pestrițu relația cu Virgil, tatal copilului ei. Vedeta este insarcinata in trei luni și așteapta cu nerabdare sa devina mama pentru prima oara. Pana acum, nimeni nu a știut despre frumoasa poveste de dragoste pe care o traiește alaturi de iubitul ei. „Poti ascunde daca iti…

- De asemenea, circula un zvon ca ar fi și insarcinata cu cel de-al doilea copil al sau, pe care și-l dorește foarte mult. Vedeta tv s-a logodit cu Silviu Bulugioiu, chiar in prima zi a lui 2018, departe de țara. Tot atunci, cu ocazia vacanței in Thailanda, aceasta i-a spus și un "da" hotarat cererii…

- Soc in Partidul National Liberal (PNL). Un lider al partidului a incetat din viata. Organizatia din care a facut parte a facut anuntul. Este vorba despre Ion Craciunescu, fost lider al PNL Gorj, conform igj.ro.Citește și: Lovitura de teatru! Liviu Dragnea, atacat din INTERIOR! „Nu se poate!”…

- Tanara actrita a devenit zilele trecute mamica. Uite ce mesaj a postat in aceasta dimineata! Avand o forma fizica de invidiat, Ada Condeescu n-a dat mult timp semne ca ar fi insarcinata. “Nu e secret ca sunt insarcinata. E insa ceva foarte intim si personal si nu-mi place sa dau detalii despre asta.…

- Actrita americana Melanie Griffith, vedeta de la Hollywood si fosta sotie a lui Antonio Banderas, va purta la 8 februarie, la celebrul Bal al Operei din Viena, o rochie semnata de regretatul designer franco-tunisian Azzedine Alaia, care a murit in noiembrie anul trecut la Paris, relateaza EFE. Actrita…

- Simona Halep a dat detalii inedite din intimitate. Simona Halep, impozitata "la sange" de statul australian. Cu cati bani a ramas din premiul de 1,6 milioane USD "Pe Julia Roberts aș vrea sa o cunosc. Mi-a placut mult Pretty Woman. N-aș vrea sa ma blochez in lift cu nimeni special.…

- "Imi vreau viata inapoi! Mi-e dor de plimbarile cu bicicleta alaturi de Albert, de mersul prin parc cu Golden Retreiverii, de intalnirile cu fetele la o cafea, de cartea preferata si o piesa de teatru mult asteptata, de un weekend romantic cu iubitul meu. In goana noastra de a-i multumi pe ceilalti,…

- Admiratorii lui Constantin Dita, actorul care il interpreteaza pe Giani din serialul „Las Fierbinți”, a aparut pentru prima oara in fața unei camere de filmat dupa ce s-a zvonit ca a murit.

- Lavinia Tatomir, fosta partenera de viața a legendarului actor Adrian Pintea, are sufletul indurerat dupa moartea unui prieten drag. Lavinia Tatomir, care acum este casatorita cu un medic pe nume Laurențiu , este fosta soție a regretatului actor Adrian Pintea. Vedeta trece prin momente extrem de neplacute…

- Carmen Bruma, partenera de viața a moderatorului de televiziune Mircea Badea a povestit despre un episode cu totul șocant din viața sa. Vedeta a locuit in Miscov timp de cațiva ani, iar acest lucru a facut-o sa se teama pentru viața ei.

- Adelina, sora Denisei Raducu, a venit in Romania si a facut noi dezvaluiri dureroase despre moartea regretatei cantarete de muzica de petrecere. Marti, 23 ianuarie, este ziua in care se implinesc 6 luni de la disparitia Denisei Raducu de pe aceasta lume. Sora regretatei artiste a pasit in casa surorii…

- Fashion-editorul Iulia Albu a fost casatorita mulți ani cu binecunoscutul designer de pantofi Mihai Albu, scrie libertatea.ro. Din mariajul celor doi a rezultat o fiica, Mikaela, care este foarte frumoasa. Citeste si Iulia Vantur, ipostaze INTIME cu un celebru prezentator. Imaginile BOMBA…

- Andreea Berecleanu a facut de curand noi dezvaluiri despre viața ei privata și cariera. Invitata la Antena 1 intr-o emisiune, vedeta tv a povestit cum se trezește in fiecare dimineața la ora 06:30 pentru aș vedea copiii si despre lucruri pe care iubeste sa le faca. „Pe partea de final a jurnalului imi…

- Paula Chirila a divortat! Acestea au fost cele mai titrate cuvinte de presa mondena, de la sfarsitul anului 2017. Ei bine, acum pare sa fi revenit soarele pe strada prezentatoarei TV! Aceasta este cu gandul la un nou iubit! La o luna de cand si-a anuntat divortul, viata Paulei Chirila a intrat pe un…

- Bianca Sarbu s-a casatorit civil, dupa ce a ramas vaduva la 34 de ani. Actrița și prezentatoarea emisiunii „Angenția Vip” i-a spus da! lui Bogdan, un barbat in varsta de 28 de ani. Bianca Sarbu este mama a doi copii și dupa ce a trait drama vieții ei, soțul acesteia murind pe scena, in urma cu ceva…

- A murit actrița Jessica Falkholt din serialul Home and Away. Familia acesteia a decis sa opreasca aparatele care au ținut-o in viața in ultimele doua saptamani, dupa ce a suferit un grav accident in urma caruia i-au murit parinții și sora, scrie BBC News. Actrița australiana de 29 de…

- Oana Lis a decis sa faca schimbari majore in viața ei. Vedeta merge zilnic la o facultate din București, iar cursurile facute aici au ajutat-o sa isi schimbe viata. Soția lui Viorel Lis urmeaza sa inceapa sesiunea.

- Andreea Marin a povestit ca anul 2017 a fost unul bun pentru ea tocmai datorita faptului ca a divorțat, scrie click.ro. Prezentatoarea lasa de ințeles ca desparțirea de iubitul turc a fost mai degraba o ușurare pentru ea, care i-a permis astfel sa iși deschida sufletul fața de cineva care o iubește…

- Totodata, bioenergotarapeutul Lidia Fecioru a vorbit despre oamenii care ne critica si pe care nu trebui sa ii luam in seama, pentru ca ei nu merita sa fie respectati. "Buna dimineata si la multi ani dragii mei! Multumesc din suflet pentru urarile voastre, multe, mii de mesaje (telefoane…

- Potrivit antena3.ro, un barbat in varsta de 32 de ani s-a stins din viața, iar o alta persoana a fost ranita in urma unui accident rutier care a avut loc miercuri seara in județul Brașov, in apropierea Padurii Bogații. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, accidentul a…

- Iulia Vantur a transmis primul ei mesaj din noul an, 2018. Vedeta le-a facut urari fanilor ei și le-a mulțumit celor care au fost alaturi de ea. Iulia Vantur, care de cațiva ani s-a mutat in India, țara iubitului ei, starul bollywoodian Salman Khan , nu a uitat de prietenii ei virtuali. Vedeta le-a…

- Vestea mare a inceputului de an 2018 este ca Laura Cosoi a confirmat ca este insarcinata cu primul ei copil. Vedeta și soțul ei vor avea o fetița. In ultima vreme, despre Laura Cosoi, care a trecut prim momente grele anul trecut , s-a zvonit ca ar fi insarcinata. Vedeta nu a dat niciun semn in acest…

- Feli Donose a vorbit pe larg despre cum a fost ultimul an pentru ea. Vedeta și-a deschis sufletul și a spus tot despre viața ei. Feli Donose, care a slabit peste 30 de kilograme , este una dintre tinerele artiste de la noi din țara, inzestrata cu o voce superba. Feli Donose, care a dus-o foarte greu…

- La scurt timp dupa ce s-a aflat ca vedeta va deveni mamica, Laura Cosoi a scris un mesaj pe blogul ei. Actrita este insarcinata in 12 saptamani, iar ea si sotul sau, Cosmin Curticapean, traiesc cea mai frumoasa perioada din viata lor. ( CITESTE SI: Laura Cosoi este insarcinata! Prima imagine cu vedeta…

- Carismaticul actor care il interpreteaza pe Giani in serialul „Las Fierbinți”, Constantin Dita, a trecut in ultima perioada prin momente dificile in ultima din cauza unor probleme de sanatate.

- Paula Chirila a divortat in urma cu 2 luni, dupa o casnicie de 12 ani, insa se pare ca anul 2017 a fost unul foarte greu pentru indragita vedeta TV. Paula Chirila a explicat cum a fost anul 2017 pentru ea și a dezvaluit ca a avut momente extrem de dificile. Fosta prezentatoare de la „Mireasa pentru…