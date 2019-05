Stiri pe aceeasi tema

- Imparatul Akihito al Japoniei abdica marti, dupa 30 de ani si cinci luni pe tronul Crizantemei, iar locul sau va fi luat de fiul cel mare, printul mostenitor Naruhito, potrivit Le Figaro, citat de Mediafax. Marti, ceremoniile au inceput cu ritualuri private in Palatul Imperial din Tokyo. Imparatul de…

- Imparatul Akihito este primul suveran japonez care abdica dupa mai bine de 200 de ani. In cadrul unei ceremonii impresionante organizate marți, 30 aprilie, imparatul Akihito va renunța la tron iar locul sau va fi luat de fiul sau, Naruhito. Abdicarea imparatului de pe Tronul Crizantemei este prima astfel…

- O fetița in varsta de zece ani a reușit sa impresioneze o lume intreaga, grație puterii sale. S-a nascut fara maini, dar asta n-a impiedicat-o sa invețe sa scrie. Astfel, dupa ani de zile de repetiții, ea a reușit sa caștige un concurs național de scris in Maryland.

- Austriacul care s-a spanzurat, ieri, de balustrada podului de la Maracineni trecea prin momente grele dupa pierderea soției sale, rapusa de cancer in cu un an. Durerea lui Rudolf Heinz mai fusese alinata de apariția Geaninei, tanara care avea sa-i devina soție. Rudolf era obsedat de sanatatea Geanineni…

- Irina Margareta Nistor a trait, dupa Revoluție o drama pe care puțin o știu. Ea a fost atat pe vremea lui Ceaușescu, dar și dupa Revoluție, angajata TVR. Dar a avut parte de o experiența neplacuta cand s-a trezit fara loc de munca! Nimeni nu stia asta despre ea. Margareta Nistor a trait o…

- Carmen de la Salciua, una dintre cele mai iubite artiste din Romania, apare mereu cu zambetul pe buze, plina de energie pozitiva și pregatita pentru show. Numai ca exista și o parte mai trista a artistei, iar aceasta nu este cunoscuta de foarte mulți. Este vorba despre o perioada mai indepartata din…

- Cel mai greu moment din viața Biancai Comanici, cea mai iubita concurenta de la „Puterea dragostei”. In urma cu cațiva ani, Bianca a trecut printr-un grav accident. Abia acum s-a aflat totul! Citește și: Scandalos! Madalin None, atac urat la adresa Biancai, marea lui rivala de la ”Puterea dragostei”!…

- Un robot a reusit sa ridice fragmente mici de combustibil nuclear topit, in cadrul unui test de o importanta cruciala in cadrul unor viitoare operatiuni de extragere din reactoarele centralei nucleare avariate Fukushima, in nord-estul Japoniei, relateaza AFP.Dispoizitivul, teleghidat dintr-o…