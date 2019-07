Stiri pe aceeasi tema

- Emilia Clarke a afirmat ca a platit un pret mult prea mare pentru a face parte din serialul "Game of Thrones", relateaza El Pais. Actrița spune ca deși și-a indeplinit un vis jucand intr-unul dintre cele mai de succes seriale facute vreodata, sacrificiile pe care le-a facut au fost pe masura. Actrita…

- Pe scena este o diva, dar in spatele succesului sau se ascunde multa suferinta. Angela Gheorghiu a recunoscut intr-un interviu pentru "The Independet" ca a fost maltratata de fostul sau sot, tenorul Roberto Alagna. Ba mai mult, soprana a declarat ca lectiile de buna purtare veneau chiar in fata familiei…

- Andrei Ionuț Radu este puștiul fenomen al fotbalului din noua generație! La numai 22 de ani, portarul valoreaza 12 milioane de dolari și are o cariera la care alții doar viseaza. Cu toate acestea, lucrurile nu au fost mereu roz in viața lui și chiar a trecut prin momente cumplite.

- Cozmin Ovidiu Pop din satul Sindresti este cunoscut de toata populatia de pe fisculas, si nu numai. Produsele sale de carne si lactate de oaie sunt apreciate foarte mult. Daca unii sunt doar comercianti, iar altii speculanti, care amesteca laptele de vaca cu cel de oaie sau capra, sindresteanul aduce…

- Drama de proportii intr-o familie din comuna ieseana Dumesti. Un copil de numai 3 ani a murit carbonizat dupa ce camera in care se afla s-a aprins.Totul a plecat de la o simpla joaca. Din cate se pare, micutul a aprins cateva chibrituri in timp ce se afla singur in casa. Tatal sau era plecat la munca…

- Austriacul care s-a spanzurat, ieri, de balustrada podului de la Maracineni trecea prin momente grele dupa pierderea soției sale, rapusa de cancer in cu un an. Durerea lui Rudolf Heinz mai fusese alinata de apariția Geaninei, tanara care avea sa-i devina soție. Rudolf era obsedat de sanatatea Geanineni…