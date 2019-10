Stiri pe aceeasi tema

- Un cantaret celebru de la noi ascunde o mare drama. El se afla in topul manelistilor, dar tatal lui este cersetor intr-o gara aproape parasita. Baiatul a povestit in urma cu ceva timp intamplarile prin care a trecut la casa de copii, dupa ce a fost martor la bataile crunte primite de la mama lui.

- Acum, Maria Ghinea este o interpreta de muzica populara de succes, este bunica si se poate declara o femeie fericita! Ca dovada stau si fotografiile artistei de pe retelele de socializare. Insa, Maria Ghinea ascunde un adevarat cosmar. Pe cand avea 22 de ani, interpreta a fost impuscata in cap de barbatul…

- Raluca este fosta soție a lui Marcel Toader și mama lui Maximilian, singurul fiu al afaceristului, care s-a stins din viața in urma unui infarct. Femeia a fost prezenta la inmormantare, iar durerea s-a putut citi pe fața ei. Imbracata in negru, cu ochelari de soare de aceeasi culoare, fosta sotie a…

- Maria Constantin a evitat sa faca prea multe declarații cu privire la moartea fulgeratoare a lui Marcel Toader dar, cu toate acestea, artista susține ca este indurerata de vestea rea pe care a auzit-o.

- Maria Constantin a evitat sa faca prea multe declarații cu privire la moartea fulgeratoare a lui Marcel Toader dar, cu toate acestea, artista susține ca este indurerata de vestea rea pe care a auzit-o.

- A murit Marcel Toader, fostul rugbyst al Stelei si al nationalei Romaniei, care a fost casatorit cu Gabriela Cristea si Maria Constantin. Potrivit unor surse, decesul s-ar fi produs in urma unui stop cardio-respirator. Omul de afaceri in varsta de 56 de ani se afla la masa, moment in care s-a prabusit,…

- Claudia Ghițulescu, una dintre cele mai indragite artiste din lumea muzicii populare romanești a trecut printr-o adevarata drama! In urma cu cațiva ani, Claudia Ghițulescu a fost la un pas de a ramane oarba, dupa ce a fost machiata in cadrul unui concert.

- Cornelia Catanga are o viața la care multe doamne viseaza, dar ceea ce nu multa lume știe este faptul ca lucrurile nu au fost tot timpul roz in viața interpretei de muzica lautareasca. Mai exact, in urma cu cațiva ani, Cornelia Catanga a trecut printr-o adevarata drama, pe care o vrea uitata.