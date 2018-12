DRAMA NEŞTIUTĂ a Irinei Loghin. Mărturisire CUTREMURĂTOARE făcută de MAREA ARTISTĂ Irina Loghin a povestit la o emisiune tv despre saracia pe care a indurat-o cand era copil. Artsita a fost nevoita sa munceasca la camp chiar de la 6 ani, pentru a-și ajuta familia. "Saracia prin care am trecut... Noi nu observam necazurile. Noi așa credeam ca trebuia sa fie. Eram 6 copii. Tata muncea pentru toți. Sora cea mai mare era jandarmul. Mama mergea la camp. Eu eram cea mai mica. Pe noi ne invațau parinții ce sa facem. Nu mi s-a parut nimic greu. Ma lua mama de la 6 ani sa car lemne din padure. Eu am vrut sa ma duc la școala de la 6 ani, dar mama nu a vrut. Aveam galoși de cauciuc,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

