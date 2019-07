Stiri pe aceeasi tema

- Octavian Ursulescu este unul dintre cei mai apreciați și cunoscuți prezentatori de televiziune, insa, in spatele zambetului sau și a firii joviale se ascunde o mare durere. Octavian Ursulescu, in varsta de 72 de ani, prezentatorul a zeci de ediții ale Festivalului de la Mamaia, a dezvaluit una dintre…

- Viața in Costa Rica a facut ca Elena Udrea sa rupa, in mare parte, legaturile cu rudele ramase in țara. Așa se face ca fosta „blonda de la Cotroceni” nu a putut sa mearga nici la inmormantarile unor rude extrem de apropiate.

- Actrița de telenovele Edith Gonzalez s-a stins din viața joi dimineața, dupa ce familia a ales sa o deconecteze de la aparatele care o țineau in viața. Femeia in varsta de 54 de ani fusese diagnosticata cu cancer ovarian, iar miercuri noapte a facut niște complicații.

- Ileana Badiu a trecut prin clipe grele, in urma cu multi ani, dar datorita credintei si a mersului la psiholog a putut sa se ridice, iar astazi reuseste sa le spuna si altora femei drama ei.

- Boris Becker a fost declarat falimentar de o instanța din Londra, in 2017. Conform presei germane, sportivul german ar fi avut la momentul respectiv datorii in valoare de 61 de milioane de euro. Atac fara precedent la adresa lui Ion Tiriac. "Este un magnat mafiot!" Descoperit și lansat…

- Leon Akim, fiul de 5 ani al lui Kamara, are sanse sa duca o viata normala. Cazul sau a fost prezentat specialistilor din Turcia, care au stabilit ca micutul poate incepe un tratament cu celule stem, dar si o interventie la nivelul coloanei vertebrale. Copilul a fost diagnosticat cu tetrapareza…

- A fost la un pas sa-si piarda viata si a picat de doua ori la actorie. Este vorba despre Tora Vasilescu, actrita care de peste 40 de ani este un simbol in teatru si in film, actrița care a fascinat publicul prin personaje precum Zita, Didina sau Anisoara din „Proba de microfon"!

- Angela Similea se confrunta cu probleme de mai bine de 10 ani. Artista si-a pierdut rand pe rand mama, sotul, unul dintre frati, iar mai apoi omul care a ajutat-o sa devina cine este astazi. Si asta nu e tot, probleme financiare ii dau batai mari de cap artistei.