Stiri pe aceeasi tema

- Costel Enache, antrenorul celor de la FC Botoșani, omul cu care Olimpiu Moruțan a prins cele mai multe meciuri si care l-a facut sa ajunga la FCSB, i-a facut o scurta caracterizare unuia dintre cele mai scumpe transferuri ale iernii. "E un copil extraordinar de echilibrat pentru varsta lui. Mental,…

- Drama intr-o familie din județul Iași: trei frați s-au sinucis, ultimul dintre ei chiar noaptea trecuta. Acesta avea 17 ani și traia intr-un centru de plasament, urmand o școala pentru copii cu nevoi speciale. De cateva luni, insa, tatal il luase acasa sa il ingrijeasca, scrie digi24.ro, iar…

- Globurile de Aur 2018: Frances McDormand, cea mai buna actrita intr-un film-drama. La aceeasi categorie au mai fost nominalizate: Jessica Chastain ("Molly’s Game"), Sally Hawkins ("The Shape of Water"), Meryl Streep ("The Post") si Michelle Williams ("All the Money in the World"). Anul trecut,…

- Alina Puscas a fost enervata de reactia tinerei care a lovit-o pe partia de schi. Alina Puscas S-A CASATORIT! Primele imagini cu prezentatoarea si sotul sau GALERIE FOTO "Cam asta mi s-a intamplat pe partia din Poiana Brasov, cand pur si simplu, o domnisoara cu snowboard-ul a intrat…

- Prezentatorul de televiziune Alex Dima a trecut printr-o mare incercare in urma cu ani, cand partenera sa de viața a murit rapusa de cancer. Alex Dima, care este taticul unei fetițe , este cunoscut publicului din țara noastra drept prezentatorul emisiunii „Romania, te iubesc”, de la Pro TV . Alex Dima…

- Anul 2017 a fost unul extrem de greu pentru Alexandru Arșinel. Actorul a pierdut doua colege si bune prietene, in doar o luna. Iar problemele de acasa m-au daramat la propriu. Pierderea Stelei Popescu si a Cristinei Stamate l-au marcat si i-au slabit sanatatea. „Da, cel mai urat an din viata mea. De…

- Pentru Alexandru Arsinel, ultimul an a fost cel mai greu din viata lui. Actorul a pierdut doua colege si bune prietene, in doar o luna. Pierderea Stelei Popescu si a Cristinei Stamate l-au marcat si i-au slabit sanatatea. Recent, Arsinel a suferit o interventie chirurgicala la inima, dar acum se simte…

- O fetița, in varsta de 11 ani, din municipiul Slatina, a ajuns la Spitalul Municipal, dupa ce in seara de Ajun a fost atacata de pisica bunicului ei. Incidentul a avut loc in timp ce copilul dormea, rudele acesteia solicitand ajutorul Poliției Locale Slatina. La o jumatate de ora dupa miezul nopții…

- Suporterii lui Real Madrid și ai Barcelonei au umplut stadionul Santiago Bernabeu la ultimul El Clasico al anului. Proaspata caștigatoare a Campionatului Mondial al Cluburilor, Real Madrid a avut parte de o coregrafie de excepție a fanilor. "Craciun alb" este mesajul afișat la peluza blanco, intr-o…

- Gabriela Cristea și Tavi Clonda se pregatesc de Craciun.Artistul a vorbit și despre botezul fetiței care va avea loc in luna aprilie a anului viitor. Mai mult, soția lui va reveni in curand pe micile ecrane. Viața celor doi s-a schimbat total de cand au devenit parinți, iar acesta este primul Craciun…

- Grav accident de circulație in localitatea Coșevița, din județul Hunedoara, soldat cu cinci victime. Un barbat a ramas incarcerat și a fost nevoie de intervenția pompierilor pentru scoaterea lui dintre fiarele contorsionate ale autoturismului, iar trei copii, de patru luni, cinci și zece ani, au ajuns…

- Festivalul judetean de colinde “E vremea colindelor” ajuns la editia a V-a avea loc in orasul Targu Carbunesti, in cadrul primariei. Evenimentul va avea loc, miercuri, 20 decembrie 2017, incepand cu ora 10:00. „Festivalul este organizat de catre Primaria orasului Targu Carbunesti,…

- Giani Kirița considera ca forma buna a lui Dinamo nu inseamna mare lucru și avertizeaza ca meciul de la Timișoara va fi foarte greu pentru "caini". Dinamo joaca in deplasare cu ACS Poli azi, de la ora 20:00, intr-un meci care poate fi urmarit in direct pe TV Digi Sport, TV Telekom Sport, Look TV și…

- Care erau subiectele zilei in urma cu un sfert de secol, in 1992? DE LA O ZI LA ALTA Drama muta la Palatul Victoria GUVERNUL VACAROIU IN DOLIU! Din surse nu tocmai demne de incredere aflam ca greva tipografilor (soldata deocamdata doar cu sistarea aparitiei cotidianelor care nu au tipografii proprii)…

- Show-ul “Te cunosc de undeva!” iși va desemna cel de-al 12-lea caștigator sambata, 16 decembrie, de la ora 20.30, la Antena 1, intr-o finala magica, plina de personaje reale și imaginare, insoțite de stralucire, coregrafie fastuoasa, dar și de puțina nostalgie, și prezentata de Alina Pușcaș și Cosmin...

- Speriat de artificii, un caine a sarit de la etajul 11 și a ranit o femeie. Intamplarea a avut loc in Columbia, iar in urma incidentului patrupedul a murit. Speriat de zgomotul artificiilor, un caine a sarit de la etajul 11 al unei cladiri din orasul columbian Armenia si a cazut peste o femeie care…

- Tot mai multi moldoveni cred ca direcția in care se mișca lucrurile in țara este cea corecta. Potrivit datelor sondajului realizat de IMAS, 16 la suta dintre conationali spun ca viața lor s-a imbunatați comparativ cu acum un an, iar fiecare al treilea crede ca va trai mai

- Anamaria Rosa, fiica solistului Aurelian Preda, și-a amintit de regretatul sau tata. Interpretul de muzica populara Aurelian Preda suferea de mai mulți ani de cancer, iar pe 27 septembrie anul trecut, a pierdut lupta cu boala. Acesta era internat la o clinica din Austria. In urma sa a ramas o fata,…

- Iulia Vatuiu se numara printre copiii care il vor aștepta pe Moș Craciun pe un patuț al Institutului Clinic Fundeni, acolo unde va urma, la nici doi ani și jumatate, a treia cura de citostatice. A fost diagnosticata in ziua de Sfanta Maria Mare cu leucemie limfoblastica acuta B, fix la un an dupa ce…

- Cristiano Ronaldp, portughezul cu cinci Baloane de Aur, patru in ultimii cinci ani, afirma in interviul din France Football: "Messi? Neymar? Veți spune ca sunt arogant, insa eu sunt unicul complet". Ronaldo cel fara limite. Stapanul universului. Caștigand din 2013 un titlu european, trei Champions,…

- 44 de ore in chin a trait o fetita, venita pe lume in cea mai mare maternitate din Moldova. Parintii nici n au mai apucat sa o boteze, pentru ca micuta a fost mereu conectata la aparate.Fetita s a nascut prin cezariana la 43 de saptamani, iar parintii cred ca medicii au facut operatia prea tarziu. E…

- A scos din buzunar 18, 10 lei, dar s-a ales cu peste 1, 3 milioane de euro, incercandu-si norocul la Loto! Un jucator care a intrat intr-o agentie loto, a luat un bilet si l-a completat cu 3 variante simple, la Loto 6/49, a castigat marele premiu la categoria I a “jocului vedeta” al Loteriei […] Cu…

- E micuța. Micuța și indesata. Grasuța, cu ochii negri, cu manuțele și picioarele – pernuțe de grasuțe. Iși trage parca, dupa ea, papucii pe coridoare. Un fel de lene…? Sau picioarele ii sunt prea scurte… „Rodica, ți-s mari papucii? Cum iți tragi așa picioarele?”

- In ziua in care marea actrița Stela Popescu a murit, Cristina Stamate a leșinat in locuința sa. Aceasta a fost dusa de urgența la spital și internata, iar, dupa trei zile, și-a gasit sfarșitul pe patul de spital. Actrița a trait cu o afecțiune grea, insa nu este singura din familia sa.

- Partenera de viața a marelui campion la caiac-canoe Ivan Patzaichin a acordat un interviu in care și-a deschis sufletul și a vorbit despre mariajul de decenii pe care l-a avut cu sportivul. Ivan Patzaichin și Georgiana formeaza unul dintre cele mai unite cupluri din showbiz-ul romanesc. Cei doi au o…

- O echipa de cercetatori de la Colegiul științific Eberly din cadrul Universitații Pennsylvania din Statele Unite a descoperit ca musca obișnuita poate transmite Salmonella, E-coli și chiar bacteriile ce provoaca ulcer stomacal (Helicobacter pylori) și septicemie. Potrivit oamenilor de știința,…

- A fost una dintre cele mai iubite actrițe de comedie, dar in spatele zambetului sau cuceritor s-a ascuns o tinerețe greu incercata. Stela Popescu nu a avut nicio veste de la tatal sau timp de 19 ani, iar mama ei s-a chinuit sa o creasca. Pe cand era doar un copil, tatal regretatei artiste, Vasile Popescu,…

- Premierul Mihai Tudose susține ca lucrurile se mișca in Guvern, pentru ca se muncește foarte mult. Premierul a explicat ca in momentul in care va simți ca lucrurile nu merg inainte va demisiona.”Lucrurile se mișca, in Guvern se muncește foarte mult, nu este zi de munca sub 10-11 ore. In momentul…

- O romanca de 29 de ani, sechestrata și violata in Italia timp de 10 ani, de un italian in varsta de 52 de ani. In acest timp, femeia a nascut doi copii, fara sa primeasca asistența medicala, scriu jurnaliștii de la Corriere della Sera. Drama romancei a fost decoperita intamplator de carabinierii italieni.…

- Marele castigator al concursului „Automobilul anului pentru femei", editia din 2017, este hatchback-ul Hyundai Ioniq. Acelasi model a ocupat pozitia de frunte la categoria „cel mai bun automobil „verde" (ecologic)".

- La inceputul anilor 2000, Jelena Dokic era noua senzație a tenisului feminin, dupa ce izbutise la doar 16 ani sa o invinga in primul tur la Wimbledon pe celebra Martina Hingis. A fost locul 4 WTA, dar cariera sa a fost marcata de relația teribila cu tatal ei, Damir, care i-a fost și antrenor. Acum in…

- Televiziunea Romana a fost nominalizata pentru calitatea excepționala a știrilor transmise pe rețeaua internaționala EBU. Marele premiu a fost caștigat de BBC, dar TVR este pentru al doilea an consecutiv in topul celor mai bune televiziuni publice din lume.

- Drama intr-o familie din Constanta! O tanara de 18 ani s-a aruncat in Dunare de pe podul de la Cernavoda. La scurt timp de la aflarea vestii mama tinerei s-a filmat si a transmis un mesaj sfasietor.

- Odata cu frigul apare si senzatia neplacuta de maini si picioare reci. Acest lucru apare in principal din cauza unei circulatii periferice slaba. Din fericire aceasta problema poate fi rezolvata

- Toți romanii au vazut macar un episod din faimosul seriald e comedie ”Familia Bundy” – ”Married with Children”, insa nimeni nu știe prin ce drama a trecut actrița din rolul principal, Katey Sagal. In varsta de 63 de ani acum, Katey a vorbit intr-un interviu despre ce i s-a intamplat in timpul filmarilor.…

- Guvernul a aprobat reducerea procentului de plata catre Pilonul II de pensii, de la 5,1% la 3,75%, fara a fi afectata valoarea nominala din prezent. In plus, indemnizația minima de creștere a copilului se va majora, de la 1 ianuarie 2018, la 1.250 de lei, fața de 1.233 de lei, cat este in prezent, potrivit…

- Filozoful si eseistul Mihai Sora implineste, pe data de 7 noiembrie 2017, varsta de 101 ani. Marele om de cultura roman spune, pe pagina personala de Facebook, ca isi aniverseaza ziua de nastere pe tarmul Marii Egee. Nascut pe 7 noiembrie 1916 in localitatea timisoreana Ianova, filozoful Mihai Sora…

- O companie romanesca lanseaza un atac decisiv, prin care vrea sa aduca Europa la picioarele sale. Prezenta deja pe trei piețe, aceasta face o mutare de mari dimensiuni.Acest atac vizeaza alte șase state europene. Citește AICI cum vrea respectiva companie romaneasca sa CULCE „Batranul Continent”…

- LECTIA DE ISTORIE… Simpozionul si vernisarea expozitiei de fotografie documentara ”BARLADUL – CAPITALA MILITARA” (noiembrie 1916 – martie 1917) s-au desfasurat, ieri, in Aula Colegiului Tehnic „Al.I.Cuza” din Barlad. Aceasta reprezinta a treia manifestare dintr-un amplu proiect initiat de Scoala Generala…

- Atacurile impotriva cetatenilor romani din Italia par a se fi indesit, dupa ce saptamana trecuta doi ciobani au fost ucisi cu batele iar rulota in care locuiau a fost incendiata. De data aceasta, un cersetor roman a fost batut cu salbaticie si incendiat. Omul a ajuns in stare foarte grava la spital.

- Un dentist a avut parte de socul vietii lui, atunci cand o pacienta s-a prezentat la cabinetul lui pentru ca avea dureri groaznice la masele. Femeia se plangea tot timpul ca o dor gingiile, insa ce a gasit stomatologul in gura ei e dezgustator.

- Balurile Bobocilor devin tot mai spectaculoase de la an la an. De ceva vreme, cadrele didactice nu se mai implica in organizarea unor astfel de evenimente, iar elevii tind sa cada uneori in extreme, de dragul distracției, cu probe nu intotdeauna potrivite pentru varsta lor. La un astfel de bal, desfasurat…

- Acuzat de unele persoane ca are o responsabilitate in legea recursului compensatoriu, care a scos din puscarii peste 500 de persoane intr-o zi, ministrul Justitiei Tudorel Toader arata spre fostul ministru Raluca Pruna. Aceasta isi asuma faptul ca a propus legea recursului compensatoriu, insa arata…

- O tanara de 23 de ani din Pitesti a fost diagnosticata, in vara acestui an, imediat dupa ce a nascut, cu o forma rara de cancer: sarcom alveolar de parti moi. Disperat, sotul femeii incearca sa stranga cei 70 de mii de euro care-i dau tinerei posibilitatea sa urmeze un tratament cu 50% sanse de reusita.…

- Muzeul de Istorie "Paul Paltanea" Galati in colaborare cu Muzeul de Istorie "Teodor Cincu" Tecuci si Asociatia "Traditia Militara" organizeaza joi, 19 octombrie 2017, ora 12:00 vernisajul expozitiei "Pe aici nu se trece! Marele razboi in documente si obiecte de patrimoniu". Expozitia este organizata…