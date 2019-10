Stiri pe aceeasi tema

- Surprizele vot continua și in aceasta seara la „Vocea Romaniei”, in ediția a șasea pe nevazute. Vocile concurenților și modul original in care canta vor ridica publicul și antrenorii in picioare. Horia, Irina, Smiley și Tudor vor oferi, și de aceasta data, reacții și replici savuroase și vor lupta pana…

- Daca fata cea mare a lui Adrian Minune a reușit sa demonstreze ca a moștenit talentul muzical de la tatal ei, iata ca nici mezina familiei nu se lasa mai prejos și este decisa sa arate tot ce poate. Adriana Simionescu va urca vineri seara pe scena de la Vocea Romaniei, iar anunțul a fost facut chiar…

- Este unul dintre cei mai mari actori. Este iubit si apreciat de o lume intreaga. Are fanii la picioare, iar viata profesionala ii este mereu infloritoare. Nu la fel stau, insa, lucrurile si in cea personala. Actorul a trecut prin dureri greu de imaginat, iar totul i-a fost data peste cap de marile pierderi…

- Pe scena Sarbatorii Castanelor din acest an vor urca solisti si dj consacrati, cel putin asa a declarat pentru ZiarMM.ro primarul Municipiului Baia Mare, Catalin Chereches. Printre numele mentionate de edil se numara: Delia, Ina, BUG Mafia si Smiley. Catalin Chereches, primar Municipiul Baia Mare: ”Pe…

- Scenele infioratoare intr-o biserica. Un preot a murit electrocutat in timpul unui botez Un pastor a murit electrocutat intr-o biserica din Apold, judetus Mures, in timpul unui botez. Barbatul a primit un microfon in timp ce se afla in apa, alaturi de alti doi barbati, iar cand a pus mana pe acesta,…

- Un pugilist rus in varsta de doar 28 de ani a murit la cateva zile dupa ce a pierdut un meci prin KO Tehnic! Maxim Dadashev a primit mai multe lovituri puternice in meciul cu Subriel Matias si a murit, in...

- Jurnalistul ucrainean Iuriy Bulat a murit, duminica, intr-un oraș din regiunea Kiev dupa ce a fost implicat intr-o bataie și unul dintre atacatori i-a secționat artera carotida, scrie unian.info. Jurnalistul Iuriy Bulat a murit in urma unei secționari a arterei carotide intr-un atac din orașul Slavutych…