Drama lui Kylie Minogue! Cancerul i-a anulat orice sansa de a avea copii! Drama lui Kylie Minogue! Cancerul i-a anulat orice sansa de a avea copii! Kylie Minogue a fost diagnosticata cu cancer de san in anul 2005, iar lupta contra bolii a fost una extrem de grea. Mai mult decat atat, i-a anulat vedetei orice sansa de a avea vreodata copii. “Aveam 36 de ani cand am fost diagnosticata cu cancer la san. Desi nu imi doream neaparat copii la acel moment, sa aflu ca nu mai pot face niciodata copii a schimbat totul. Nu vreau sa raman prinsa in trecut, dar e imposibil sa nu ma gandesc cum ar fi putut arata viata mea daca lucrurile stateau altfel. Acum am 50 de ani si incerc… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

