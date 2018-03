Drama la un spectacol Cirque du Soleil. Un acrobat a murit (VIDEO)

Stiri pe aceeasi tema

- Un acrobat experimentat de la Cirque du Soleil a murit sambata seara dupa ce a cazut pe scena in timpul unui spectacol desfasurat in Tampa, Florida, a anuntat duminica importanta companie din domeniul...

- Pojarul a curmat vietile a 41 de romani, majoritatea victimelor acestei boli fiind copii. O confirmare a acestei situatii triste a venit, vineri, de la autoritati, care au anuntat ca, mai nou, un copil de 11 luni, din judetul Prahova, nevaccinat antirujeolic, a murit de pojar. Pana la data de 16 martie…

- Mai multe persoane au murit in urma prabusirii podului, in zona Universitatii Internationale din Florida, a comunicat un purtator de cuvant al Politiei. Numeroase echipaje au intervenit pentru scoaterea victimelor de sub placile de beton. Podul pietonal fusese instalat sambata, in cadrul unui proiect…

- Cumparaturile online sunt preferatele romanilor, anul trecut 7 milioane de oameni au dat aproximativ doua miliarde de euro pentru obiectele pe care si le-au cumparat de pe Internet. Printre ei s-a remarcat prin opulenta un roman care si-a cumparat, de pe telefonul mobil, un iaht extravagant, lung de…

- Familia fostului ministru Daniel Barbu este greu incercata. Indurerari sunt si cei care au cunoscut-o si au lucrat alaturi de sotia fostului detinator al portofoliului Culturii din Guvernul Ponta. Violeta Barbu, sotia fostului oficial guvernamental, s-a stins din viata la inceputul acestei saptamani,…

- Momente dramatice intr-o unitate medicala din sectorul 4 al Bucurestilor. Un doctor in varsta de doar 38 de ani a pierit, in cursul noptii de luni spre marti. S-a intamplat la Spitalul “Sf. Ioan”, unde, conform Antena3, victima era de garda. In zadar au incercat colegii sa il ajute sa isi revina, nu…

- Inceputul saptamanii vine cu o veste trista pentru cunoscutii si apropiatii lui Sorin Avram, fratele redactorului-sef adjunct al ziarului “Adevarul”, Liviu Avram. Jurnalist la randul sau, Sorin Avram a parasit aceasta lume la varsta de 53 de ani. De altfel, chiar Liviu Avram a fost cel care a confirmat,…

- Marius Bodochi, cunoscut pentru numeroasele roluri in piese de teatru, dar si in filme si seriale de televiziune, a vorbit despre unul dintre cele mai dificile momente din viața sa. Bodochi a vorbit la Antena Stars despre cumplitul moment in care a primit vestea ca mama lui a murit. Actorul se afla…

- Confruntat cu marturiile supravietuitorilor atacului armat de miercurea trecuta dintr-un liceu din Florida, soldat cu 17 morti, Donald Trump a promis masuri “puternice”. Rand pe rand, elevi de la diferite scoli indoliate dupa atacuri armate si parinti ai victimelor, asezati in jurul presedintelui american…

- A fost o interventie de proportii, noaptea trecuta, in judetul Bistrita, pe fondul producerii unui accident cu doua autoturisme in care se aflau 10 oameni. Avand in vedere numarul mare de persoane implicate in accidentul ce a avut loc la Ilva Mica, s-a declansat Planul Rosu de interventie, catre locul…

- Kelsey Friend, studenta din Florida, si-a gasit puterea de a vorbi despre tragicul eveniment prin care a fost nevoita sa treaca. Profesorul le-a salvat viata studentilor lui prin sacrificiul suprem pe care il poate face un om.

- Urmarile unei coliziuni intre doua masini au facut necesara interventia de urgenta a cadrelor medicale de la ISU Satu Mare. Accidentul a avut loc joi, cu doar cateva minute inainte de ora 13, pe E 81, la iesire din Satu Mare. La scurta vreme dupa ce au fost alertati, salvatorii au mers in zona, inclusiv…

- Suspectul, identificat drept Nikolas Cruz, in varsta de 19 ani, a fost elev la acest liceu, fiind exmatriculat din motive disciplinare nespecificate. Șeriful a explicat ca suspectul a folosit o pușca și avea “nenumarate incarcatoare”. Foto: foxnews.com © Cel puțin 14…

- O scoala din Florida a avut parte de ucideri in masa din partea unui baiat care invata acolo, dupa ce a aprins focuri de arma in institutie. Cel putin 17 elevi au murit, iar peste alti 50 au fost raniti de tanarul teribilist.

- Cantaretul american Vic Damone a murit la varsta de 89 de ani, duminica, in orasul Miami Beach din Florida, in urma unor complicatii cauzate de o boala respiratorie, scrie Variety.com, citat de news.ro.

- Cantaretul american Vic Damone, devenit celebru in perioada 1940 - 1950, a murit la varsta de 89 de ani, a anuntat luni familia sa, citata de Reuters. Vic Damone, cunoscut pentru piese precum "You're Breaking My Heart" (primul loc in topul american), "I Have But One Heart" si "You…

- Un accident rutier ce a avut loc la primele ore ale zilei de sambata a avut urmari cumplite. O masina s-a lovit de un TIR. Drama rutiera a avut loc pe E60, in dreptul localitatii Vanatori, si s-a soldat cu patru victime, din cate s-a precizat dinspre ISU Mures, ai carei reprezentanti au intervenit la…

- Se pare ca aceasta ar fi cunoscut un barbat pe Snapchat, a manipulat-o si a convins-o sa fuga de acasa, scrie click.ro. Ceea ce s-a si intamplat. Heaven locuia in Texas si s-a intalnit cu barbatul cunoscut pe Internet in San Antonio. Citeste si Sedus pe Facebook si cu banii luati. Cum a fost…

- 40 de barbati au fost arestati in mai multe zone ale tarii pentru ca au pus in circulatie pe Internet materiale cu caracter pedofil ”de o extrema gravitate”, a anuntat politia spaniola. Suspectii, intre care unii profesori, ingineri, functionari dar si pensionari, au fost retinuti in 17 provincii spaniole,…

- Inca o veste dramatica, dupa accidentul suferit de cei doi lucratori ai Regiei de termoficare care intervenisera, in ziua precedenta, la o lucrare in sectorul 6, in zona Complexului Leu. Oamenii au fost pur si simplu opariti, dupa ce o teava cu apa calda s-a spart peste ei. Unicul supravietuitor al…

- O teava de apa calda care s-a spart a curmat viata unui angajat al RADET-ului si a trimis pe un pat de spital, cu arsuri pe circa 80% din corp, un coleg al celui dintai. Cei doi barbati se aflau deunazi pe Bulevardul Iuliu Maniu, in zona Complexului Leu, unde intervenisera pentru a face lucrari. […]…

- In cazul in care conditiile meteorologice vor fi favorabile, Luna va oferi pamantenilor un spectacol fascinant, miercuri. "Vom putea sa vedem, in timpul eclipsei, reflexiile pe suprafata lunara ale tuturor rasariturilor si apusurilor de Soare de pe Terra", a explicat Sarah Noble, cercetatoare la…

- Marea familie de la Radio Romania a pierdut un om si un jurnalist: Dragos Bucurenciu. “A plecat fulgerator dintre noi Dragos Bucurenciu, colegul nostru de la stiri. Avea 53 de ani”, au anuntat, sambata, colegii sai de la Radio Romania Actualitati. Fara sa dea detalii despre circumstantele care au facut…

- Coliziunea frontala dintre doua autoturisme a avut urmari dramatice. Trei oameni au pierit in urma accidentului. Impactul rutier a avut loc sambata dupa-amiaza, pe DN7, drum national ce leaga Orastie de Sebes. Mai exact, accidentul s-a produs in localitatea hunedoreana Romos, conform datelor facute…

- Alexandru Arșinel și colegii sai pregatesc un spectacol omagiu pentru Stela Popescu, ce va avea loc in curand. Actorul marturisește ca se simte copleșit de probleme și uneori crede ca nu mai gandește. „Incercam sa mergem mai departe. Este foarte greu fara Stela. Imi placea sa o salut, sa-i…

- UDMR e in doliu, dupa plecarea dintre cei vii a politicianului Verestoy Attila. Printre primii actanti ai scenei politice care au reactionat public la greaua lovitura suferita de UDMR si, totodata, de intreaga sfera politica din Romania a fost presedintele Camerei Deputatilor si, totodata, seful Partidului…

- Cunoscutul politician Verestoy Attila a pierit, anunta televiziunile de stiri. Fostul parlamentar si om de afaceri a parasit aceasta lume miercuri, la varsta de 63 de ani. Attila a fost prezent in Parlamentul Romaniei incepand cu anul 1990, avand mai multe mandate de parlamentar de Harghita, din partea…

- Un elev din clasa a douasprezecea, de la un liceu din Buzau, a murit dupa ce a consumat etnobotanice timp de patru ani. Le cumpara de pe internet. Organele i-au cedat rand pe rand, iar medicii nu l-au mai putut salva. Statisticile arata ca unul din sapte elevi s-a drogat macar o data, iar pe internet,…

- Organele i-au cedat rand pe rand, iar medicii nu l-au mai putut salva. Statisticile arata ca unul din sapte elevi s-a drogat macar o data, iar pe internet, substantele periculoase se vand la liber.

- Moartea unei românce i-a îngrozit pe românii din Spania, care au facut un apel disperat pe internet ca sa gaseasca rudele femeii. Cei cinci copii ai ei au ramas singuri pe lume, iar preluarea lor de catre rude este ultima soluție.

- Catrinel Sandu si Gabriel Trifu s-au casatorit in 2006, iar in urmatorul an s-au mutat in Florida. Potrivit unor surse, Catrinel a aflat ca sotul ei s-a indragostit de alta femeie, cu care acesta a avut mult timp o relatie, in paralel. Bomba in showbiz! De ce a divortat Catrinel Sandu de Gabi…

- Kirsten Hawksey, o tanara mama in varsta de 23 de ani din Liverpool, a mers la medic pe 27 noiembrie 2017, dupa ce i-au aparut pe picioare mai multe vanatai inexplicabile. Tatal lui Kirsten, Neil, a spus ca tanara a ignorat inițial vanataile, dar vazand ca nu se mai vindeca, familia a insistat sa mearga…

- Plecat la cumparaturi, un om in varsta de 52 de ani a sfarsit in conditii greu de imaginat, dupa ce un container cu produse electronice a cazut peste el. Totul s-a intamplat deunazi, intr-un hipermarket din Craiova. In ciuda faptului ca victima a fost preluata de o ambulanta si dusa la spital, iar acolo…

- Tragedie aviatica in statul american Florida. Un avion de mici dimensiuni s-a prabușit la scurt timp dupa decolare. Toți cei cinci oameni care se aflau la bord au murit. Imediat dupa cadere, aparatul de zbor a fost cuprins de flacari.

- Cel puțin patru persoane au murit, dupa ce un avion cu doua motoare s-a prabușit pe un aeroport din Florida. Cauza accidentului este înca necunoscuta. Accidentul a avut loc la aeroportul Bartow Municipal, aflat în apropiere de Tampa Bay și care a fost anterior folosit ca o baza…

- Parcul de distractii Disney din Orlando, Florida, a redeschis luni o expozitie inedita, intitulata "Hall of presidents", dupa lucrari care au durat aproape un an si in care este expus un nou "membru" - un robot vorbitor care reprezinta o copie a presedintelui Donald Trump -, ce a generat insa numeroase…

- O masina condusa de un angajat din cadrul Serviciului Roman de Informatii a fost implicata intr-un accident rutier soldat cu moartea unei tinere. Totul s-a intamplat luni, in jurul orei 18, pe DN 1 – sensul catre Capitala, pe raza localitatii ilfovene Tancabesti. Femeia avea 35 de ani si traversa strada…