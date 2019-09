Dramă la şcoală, în timpul orelor de curs. Profesorul de educaţie fizică s-a spânzurat în sala de sport Tragedia s-a produs cand dascalul a avut ora libera la scoala. A intrat in sala de sport, a incuiat usa si a recurs la gestul socant. Cea care a intrat la banuieli este sotia, care a observat ca nu ii raspunde la telefon. Colegii sai spun ca era un profesor bun. Era insa o persoana care comunica foarte putin. Ceea ce l-ar fi putut conduce catre un asemenea gest a fost faptul ca tatal sau a murit anul acesta. "Era un coleg introvertit, dar un om extrem de dedicat profesiei, un om care s a relationat corect cu toti colegii, care a adus rezultate frumoase la competitiile la care… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

