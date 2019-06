Stiri pe aceeasi tema

- Copilul din Timis care a disparut in timp ce se afla la scaldat cu prietenii, a fost cautat cu disperare de pompieri si scafandri. Din pacate, micutul a fost gasit fara viata, dupa doua ore.

- O familie din Timiș este in culmea disperarii. Copilul lor in varsta de 11 ani, care a plecat de acasa la scaldat impreuna cu alți copii, la o balta din localitatea de frontiera Lunga, comuna Comloșu Mare, din județul Timiș, a disparut in ape. Este posibil ca baiatul sa se fi inecat. In aceste momente…

- Cautari disperate in localitatea timișeana Lunga, unde un copil care, pentru a mai scapa de arșița zilei, a mers la scaldat impreuna cu prietenii, insa a disparut sub apa unui iaz și nu a mai fost vazut. La fața locului s-a deplasat imediat cea mai apropiata unitate de pompieri, incepand cautarile cu…

- Un tanar buzoian in varsta de 17 ani a murit ieri dupa ce și-a salvat surorile de la inec. Baiatul, Bogdan P., a mers impreuna cu surorile lui, una de 13 ani și una de 19 ani, și cu un unchi al lor sa pescuiasca. Ei au ales un canal de irigații din Costești. La un moment dat, sora cea mica a picat in…

- O duminica petrecuta la bunici putea sa se transforme intr-un dezastru pentru un copil, care a devenit ținta unei femei, in timp ce se juca. Baiatul a fost lovit, din senin, cu o caramida in cap, atunci cand se juca pe strada, cu alți copii. Incidentul s-a petrecut in localitatea timișeana Gottlob,…

- Un adolescent in varsta de 17 ani a avut nevoie de ajutorul salvamontiștilor și jandarmilor montani, luni dupa amiaza, dupa ce s-a accidentat la picior și nu s-a mai putut deplasa. Tanarul, care se afla in tabara la Sambata, se deplasa pe traseul montan dinspre Valea Sambetei spre stațiune, iar la coborare…

