Stiri pe aceeasi tema

- O familie din Timiș este in culmea disperarii. Copilul lor in varsta de 11 ani, care a plecat de acasa la scaldat impreuna cu alți copii, la o balta din localitatea de frontiera Lunga, comuna Comloșu Mare, din județul Timiș, a disparut in ape. Este posibil ca baiatul sa se fi inecat. In aceste momente…

- Cautari disperate in localitatea timișeana Lunga, unde un copil care, pentru a mai scapa de arșița zilei, a mers la scaldat impreuna cu prietenii, insa a disparut sub apa unui iaz și nu a mai fost vazut. La fața locului s-a deplasat imediat cea mai apropiata unitate de pompieri, incepand cautarile cu…

- Grav accident de circulație, in urma cu doar cateva minute. Potrivit ISU Brașov, este vorba despre un incident rutier petrecut in localitatea Codlea, pe strada Lunga, in care au implicate doua autoturisme. A rezultat o victima, un copil de trei luni. Se deplaseaza la fața locului doua echipaje SMURD…

- Caz șocant in satul Ciobalaccia. Un copil de șase ani a disparut in timpul ploii abundente care a avut loc in aceasta seara in raionul Cantemir. Oamenii legii au fost anunțați de mama acestuia. Femeia a spus polițiștilor ca nu a observat cand baiatul a ieșit din casa.

- Copil disparut de 5 zile de acasa dupa ce s-a certat cu tatal vitreg care i-a batut mama. Parinții implora ajutorul tuturor persoanelor care l-au vazut pe Mihai. Haideți sa-l gasim impreuna!

- Un copil de 13 ani, care sufera de Sindromul Down, a disparut in prima parte a zilei de astazi, ultima data fiind vazut la o clinica medicala ... The post Copil disparut dintr-un cabinet stomatologic din Timișoara. Parinții au nevoie de ajutor pentru a-l gasi appeared first on Renasterea banateana .

- Un copil in varsta de 13 ani a disparut astazi din sala de așteptare a unei clinici medicale aflate pe bulevardul Revoluției din Timișoara. Baiețelul a scapat de sub atenția celor care-l insoțeau și a ieșit din clinica in jurul orei 12.00, iar de atunci este de negasit. Cei care pot oferi orice fel…

- La data de 14 martie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Satu Mare au fost sesizați cu privire la faptul ca HOTEA ALEX-ZSOLT, de 11 ani, din municipiul Satu Mare, a plecat la data de 13 martie a.c., in jurul orei 18.30 de la domiciliu și nu a mai revenit. Semnalmente: inaltime…