Stiri pe aceeasi tema

- Filmul „Il Traditore”, de Marco Bellocchio, este propunerea Italiei pentru o nominalizare la categoria „cel mai bun lungmetraj international” a premiilor Oscar 2020, scrie news.ro.Selectat in competitia de anul acesta a Festivalului de la Cannes, filmul spune povestea lui Tommaso Buscetta,…

- Actorul de teatru si film John Wesley, cunoscut pentru rolul din „The Fresh Prince of Bell Air”, a murit duminica la varsta de 72 de ani, din cauza unui cancer, potrivit news.ro.Managerul lui Wesley a transmis intr-un comunicat citat de Variety: „John Wesley a fost un dar oferit lumii, iar…

- Premiera filmului Joker a avut loc sâmbata seara la Festivalul de Film de la Veneția. Publicul prezent în orașul italian a aplaudat în picioare timp de opt minute pelicula americana care ni-l prezinta în rolul principal pe Joaquin Pheonix. De altfel, filmul este laudat și de…

- Filmul ”The Two Popes” în care Anthony Hopkins interpreteaza rolul Papei Benedict XVI a fost prezentat în premiera la Festivalul de Film de la Telluride, în Colorado, Statele Unite. Proiecția a adus elogii interpretarilor oferite pe ecran de Anthony Hopkins pentru rolul…

- Aaron Paul isi reia emblematicul rol al lui Jesse Pinkman in lungmetrajul "El Camino: A Breaking Bad Movie" care va fi lansat de Netflix, in data de 11 octombrie. Filmul il are ca scenarist si regizor pe Vince Gilligan, creatorul serialului original, relateaza EFE, potrivit Agerpres. Filmul va prezenta…

- Pelicula ”Spider-Man: Far From Home/ Omul-Paianjen: Departe de casa” se relanseaza in cinematografe și se lauda cu o noua scena de 4 minute adaugata pentru o varianta extinsa a poveștii, arata Variety, potrivit Mediafax.Sony Pictures relanseaza “Spider-Man: Far From Home” pe 29 august, in…

- A fost lansat trailerul unui mult așteptat film american: Hustlers. Splendidele Cardi B și Jennifer Lopez interpreteaza, cu mult talent, rolul unor foste stripteuze care se razbuna pe clientii lor bogați.

- Un film despre cancelarul german Angela Merkel, a carui acțiune este plasata in vara anului 2015 și prezinta etapele care au dus la deschiderea granițelor Germaniei unui milion de refugiați sirieni, este in curs de pregatire, iar din distribuție face parte și actorul roman Radu Banzaru, informeaza…