Stiri pe aceeasi tema

- Stefan Stan, 32 de ani, fost rugbist al formatiei Sportul Studentesc, a ajuns paralizat pe un pat de spital, dupa un accident de motocicleta. Incidentul s-a petrecut sambata seara. Sportivul, implicat in...

- Un tanar in varsta de aproximativ 21-22 de ani, care se deplasa pe o motocicleta, a murit dupa un accident petrecut miercuri, in jurul orei 16.00, pe raza satului Calinești Cuparencu, comuna Șerbauți. Primele informații transmise de pompierii militari deplasați la fața locului arata ca motocicleta ...

- Drama unei familii din Unteni s-a transformat si intr-o serie de dosare penale pentru membrii care au ramas in viata. O femeie de 48 de ani a murit intr-un grav accident rutier care a avut loc sambata dupa-amiaza. Incidentul s-a petrecut pe drumul ce leaga localitatile Unteni de de Burlesti, unde o…

- Un barbat de 53 de ani din Lugoj a ajuns duminica la spital dupa ce a plonjat in apele raului Timis de pe podul de cale ferata din zona cartierului Cotu Mic. Mai multi martori au declarat ca barbatul s-a aruncat in cap de pe pod fara sa isi dea seama ca apa este mica in zona unde a facut saltul. Primele…

- Un teribil accident rutier a avut loc in urma cu puțin timp la Ovidiu, in județul Constanța. Incidentul a avut loc in jurul orei 16.20, in zona denumita de localnici „Chelsy”, a informat replicaonline.ro. Primele cercetari arata ca un autoturism care circula pe DN 2A, dinspre Ovidiu catre Mihail Kogalniceanu,…

- Viața unui bebeluș in varsta de doar 5 luni a fost pusa in pericol astazi, in urma unui accident rutier care a avut loc in Timișoara. Incidentul s-a petrecut in zona stadionului „Dan Paltinișanu”. O femeie in varsta de 38 de ani conducea pe calea de acces dinspre stadion, iar la interesecția cu strada…

- Accident ciudat, seara trecuta, intr-o localitate din Timiș. O femeie aflata pe bicicleta a fost transportata de urgența la spital, pentru a primi ingrijiri medicale, dupa ce a fost lovita de un… biciclist. Deși pare greu de crezut, atat barbatul, cat și femeia, ambii aflați pe propriile biciclete,…

- Doua fetițe au ajuns in spital in aceasta dimineața, in urma unui accident rutier care a avut loc aproape de Timișoara. Vina o poarta un barbat care nu a oprit la semnul „stop”. Incidentul s-a produs in localitatea Moșnița Noua. Șoferul vinovat, in varsta de 39 de ani, circula pe strada Medvej, iar…