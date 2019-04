Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte peruvian Alan Garcia s-a stins din viața. Șeful statului s-a impuscat miercuri dimineata dupa ce politia a ajuns la locuinta sa din capitala Lima pentru a-l aresta in legatura cu o investigatie in care este acuzat de luare de mita, conform unei surse din politie, scrie Reuters.

- Garcia, in varsta de 69 de ani, a fost transportat de urgenta la spitalul Casimiro Ulloa, conform sursei. Televiziunea locala America a informat ca Garcia a intrat in coma dupa ce a fost operat de urgenta si a difuzat imagini cu fiul sau si sustinatori ai sai ajungand la spital. Erasmo Reyna, avocatul…

