- Garda Civila spaniola a arestat 83 de persoane, inclusiv 28 jucatori profesioniști de tenis, in urma unei anchete privind aranjarea de meciuri de catre o grupare mafiota armeana, a anunțat joi agenția de poliție a Uniunii Europene, Europol, citata de Reuters.

- Douazeci si sase de persoane au decedat in urma alunecarilor de teren si a inundatiilor declansate de o depresiune tropicala care a provocat ploi torentiale in estul Filipine, au anuntat duminica reprezentanti ai politiei si serviciilor de urgenta, citati de DPA. Peste 22.000 de persoane…

- Douazeci si opt de persoane au fost ranite in Sicilia in urma unui seism ce a fost declansat de eruptia vulcanului Etna, au anuntat miercuri autoritatile italiene, citate de Xinhua. Eruptia vulcanului sicilian a declansat un seism cu magnitudinea de 4,8 grade pe scala Richter, care s-a…

- Cel putin 11 persoane au murit si alte 14 au fost ranite, sambata, 8 decembrie, dupa ce un autobuz a cazut in gol 60 de metri, in zona unui drum muntos. Tragedia a avut loc in statul Jammu si Kashmir din nordul Indiei, iar autobuzul facea legatura intre orașele Loran și Poonch. „Accidentul s-a produs…

- Douazeci de persoane au fost condamnate astazi, 4 decembrie, in procedura rapida in urma protestelor violente de la Paris.Incidentele s-au soldat cu sute de raniti si daune materiale semnificative, afirma surse judiciare citate de site-ul cotidianului Le Figaro.

- Politistii Sectiei 4 Politie Rurala Ileanda, impreuna cu politisti din cadrul Serviciului pentru Actiuni Speciale au efectuat, zilele trecute, trei perchezitii domiciliare la locuintele unor persoane banuite ca au comis mai multe furturi din gospodarii. Patru persoane au fost retinute in acesta cauza.…

- Industria filmului pare insa a-i contrazice pe oamenii de stiinta care afirma ca viitorul nu poate fi anticipat cu precizie. Numeroasele productii contin aspecte, situatii politice, sociale sau militare, si elemente de tehnologie regasite in realitate cateva decenii mai tarziu. Inclusiv tragedia de…

- F. T. In perioada 19 – 26 octombrie a.c., sub coordonarea Directiei de Politie Transporturi – I.G.P.R., polițiștii de la transporturi au acționat pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale și pentru siguranța transporturilor aeriene, navale și feroviare. In acest context, polițiștii feroviari…