- Directorul Bibliotecii Centrale Universitare (BCU) Iasi, Bogdan Maleon, in varsta de 42 de ani, si sotia sa, in varsta de 38 de ani, au fost gasiti morti, in casa, luni seara. Potrivit unor surse judiciare, femeia prezinta semne de violenta pe corp, motiv pentru care anchetatorii cred…

- Ionel Valentin Vlad, Presedintele Academiei Romane, a murit duminica, la 74 de ani, la locuinta sa din Bucuresti, in urma unei indelungi suferinte. Potrivit Biroului de presa al Academiei Romane, academicianul Ionel Valentin Vlad va fi inmormantat cel mai probabil vineri, 29 decembrie, locul inhumarii…

- Trei persoane au suferit rani grave, sambata dimineata, in urma unui accident care a avut loc in localitatea Mintia, din judetul Hunedoara, dupa impactul dintre un microbuz si un TIR. Purtatorul de cuvant al ISU Hunedoara, Anemona Doda, a declarat ca in microbuz erau noua persoane, trei dintre ele fiind…

- Deputatii au adoptat, in sedinta plenului de vineri, Legea pentru modificarea Legii nr.202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al Romaniei, care prevede ca acesta sa revina sub autoritatea Camerei Deputatilor. Proiectul inițiat de PNL și USR a fost adoptat cu 184 de voturi “pentru” și 46 de…

- Fostul ministru al administrației și dezvoltarii regionale din Guvernul Cioloș, Vasile Dancu, este audiat, joi, la Direcția Naționala Anticorupție. Fostul ministru a sosit in jurul orei 14 la sediul DNA, dar nu a facut niciun fel de declarație. Andrei Tudor Stirea Vasile Dancu, la DNA a aparut prima…

- Romania reprezinta un exemplu in regiune in ceea ce priveste cooperarea cu companiile americane pentru dezvoltarea capacitatilor strategice, incluzand sectorul de aparare, cyber security, energie si IT, a declarat Ilan Laufer, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, dupa intalnirea…

- Fostul ofițer SRI Daniel Dragomir a lansat Inițiativa Civica „Romania 3.0”, despre care susține ca scopul nu este unul politic, ci lupta impotriva statului paralel și redarea demnitații naționale. „Nu este o iniațiativa despre dreapta sau despre stanga, nu este o inițiativa politica. Este o inițiativa…

- Poliția Capitalei este in alerta din cauza unui nou incident la metrou. Polițiștii cer sprijinul populației pentru a gasi o femeie care amenința calatorii. “Poliția Capitalei intervine in toate statiile de metrou pentru protejarea persoanelor aflate in aceste locatii si pentru identificarea unei femei…

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a declarat, joi, ca este in derulare o ancheta interna ca urmare a crimei de la metrou. Ministrul a cerut prezentarea cronologica a procedurilor. “Am cerut sa mi se prezinte situatia interventiei si derularea procedurii specifice asa cum s-a derulat. Am solicitat…

- Grupul KMG International are ca obiectiv, in urmatorii 4 ani, atingerea unei cote de piața de 25% in Romania și de 12% in Bulgaria, a declarat prim-vicepresedintele operațional Catalin Dumitru. Compania a facut publice o serie de date despre business-ul din regiune, cu ocazia aniversarii a 15 ani de…

- Ediția din 11 decembrie a Marilor Intalniri de la Excelsior o are ca invitata pe jurnalista Alessandra Stoicescu, realizatoarea emisiunii „100 de minute” de la Antena 3. Evenimentul care va incepe la ora 20 are loc in Sala „Ion Lucian” (Sala Mare) a Teatrului Excelsior, unde cunoscuta realizatoare de…

- UPDATE Dupa atacul la Parlament, procurorul general Augustin Lazar i-a transmis, joi, la finalul ședinței plenului CSM, un mesaj dur și ministrului justiției, Tudorel Toader. “Niciodata nu ar trebui ca ministrul justiției sa spuna ce au de facut procurorii in anchete. Autoritatea directa ar trebui…

- Pensionara Mariana Rarinca a fost condamnata la trei ani de inchisoare cu suspendare, dupa o decizie de achitare, pentru un șantaj de 20.000 de euro pe care nu i-a cerut niciodata. Singura proba in dosar – referitoare la suma de 20.000 euro pe care Rarinca i-ar fi cerut-o fostei șefe a Curții Supreme…

- Cei peste 88.000 de turiști romani care au plecat in diverse destinații din țara in minivacanța de 1 Decembrie au cheltuit aproximativ 9,4 milioane de euro pe cazare și servicii de masa, potrivit unei analize a Federației Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR). Pentru prima oara dupa 1989, pachetele…

- Angajați ai firmei care se ocupa de organizarea targului de Craciun din Piața Victoriei au mers, sambata dupa-amiaza, sa stranga schelele transportate acolo de dimineața. Protestatarii au luat acest gest drept o victorie, transmite Antena 3. Schelele au fost stranse și incarcate in dube. Inițial,…

- Doua persoane au murit, iar doua au fost ranite, in noaptea de vineri spre sambata, dupa ce masina in care se aflau a intrat intr-un stalp pe o strada din Galati. Pe retelele de socializare a aparut informatia conform careia masina avea o viteza de peste 180 de kilometri/ora. Masina in care se aflau…

- Majorarea preturilor la alimente care a avut loc in ultima perioada reprezinta un factor conjunctural, dar nu sunt semne de accelerare, pentru ca nu exista motive de piata, a declarat marti Mihai Visan, secretarul de stat in Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). ”Ministerul Agriculturii…

- Singurul reprezentant al partidului aflat la putere care a raspuns criticilor dure venite de la Departamentul de Stat al SUA fața de modificarile legilor justiției a fost, marți dimineața, fostul ministru al justiției, Florin Iordache, președintele comisiei speciale parlamentare de unificare a legilor…

- Agenția Naționala de Integritate incalca grav și flagrant Legea 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public. Și aceasta se intampla de cel puțin un an. Potrivit Legii 544/2001, „pentru asigurarea accesului oricarei persoane la informațiile de interes public autoritațile și instituțiile…

- Curtea Constituționala a Romaniei (CCR) a decis, joi, sa respinga sesizarea președintelui Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, de a se constata conflictul juridic intre Guvern și DNA ca urmare a cercetarii privind legalitatea hotararilor prin care parți din insula Belina și brațul Pavel au trecut din…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a lansat, marți, la Parlament, un atac dur la adresa DNA. “DNA a devenit un jalnic instrument politic. Tot ceea ce face DNA in ultima perioada devine limpede ca lumina zilei ca face justiție selectiva și ca …Nu mai am niciun fel de indoiala. Din ce in…

- Magistratii Curții Supreme motiveaza ca au dispus achitarea fostului deputat Sebastian Ghita, acuzat de dare de mita, instigare la abuz in serviciu si spalare de bani si a fostului primar al Ploiestiului Iulian Badescu, pentru ca probele si declaratiile nu sunt suficiente pentru o solutie de condamnare.…

- Mai multe persoane au fost ranite intr-un accident produs, joi, in localitatea Raducaneni, din județul Iași, unde un microbuz s-a ciocnit cu un TIR. “Sunt 12 victime, conștiente. La fața locului s-au deplasat doua echipaje de prim ajutor, doua ambulanțe, doua autospeciale transport victime multiple…

- Palamentul European a cerut marți instituirea la nivelul UE a unor reguli pentru a proteja mai bine consumatorii impotriva escrocheriilor și a identifica și opri mai repede comercianții falși. Deputații au revizuit regulamentul privind cooperarea pentru protecția consumatorilor (CPC), cu 591 de voturi…

- Șefa Direcției Naționale Anticorupție (DNA), Laura Codruța Kovesi, a incasat, marți, o noua lovitura. Unul dintre procurorii caruia i-a cerut revocarea, dupa scandalul inregistrarilor de la celebra ședința in care cerea anchetarea unor miniștri, Mihaiela Moraru Iorga s-a intors la serviciu, la DNA.…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a facut, luni, intr-o conferința de presa organizata la Palatul Parlamentului, primele declarații publice dupa ce procurorii l-au anunțat ca este urmarit penal in dosarul “Teldrum”. Principalele declarații ale lui Liviu Dragnea: „Astazi, am fost la DNA sa-mi iau in primire…

- UPDATE Aproape 1.000 de protestatari au inlaturat gardurile instalate de Jandarmerie in Piața Victoriei și au plecat, pe Bulevardul Kiseleff – care a fost inchis traficului rutier -, in marș, spre sediul PSD. Protestatarii s-au imbrancit cu jandarmii, care nu voiau sa-i lase sa plece spre sediul PSD,…

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, a avut, joi, o reacție dura la adresa Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), la finalul ședinței in care membrii acestuia au avizat negativ și varianta parlamentara a proiectului de modificare a Legilor justiției. “Personal, eram convins ca rezultatul va fi…

- Procuroarea Mihaiela Iorga Moraru a transmis un memoriu Consiliului Superior al Magistraturii, in care dezvaluie cum Laura Kovesi s-a desconspirat de una singura si a recunoscut ca a facut presiuni intr-un anumit dosar. Documentul a fost prezentat, de Ana Maria Roman, in ediția de luni a emisiunii „Esential”,…

- Magistrații Curții de Apel București au decis sa retrimita Direcției Naționale Anticorupție (DNA) dosarul lui Rami Ghaziri, supranumit “Regele Puilor”. Potrivit Antena 3, decizia judecatorilor vine la aproape un an de cand procurorii anticorupție l-au trimis in judecata pe Rami Ghaziri, proprietarul…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a afirmat, vineri, ca unele din cele patru coduri – penal, de procedura penala, civil, de procedura civila – au fost adoptate prin angajarea raspunderii Guvernului, avand nevoie de corectare si modificare. Tudorel Toader a explicat ca au fist emise foarte multe…

- Secția pentru procurori din Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) urmeaza sa ia in discuție, marți, raportul Inspecției Judiciare privind controlul efectuat la Direcția Naționala Anticorupție (DNA) și va emite un aviz consultativ. Pe ordinea de zi a sedintei de marti a Sectiei pentru Procurori din…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o informare meteo de intensificari temporare ale vantului, precipitații sub forma de lapovița și ninsoare la munte și disconfort termic, valabila de vineri, de la ora 21, pana luni, la ora 23. Potrivit meteorologilor, din noaptea de vineri spre sambata…

- Fostul sef al Politiei Romane, Petre Toba, s-a prezentat, marti dimineata, la sediul DNA pentru audieri in dosarul mortii politistului Bogdan Gigina. Saptamana trecuta, si fostul secretar de stat in Ministerul Afacerilor Interne in perioada in care institutia era condusa de Gabriel Oprea, Ilie Botos,…

- Presedintele Comisiei pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activitatii SRI, Claudiu Manda, a declarat, miercuri, ca va cere SRI informații despre vizitele pe care șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, le-a avut in doua sedii ale Serviciului, in 2014. Precizarea vine dupa ce comisia l-a audiat,…

- O parte din banii primiți cu titlu de mita de Ancuta Anda Macovei, fost director IT al Autoritatii Nationale Vamale, in prezent director in cadrul ANAF, ar fi ajuns la Vasile Blaga. Informatia apare in referatul de arestare intocmit de procurorii DNA Ploiesti pe numele Ancutei Macovei, arestata intr-un…

- Lideri ai PSD din teritoriu iși declara public suținerea pentru ministrul transporturilor, Razvan Cuc, al carui nume a fost vehiculat, in ultimele zile, pe lista de remanieri a lui Mihai Tudose. Președintele Ligii Aleșilor Locali PSD Mehedinți, Constantin Trușca – primar al comunei Șimian – și-a aratat…

- Fenomenul prostituției are o gama tot mai variata de dezvoltare, o zona interesanta fiind cea a damelor de companie de lux pentru clienții cu foarte mulți bani. Un pont primit de reporterii Sursa Zilei ne arata o posibila filiera de recrutare a unor escorte/dame de companie care sa activeze in lumea…

- Procuroarea Elena Radescu, inspectorul judiciar care a condus echipa de control la DNA și care a fost acuzata ca s-a plimbat cu mașina pusa la dispoziție de Laura Codruța Kovesi, s-a folosit, in 2002, in achetarea procurorului Alexandru Lele, de un document tip Armaggedon furnizat de un jurnalist care…

- Premierul Mihai Tudose se afla, la momentul transmiterii acestei stiri, la Palatul Cotroceni, unde are o intrevedere cu presedintele Klaus Iohannis, cel mai probabil despre noua criza politica, au declarat surse politice, pentru Mediafax. Social-democratii se reunesc marti, la ora 13.30, la sediul PSD,…

- Romania ramane statul membru care inregistreaza cel mai mare deficit de colectare de TVA, de 37,2%, aceasta traducandu-se intr-o suma neincasata de aproximativ 7,7 miliarde de euro, potrivit unui comunicat de presa al companiei de consultanța PwC, care citeaza un studiu al Comisiei Europene, ce cuprinde…

- Directorul Serviciului Roman de Informații (SRI), Eduard Hellvig, a susținut, joi, la Universitatea de Vest din Timișoara, unde a avut loc inaugurarea programului de master “Studii de securitate globala”, primul discurs public transmis live pe pagina de Facebook a serviciului. Hellvig a precizat, printre…

- Simona Halep (2 WTA) a invins-o, miercuri, in premiera, pe rusoaica Maria Șarapova, cu 6-2, 6-2, și s-a calificat in sferturile de finala ale turneului WTA de la Beijing, dotat cu premii totale de 6.381.679 dolari. Halep, a doua favorita a competiției, a caștigat primul meci in fața rusoaicei, dupa…

- Ilie Liviu Dragne, administratorul fermei de porci de la Salcia, deținuta pana la inceputul acestui an de fiul liderului PSD Liviu Dragnea, scapa de acuzațiile formulate pe numele lui, dupa ce dosarul a fost clasat. Anunțul a fost facut de avocatul lui Dragne, Maria Vasii, la Antena3. „Nu pot decat…

- Bunica in varsta de 90 de ani a fostei șefe a ANRP, Ana Maria Patru, a fost citata pentru a fi audiata la DNA Ploiești. Potrivit Antena 3, femeia a fost chemata la audieri pentru miercuri. Saptamana trecuta, pe 27 septembrie, Ana Maria Patru a fost audiata de procurorii DNA Ploiești intr-un nou dosar…

- UPDATE Judecatorul Traian Munteanu, de la Curtea de Apel Oradea, a declarat, marți, la emisiunea “Esențial”, de la Antena 3, ca, inainte de a acționa in instanța DNA – Serviciul Teritorial Anticorupție, a formulat chiar la DNA o cerere de urgentare a anchetei in cazul sau, insa, nu a primit un raspuns.…

- Judecatorul Traian Munteanu de la Curtea de Apel Oradea a reușit sa oblige procurorii anticorupție sa-i soluționeze un dosar penal deschis inca din 2015 și lasat in nelucrare de ceva timp. Munteanu a mai fost anchetat și de fostul Parchet Național Anticorupție, fiind achitat și repus in funcție. Acum…

- Patru adulți și un copil au fost raniți grav, vineri dimineata, intr-un accident rutier in care au fost implicate trei mașini, pe Drumul National 1, la iesirea din localitatea Poligrafu spre Bucuresti. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Prahova, un copil de 6 ani este incarcerat,…

- Banca Naționala a Romaniei a anunțat miercuri un curs de referința de 4.5991 lei/euro, in creștere cu 0,0001% fața de cotația precedenta și nivel maxim din ultimii 5 ani. Moneda naționala nu a mai atins o valoare atat de scazuta din 3 august 2012, cand BNR a anunțat un curs de referința de 4.6481 lei/euro.…