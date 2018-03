Stiri pe aceeasi tema

- Fotbalistul echipei NK Marsonia a murit pe teren, dupa ce a fost lovit puternic cu mingea in piep,la un meci din liga a treia croata, relateaza presa internationala. Bruno Boban este fratele lui Gabrijel Boban, component al echipei NK Osijek. Fotbalistul care avea 25 de ani, a fost lovit in minutul…

- Dupa moartea lui Astori, fotbalul e lovit de o noua tragedie! S-a intamplat in liga a treia din Croatia, acolo unde jucatorul Bruno Boban de la NK Marsonia a murit dupa ce a fost lovit cu mingea in piept, scrie The Sun. Jucatorul s-a pus la pamant si a acuzat dureri la inima, iar colegii sa-i si-au…

- Fotbalistul echipei NK Marsonia, Bruno Boban, murit, sambata, dupa ce a fost lovit puternic in piept cu mingea, la un meci din liga a treia croata, relateaza presa internationala. Medicii, dar și colegii de echipa și adversarii au incercat sa-l salveze. Boban, care avea 25 de ani, a fost lovit in minutul…

- Un fotbalist a murit pe teren, dupa ce a fost lovit cu mingea in piept . Jucatorul echipei NK Marsonia, Bruno Boban, a incetat din viata... The post Un fotbalist a murit pe teren, dupa ce a fost lovit cu mingea in piept / VIDEO appeared first on Renasterea banateana .

- Fotbalistul echipei NK Marsonia, Bruno Boban, a incetat din viata, sambata, dupa ce a fost lovit puternic in piept cu mingea, la un meci din liga a treia croata, relateaza presa internationala.Boban, care avea 25 de ani, a fost lovit in minutul 15 al partidei cu Slavonija Pozega de o minge…

- Fotbalistul echipei NK Marsonia, Bruno Boban, a incetat din viata, sambata, dupa ce a fost lovit puternic in piept cu mingea, la un meci din liga a treia croata, relateaza presa internationala, transmite News.ro. Boban, care avea 25 de ani, ...

- Bruno Boban era atacant si era golgeterul Ligii a 3-a din Croatia. El s-a prabusit pe teren dupa ce a fost lovit in piept de o minge, in timpul meciului cu NK Slavonija. Medicii de pe ambulanta au incercat timp de 40 de minute resuscitarea sa, insa nu au mai reusit sa-l readuca la viata. Moartea…

- Fotbalistul echipei NK Marsonia, Bruno Boban, a incetat din viata, sambata, dupa ce a fost lovit puternic in piept cu mingea, la un meci din liga a treia croata, relateaza presa internationala.

- Fostul component al Craiovei Maxima, Nicolae Tilihoi, a murit duminica dimineata, la 61 de ani, dupa ce in ultimii trei ani s-a luptat cu o boala incurabila.Citește și: Mizele unui scandal cu potențial EXPLOZIV in PSD: cine a scos cuiul grenadei/SURSE Citește și: Buna Vestire, tradiții…

- Fiul de numai 5 ani al fostului portar al naționalei Spaniei, Santiago Canizares, a decedat vineri, dupa aproape un an in care s-a luptat cu o boala incurabila. Anunțul dureros a fost facut chiar de catre fostul sportiv, pe contul sau de Twitter. „Fiul meu Santi a murit. Cred ca ar trebui sa fiu eu…

- Mama tanarului de 23 de ani din Dambovita, mort in explozia din Cehia, a aflat de la televizor despre tragicul eveniment, insa crede ca fiul ei este la spital. Oficialii Ministerului Afacerilor Externe nu au luat legatura cu membrii familiei pentru a le da vestea. Georgian Catalin Stefan a plecat de…

- Un acrobat experimentat de la Cirque du Soleil a murit sambata seara dupa ce a cazut pe scena in timpul unui spectacol desfasurat in Tampa, Florida, a anuntat duminica importanta companie din domeniul...

- Boxerul canadian David Whittom, care intrase în coma anul trecut, în 27 mai, în ultima repriza (a 10-a) a meciului cu Gary Kopas, contând pentru titlul de campion al Canadei la categoria grea-usoara, a murit la doar de 39 ani, vineri

- Drama in familia unei tinere jucatoare de handbal si o pierdere insemnata pentru sportul romanesc in general. Alexandra Roua, sportiva legitimata, de-a lungul carierei, la echipe precum Oltchim Ramnicu Valcea si HCM Baia Mare, a parasit aceasta lume la doar 32 de ani, anunta marti gsp.ro. Handbalista…

- Portarul de legenda al Stelei din anii '50 - '60 si al echipei nationale, Ion Voinescu, a decedat la varsta de 88 de ani, anunta Federatia Romana de Fotbal.Nascut la 18 aprilie 1929, Ion Voinescu a aparat in 20 de meciuri poarta echipei nationale a Romaniei.In cariera sa de senior a jucat pentru Metalul…

- Fotbalul romanesc este in doliu. Ion Voinescu, unul dintre cei mai mari portari ai Romaniei, a incetat din viața la varsta de 88 de ani. Anunțul ca portarul de legenda al Stelei din anii ’50 – ’60 nu mai este printre noi a fost facut de site-ul oficial al FRF. Nascut la 18 aprilie 1929, […] The post…

- Mama fostei soții a lui Laurențiu Reghecamp a murit! Mariana trece acum prin clipe grele, dupa ce femeia care i-a dat viața s-a stins. Aceasta a postat un mesaj de adio pe o rețea de socializare

- Cei doi au avut o fiica, pe nume Ana-Lisa, care a murit in anul 1998, la doar un an și patru luni, din cauza unei probleme la inima, scrie huff.ro. Dupa trei ani, a venit pe lume și Luca, al doilea copil al lor. Citeste si Laurentiu Reghecampf, clipe de COSMAR la ARABI. Nu credea ca poate…

- In ediția de luni seara (5 februarie) de la „Ferma Vedetelor”, Catalin Neamțu (36 de ani) și-a deschis sufletul in fața lui Daniel Iordachioaie, caruia i-a povestit drama copilariei sale. Actorul a fost extrem de marcat de moartea mamei lui și a ținut aceasta tragedie ascunsa foarte mult timp. Mama…

- Drama lui Catalin Neamțu despre care nimeni nu a știut pana acum. Actorul a facut o dezvaluire emoționanta chiar in timpul filmarilor la ” Ferma vedetelor” , iar povestea lui de viața este cu adevarat cutremuratoare. Mama acestuia a murit cand el avea dor 13 ani, insa cu greu a acceptat dispariția…

- Emerich Hirmler (primul din dreapta) a murit la numai 58 de ani, dupa o lupta cu o boala nemiloasa și incurabila. El a fost un fotbalist extrem de apreciat in anii ’80, jucand nu mai putin de 11 ani pentru "Batrana Doamna" UTA.Fostul fotbalist a jucat pentru Strungul Arad (1977-1979), UTA…

- Fundasul international italian Davide Astori, capitanul echipei Fiorentina, in varsta de 31 de ani, a decedat in noaptea de sambata spre duminica la un hotel din Udine, unde echipa sa urma...

- Potrivit presei italiene, Astori, care avea 31 de ani, a murit in somn. "Profund indurerata, Fiorentina este nevoita sa anunte ca Davide Astori, capitanul sau, a incetat din viata", a notat clubul din Florenta pe Twitter. Meciul Udinese – Fiorentina, contand pentru etapa a XXVII-a a campionatului Italiei,…

- Capitanul formatiei Fiorentina, Davide Astori, a incetat din viata noaptea trecuta, la Udine, unde se afla cu echipa pentru un meci cu Udinese, din Serie A.Potrivit presei italiene, Astori, care avea 31 de ani, a murit in somn “Profund indurerata, Fiorentina este nevoita sa anunte ca…

- Artista de muzica populara Claudia Zamfir, sarcina cu probleme. Una dintre fetițe a murit la naștere, cealalta a fost declarata nevazatoare. Cantareața a vorbit pentru prima oara despre drama traita in urma cu cațiva ani. In urma cu 11 ani, Claudia Zamfir a ramas insarcinata cu gemeni, dar sarcina nu…

- Un baiețel in varsta de doi ani din Statele Unite a avut parte de un sfarșit tragic, dupa ce a mers cu mama sa la supermarket. Intr-o clipa de neatenție, mama copilului de doi ani nu a observat ca micuțul a gustat din ciorchinele de strugure pe care il pusese in caruciorul de cumparaturi.…

- Ionuț Liviu Sugacevschi, cunoscut drept „Jaguarul” de la Exatlon, a devenit in scurt timp revelația show-ului. Meciul cu Mexicul, in care sportivul a invins de trei fara drept de apel, l-a transformat intr-unul din favoriții acestei competiții. Puțini știu, insa, prin ce drama a trecut Ionuț, in urma…

- „Nu vreau sa fac pușcarie”. Astea erau vorbele lui Romeo Stavarache. Și, cel puțin in anii de inceput ai primului sau mandat de primar, le folosea intr-atat de des incat malițioșii ajunsesera sa-l numeasca „Romeo-nu-vreau-sa-fac pușcarie-Stavarache”. Aceasta propoziție insoțea, de regula, un refuz.…

- In urma cu putine momente un incendiu a pornit la un atelier auto din comuna argeseana Bradu. Vorbim mai exact despre un incendiu ce a cuprins un atelier de dezmembrari auto, iar dupa stingerea flacarilor, un barbat a fost gasit mort in incapere. Se pare ca persona ce ar fi decedat este chiar paznicul. …

- Un adolescent in varsta de 16 ani a murit, iar doi adulti au fost raniti dupa ce masina in care se aflau a iesit in afara partii carosabile si a lovit o teava de gaz, in Alba, peste 2.000 de persoane ramanand fara gaz. Un adolescent in varsta de 16 ani a murit, iar doi adulti au fost ranit, dupa ce…

- Un accident rutier ce a avut loc la primele ore ale zilei de sambata a avut urmari cumplite. O masina s-a lovit de un TIR. Drama rutiera a avut loc pe E60, in dreptul localitatii Vanatori, si s-a soldat cu patru victime, din cate s-a precizat dinspre ISU Mures, ai carei reprezentanti au intervenit la…

- Totul a mers bine și dupa naștere mama și copilul au fost externați din maternitate și au plecat acasa. Dupa numai doua zile cei doi au revenit la spital pentru ca baiețelul nu se simțea bine și avea febra. Timp de o saptamana copilul s-a zbatut intre viata si moarte, insa in cea de a 13-a zi de…

- Actorul american Mickey Jones a murit la vârsta de 76 de ani, în urma unor probleme de sanatate. Barbatul fusese internat în spital de mai multe ori, în ultimele saptamâni.

- Politia statului Indiana a anuntat ca Jackson era pasager intr-un autovehicul Lincoln cand s-a simtit rau si a coborat din masina, pe autostrada, in apropiere de Indianapolis. El a fost insotit pe marginea drumului de soferul automobilului in care se afla, Jeffrey Monroe, in varsta de 54 de ani.…

- Fostul baschetbalist american Rasual Butler, care a purtat culorile echipelor Miami Heat si San Antonio Spurs, în NBA, si sotia sa, cântareata Leah LaBelle, si-au pierdut viata într-un accident rutier, miercuri dimineata, la Los Angeles, au

- Unul dintre jucatorii importanti ai Iasului in anii '70, Viorel Stoicescu, nu mai este printre noi. Fostul fundas al Politehnicii a evoluat in culorile alb-albastre in perioada 1968-1974, fiind un om de baza al echipei si component al loturilor nationale de tineret si olimpice, scrie bzi.ro.…

- Partenera de viața a actorului George Ivașcu, propus pentru funcția de ministru al Culturii, a trecut printr-o mare tragedie atunci cand i-a murit un copil. Actorul George Ivașcu a fost propus pentru funcția de ministru al Culturii in guvernul condus de Viorica Dancila . George Ivașcu este casatorit…

- Stefan Alex Rusu, avea numai 16 ani, dar a facut un accident vascular cerebral care i-a fost fatal. Tanarul a cazut fulgerat in timp ce astepta autobuzul, scrie Antena 3. Adolescentul voia sa...

- Soțul femeii care a murit la scurt timp dupa ce a nascut la o clinica privata din Constanța a vrut sa depuna plangere la Colegiul Medicilor, insa nu i-a fost primita pe motiv ca este scrisa de mana. Gheorghița Coman este decis sa revina la Colegiu cu sesizarea redactata la calculator și in același…

- O noua lovitura primita in randul Politiei Romane, dupa ce tanara Alina Cosovliu a pierdut lupta cu cancerul. O alta politista a fost diagnosticata cu cancer la creier si are nevoie de ajutor pentru a lupta cu temuta boala. Elena Cernica, o politista de 30 de ani, mama a doi copii, a fost…

- Avem parte de un inceput de an plin de evenimente triste pe drumurile judetului. Din pacate, nu trece saptamana fara ca un tanar sa nu piara intr-un accident rutier. Drumurile din Arges si-au luat tributul luni noaptea. Robert Dumitru avea numai 24 de ani, iar acesta a murit in urma unui accident…

- Drama fara margini pentru Simona Tache, o jurnalista de la noi. Sotul ei, Nic Sarbu, s-a stins din viata astazi. In urma cu cateva ore ea a scrs un mesaj sfasietor pe retelele de socializare.

- Drama pentru o familie de romani din Italia. Fetița lor, Melissa Maria, a murit dupa ce a fost alaptata, iar cei doi parinți nu iși pot reveni din șoc. Tragedia a avut loc in Italia, la Ponte San Nicolo, Padova. Mihai Andrei Popa, tatal fetiței, a povestit, sfașiat de durere, ca s-a trezit in dimineața…

- Ioan Danciu, fost arbitru FIFA, a trecut prin momente cumplite la inceputul acestui an. Ajuns la 66 de ani, fostul cavaler al fluierului se lupta de multa vreme cu diabetul, iar in primele zile ale lunii ianuarie a ajuns in coma la Spitalul de Urgenta din petrosani, orasul sau natal.

- Juan Carlos Garcia, fundasul din Honduras care a jucat la echipa de fotbal Wigan Athletic, a încetat din viata la doar 29 de ani, el pierzând lupta cu leucemia, a informat clubul din liga a treia engleza.

- Moartea unei romance i-a ingrozit pe romanii din Spania, care au facut un apel disperat pe internet ca sa gaseasca rudele femeii. Asta pentru ca cei cinci copii ai sai au ramas singuri pe lume. Din nefericire, tatal lor a incetat din viata in urma cu trei ani.

- O fetita de doar un an si 11 luni din Mures a murit in noapte de Revelion in bratele mamei, dupa ce fratele tatalui i-a sucit gatul ca la pui. Drama s-a petrecut in satul Chinari, fara...

- Prezentatorul de televiziune Alex Dima a trecut printr-o mare incercare in urma cu ani, cand partenera sa de viața a murit rapusa de cancer. Alex Dima, care este taticul unei fetițe , este cunoscut publicului din țara noastra drept prezentatorul emisiunii „Romania, te iubesc”, de la Pro TV . Alex Dima…

- O mama in varsta de 31 de ani, din Waterbeach, a murit la o zi dupa ce una dintre cele mai mari dorinte i-a fost indeplinita. Diagnosticata cu cancer, Katie Salvage a murit alaturi de sotul si de copilul lor.

- Un barbat din Neamț a murit dupa ce a cazut intr-o fosa din curtea locuinței sale. Nemțeanul fusese scos in viața din bazin, insa cu hipotermie, care i-a fost fatala. Un barbat de 49 de ani, din localitatea nemțeana Sabaoani, a murit la Spitalul Roman, dupa ce anterior cazuse intr-o fosa din curtea…