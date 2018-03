Stiri pe aceeasi tema

- Alina Eremia canta la pian de la 6 ani. Artista a decis sa se intoarca la una din marile sale pasiuni. Dupa o perioada incarcata in care și-a promovat alaturi de Mark Stam single-ul „Doar noi”, artista și-a regasit liniștea reapucandu-se de cantat la pian. „Am decis sa ma reapuc de cantat la pian, pentru…

- Deea și Dinu Maxer sunt in culmea fericirii. Aflata la Maternitatea Polizu din Capitala, bruneta a anunțat ca familia lor s-a marit cu o fetița. Foarte mandra, soția artistului a urcat, pe contul personal de socializare, un buchet de flori colorate. „It’s a girl! (n.r. E fetița!) Prima fetița in familia…

- Delia este una dintre cele mai de succes cantarete din Romania, bucurandu-se un public numeros, care o sustine si o apreciaza neconditionat. Și-a obisnuit deja fanii cu schimbarile radicale de look. Daca in urma cu ceva timp și-a vopsit parul verde, Delia a opat acum pentru o nuanța mai inchisa. Recent,…

- Clubul CSM București da lovitura dupa lovitura pe piața transferurilor. Dupa mutarile impresionante de la handbal sau rugby, și secția de tenis a reușit o performanța in materie. Sorana Cirstea, locul 35 mondial, a intrat in familia CSM-ului și este ”tigroaica” cu acte in regula. Tenisul feminin din…

- Andreea Esca este una dintre cele mai indragite prezentatoare TV din Romania. Are o fiica, Alexia, pe care o iubește enorm. Recent, știrista a vorbit despre posibilitatea de a deveni bunica. Iși dorește enorm acest lucru, insa mai are de așteptat. „Peste 10 ani, poate ca Alexia se va și marita, poate…

- Diana Dumitrescu sufera pentru ca tatal ei se confrunta cu mari problem de sanatate. Parintele vedetei are diabet și, din aceasta cauza, și-a pierdut picioarele. Diana a marturisit, la o emisiune tv, ca are momente cand ii vine sa planga. „Tata are diabet si si-a pierdut ambele picioare. Eram singura…

- Jozsef Tichy-Racs candideaza la parlamentarele din Ungaria costumat intr-o gaina. Barbatul face parte din partidul “Cațelul cu doua cozi” și spune ca va susține caderea democrației, pentru ca toți deja s-au saturat de ea. Jozsef Tichy-Racs candideaza la alegerile generale din Ungaria și iși dorește…

- Oana Lis este foarte activa pe rețelele de socializare. Recent, soția fostului primar al Capitalei a urcat o fotografie in care apare nemachiata. In evidența a ieșit și decolteul pe care il are, iar prietenii virtuali au reacționat imediat. „Adevarata mea fata!! A voastra care e!?…”, a scris Oana Lis…

- Radu a fost unul dintre concurenții de la Exatlon. Recent, acesta a acordat un interviu, in care a vorbit despre cele mai grele momente din viața sa. Atunci cand și-a pierdut fratele, parinții, dar și soția. „Sunt din Cluj, am aproape 48 de ani si am doi copii, o fata de 19 ani si […] The post Drama…

- Oana Roman este casatorita cu Marius Elisei și au impreuna o fetița, Isabela. Recent, micuța nu s-a putut abține și și-a dat de gol parinții. Aceasta a dezvaluit principalul motiv pentru care parinții ei obișnuiesc sa se certe in familie. In momentul in care a fost intrebata ce o deranjeaza cel mai…

- Celebra Israela, devenita vedeta dupa ce s-a casatorit cu Liviu, mult mai tanar decat ea, (46 de ani) a fost gasita fara suflare in locuința ei. Israela a murit de mai multe zile și a fost nevoie de folosirea forței pentru a se putea intra in locuința ei. Israela era o prezența constanta pe micul […]…

- FC Botoșani va debuta in play-out vineri cu Juventus București. Moldovenii sunt deciși sa nu cedeze niciun punct in acest play-out avand in vedere ca au ca obiectiv locul 7. „Va fi un meci de lupta. Nu știu cat de dificil va fi acest meci dar ma aștept la un meci de lupta. Nu știu […] The post Jucatorii…

- Cei doi au avut o fiica, pe nume Ana-Lisa, care a murit in anul 1998, la doar un an și patru luni, din cauza unei probleme la inima, scrie huff.ro. Dupa trei ani, a venit pe lume și Luca, al doilea copil al lor. Citeste si Laurentiu Reghecampf, clipe de COSMAR la ARABI. Nu credea ca poate…

- „Masacrul” din Herastrau, in care au fost implicate Bunesa din Urlați, Diana Gureșoaie, Calina Roman și Georgiana Constantin a plecat se pare de la un milionar parasit de soție. Diana Gureșoaie l-a sarutat pe milionarul care petrecea alaturi de Bunesa, ceea ce a infuriat-o la culme pe cea din urma.…

- Sambata la pranz, in Rezervația Naturala Cheile Tișiței, a avut loc o avalanșa atipica in Munții Vrancei. O tanara care insoțea un grup de turiști din București a murit. Femeia a fost surprinsa de valul de zapada, care s-a declanșat in zona superioara a versantului și a continuat pana la baza vaii.…

- Recent, au aparut informatii despre tanara care a fost ucisa de avalanșa ce a avut loc sambata, scrie spynews.ro. Ea se numea Claudia Malcea si era din Tulcea. Aceasta a absolvit Academiei de Studii Economice din București. Citeste si O avalansa a surprins un grup de turisti in Muntii Vrancei.…

- CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMANIA, va dezvaluie super-telenovela momentului in showbiz. Co-prezentatorul Wowbiz i-a scris, la 3 dimineața, Anei, fosta iubita a lui Catalin Cazacu, iar Bianca a aflat tot. Ce a urmat e fabulos, așa ca va povestim pas cu pas cum s-a intamplat totul. (NU RATA, AICI:…

- Oana Roman a vorbit la rubrica “Secrete intre fete“ despre scurta relație pe care au avut-o Mihaela Radulescu și a marturisit ca s-au cunoscut la un Lounge, cum se spune acum, și din punct de vedere amoros a fost destul de sportiva. „A avut o relatie lunga cu Dan Chisu. Ea a mai avut o […] The post…

- Iubitul Biancai Dragușanua trecut recent printr-o intervenție chirurgicala la piciorul stang, dupa ce s-a accidentat pe partia cu shi in urma cu mai bine de doua saptamani. In cadrul unui interviu recent, Victor Slav și partenera lui, dar și unul dintre medicii care s-a ocupat de prezentator au facut…

- Andrei Ionescu, fosta mare speranța a fotbalului romanesc, evolueaza incepand cu vara anului trecut in India, la Aizawl FC, unde a devenit primul marcator al unei echipe indiene in Liga Campionilor Asiei. Recent, mijlocașul ajuns la 29 de ani a acordat un interviu site-ului AFAN in care a radiografiat…

- Indragitul prezentator este un tatic mandru, deoarece are doua fetite superbe. Recent, prezentatorul TV a fost invitat alaturi de familia sa la ziua fiicei Oanei Roman, acolo unde au si facut poze cu sarbatorita.

- Ion, tatal Nicoletei Luciu, se confrunta cu grave probleme de sanatate. A fost operat de trei ori de cataracta, insa fara succes. Recent, și-a pierdut vederea la un ochi, iar riscul de a se intampla același lucru și cu cel de-al doilea este iminent. Tocmai din acest motiv, barbatul se teme ca nu va…

- Giani Kirița a fost prieten la catarama cu regretatul Catalin Haldan, decedat pe teren, la varsta de 24 de ani, in timpul unei partide amicale disputata de Dinamo cu Șantierul Naval Oltenița. Deși au trecut 17 ani de la tragedie, Giani Kirița nu a putut trece peste clipele cumplite petrecute la momentul…

- Marian Mexicanu’ este unul dintre cei mai apreciați lautari din Romania, insa acest lucru nu il ferește de probleme. Recent, artistul a fost snopit in bataie la un eveniment și a ramas cu semne vizibile pe fața. Acesta a povestit, cu lux de amanunte, cum a ajuns sa fie agresat fizic. „Incepem ca animalele…

- Primul care a plecat de la „Ferma Vedetelor” in noul sezon este un barbat, spre surprinderea fanilor emisiunii. El și-a luat gandul de la premiul cel mare, in valoare de 50.000 de euro, iar cand a parasit competiția nu a varsat nicio lacrima de tristețe. Citește și: Diana Dumitrescu nu a mai suportat…

- Monica Gabor s-a stabilit de mai mulți ani in SUA, unde traiește o poveste de dragoste alaturi de Mr. Pink. Amandoi au copii din casniciile anterioare, dar nu unul al lor. Recent, a aparut un zvon conform caruia fosta soție a lui Irinel Columbeanu ar fi insarcinata cu actualul iubit. Chestionata pe…

- Familia și apropiații Anastasiei Cecati trec prin clipe grele, dupa ce tanara a fost ucisa cu sange rece de soțul ei. Frumoasa moldoveanca a lasat in urma ei un bebeluș de numai trei saptamani. Directorul spitalului unde se afla copilul a marturisit ca starea lui nu este tocmai buna, din cauza alimentației…

- Mezina lui Traian Basescu, Elena, a anunțat de curand ca visul ei de a avea al treilea copil se va implini peste trei luni. EBA traiește o poveste frumoasa de dragoste alaturi de iubitul ei cu 12 ani mai tanar, Catalin ”Tomata”. In familia fostului președinte al Romaniei s-a decretat, insa, ”starea…

- Caz uluitor la Acces Direct! O femeie are un copil cu amantul, dar acesta refuza sa-l accepte! Soțul i-a murit, dar femeia povestește cum a fost cucerita de un alt barbat inca de cand soțul traia. La 6 luni de la moartea soțului, tanara a ramas insarcinata. „Am fete de 16 ani si de 12 […] The post Povestea…

- Ni se spune de zeci de ani de zile ca legumele sunt super sanatoase, ca lupta impotriva cancerului, ne curața sistemul digestiv și ne intaresc sistemul imunitar. Cu toate acestea, unele dintre legume au o latura „intunecata”. Ele nu vor sa fie mancate (așa cum nici animalele nu vor) și folosesc arme…

- Mircea Badea a pariat pe boxerul roman Ronald Gavril in lupta acestuia cu americanul David Benavidez. Meciul conta pentru titlul mondial WBC la categoria supermijlocie. Ronald Gavril a pierdut lupta, toți arbitrii indicandu-l drept caștigator pe David Benavidez. Realizatorul Antenei 3 a mizat 3.000…

- Oana Roman și-a anunțat prietenii din mediul virtual despre starea de sanatate a fetiței sale, Maria Izabela. In ultima perioada de timp, Oana Roman, care are o emisiune live saptamanala la revista Viva , a avut mari probleme din cauza starii de sanatate a fiicei sale, maria Izabela. Vedeta a mers de…

- Fostul numar 1 mondial, Maria Sarapova dar si finalista de anul trecut de la US Open, Madison Keys, au anuntat ca se retrag de la turneul Premierde la Dubai, dotat cu premii in valoare de 733,900 de dolari, ce va debuta saptamana viitoare, au anuntat, joi, organizatorii competitiei. De 5…

- Drama prin care trece familia românului mort în Malta a impresionat-o inclusiv pe Marie Louise Coleiro Preca, președinta Maltei. Aceasta a decis sa sprijine familia, prin intermediul fundației sale.

- Isabela, fetita de trei ani a Oanei Roman, a luat o viroza puternica, iar mama ei este disperata. Isi face griji in privinta bolii cu care se confrunta micuta si s-a declarat socata cand a vazut la camera de garda foarte multi copii care sufera. A

- Ei sunt cațiva la un milion. Din copilarie viața lor este o lupta pentru existența. Drama oamenilor cu boli rare - este tema ediției de astazi, a emisiunii Vorbește Moldova.In studioul Nataliei Cheptene vin parinții copiilor, a caror diagnostic este de neschimbat.

- Tudor Bulmaga, un tanar din Calarași a avut partede cel mai mare coșmar al vieții sale. Acum șapte ani a aflat ca a crescut intr-o familie straina. Avea doar 16 ani cand a aflat ca a fost inlocuit la naștere și de atunci viața lui s-a schimbat, informeaza e-sanatate.md . Astfel, Tudor Bulmaga a acționat…

- Isabela, fetita de trei ani a Oanei Roman, se bucura de toata atentia parintilor, dar in special a memei ei. Oana a postat recent o fotografie cu micuta care tine un trofeu si se afla pe o scena. In dreptul fotografiei, Oana pare sa fi facut anuntul!

- Ally Parker trece printr-o drama incredibila, iar femeia a surprins intr-o poza un moment sfașietor la care milioane de oameni au solidarizat cu durerea ei. Citește și: Ce decizie sfașietoare au luat parinții unei adolescente care și-a curmat viața Braylynn, fiica de numai cinci ani a lui Ally Parker…

- Drama intr-o familie din județul Iași: trei frați s-au sinucis, ultimul dintre ei chiar noaptea trecuta. Acesta avea 17 ani și traia intr-un centru de plasament, urmand o școala pentru copii cu nevoi speciale. De cateva luni, insa, tatal il luase acasa sa il ingrijeasca, scrie digi24.ro, iar…

- Este mereu cu zambetul pe buze, dar Claudia Patrașcanu are un secret dureros in familia sa. Fratele ei a fost lovit la cap la naștere și a ramas cu sechele pe viața. Claudia Patrașcanu, care este casatorita cu Gabi Badalau, are un frate, Eugen, care a ramas cu sechele in urma unui accident suferit la…

- Ce s-a intamplat exact in casa familiei Maleon in preajma Craciunului ramane in continuare un mister, insa tragedia lor a socat o tara intreaga. Oana Roman a vorbit despre acest subiect si s-a declarat de-a dreptul oripilata de gestul sotilor Bogdan si Anda Maleon care si-au pus capat zilelor, in seara…

- Oana Roman nu are sarbatori foarte fericite, mai ales ca parintii acesteia nu se afla langa ea. Nu doar ca mama sa nu are o situatie foarte buna, pentru ca trebuie sa evacueze apartamentul in care locuieste in acest moment, insa nici tatal acesteia nu a sunat-o pentru a-i ura sarbatori fericite.

- Razboiul din Siria a facut numeroase victime. Aiysha este o fetița care la varsta de opt ani a ramas orfana, dupa ce forțele proguvernamentale i-au impușcat familia. Fata locuia in Homes cu ...