Stiri pe aceeasi tema

- Un accident de munca s-a produs, vineri, DN1, intre Ghimbav si Codlea, la Podul Barsei. ”Un barbat, in varsta de 25 ani, din Alexandria, a fost electrocutat, dupa ce un fir de electricitate a fost atins de bratul unei macarale”, a transmis ISU Brasov. Medicii au aplicat manevre de resuscitare, dar victima…

- Potrivit ISU Brasov, o persoana a fost electrocutata pe santier. Santierul este in apropierea DN 1, intre Ghimbav si Codlea. Se deplaseaza la fata locului un echipaj SMURD. The post Persoana electrocutata pe santier appeared first on NewsBV .

- Un tanar in varsta de 21 de ani din Timișoara a fost gasit mort in aceasta dimineața chiar de mama lui. Baiatul locuia impreuna cu mama lui intr-o locuința insalubra de pe str. Ioan Slavici, a notat tion.ro. A vrut sa repare o priza, nu a oprit curentul și s-a electrocutat, transmit polițiștii. A murit…

- Un barbat a fost electrocutat azi pe terenul de fotbal din comuna Zatreni, din județul Valcea. Respectivul, D.T., avea 50 de ani, și era asistat social, a notat gazetavalceana.ro. Barbatul a murit, deși cadrele medicale l-au resuscitat minute in șir. Omul lucra pentru Primaria Zatreni, in baza Legii…

- Un barbat de 55 de ani din comuna Zatreni, asistat social, care lucra la montarea unei scene pe stadionul din localitate, a murit electrocutat, joi dupa-amiaza, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea, potrivit AGERPRES.Citește și: Victor Ponta fura…

- Un tanar din Thailanda a murit electrocutat dupa ce și-a folosit telefonul mobil lasaat la incarcat, scrie libertatea.ro.Victima a fost gasita decedata in locuința sa. Avea urme de arsuri pe maini.

- Un tanar, in varsta de 20 de ani, din Brașov a fost reținut pentru 24 de ore, fiind cercetat penal pentru distrugere, dupa ce ar fi vandalizat mai multe autoturisme in Codlea. Potrivit polițiștilor, in urma cu cateva nopti, individul ar fi taiat anvelopele si ar fi zgariat caroseria mai multor autoturisme…

- Pentru copii este foarte important sa aiba cadre didactice respectate și motivate prin salarii. Pentru copii este important și in ce masura condițiile și confortul din cladirile in care fac școala sunt adecvate, considera deputatul PSD Roxana Minzatu. Parlamentarul amintește ca unitațile de invațamant…