- Știrile ProTV au prezentat joi, 11 octombrie, cazul Roxanei, o eleva de 9 ani din Vaslui care indura zilnic greutați pentru a merge la școala. Iși dorește sa devina medic și sa ajute oameni. Pana atunci insa, ea este cea care are nevoie de ajutor. In multe zile se duce flamanda la școala. ”Ceilalți…

- O fetita de 12 ani a disparut de acasa și este cautata de politie. Familia a anunțat disparitia ei, iar parinții banuiesc ca a parasit domiciliul impreuna cu un barbat de 39 de ani. Acesta, așa cum rezulta din primele informații, este un apropiat al familiei. Fetița pe care o cauta polițiștii locuiește…

- O drama uriașa s-a abatut asupra unei familii din comuna Deleni, județul Vaslui! Plecata la munca in Italia, Manuela Damian a avut parte de o moarte teribila. Ea a fost gasita fara suflare intre șinele de tren, iar carabinierii incearca acum sa afle cum s-a produs decesul. Intre timp, vestea trista…

- O fetita de 12 ani a fost luata de apele unui parau cu debit crescut, in comuna Ladesti, judetul Valcea, si este resuscitata la aceasta ora. Tatal fetitei, care a plecat in cautarea ei, a fost dat disparut.