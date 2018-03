Stiri pe aceeasi tema

- Fetița de 18 luni are o alergie extrem de rara care ii provoaca iritații, basici și urticarie de fiecare data cand pielea ei intra in contact cu apa. Doar 50 de oameni din toata lumea sufera de aceasta boala. Ivy Angerman din Minnesota a fost diagnosticata cu uricarie acvagenica. De fiecare data cand…

- O fetița de 18 luni din Minnesota sufera de o boala foarte rara care îi provoaca iritații, bașici și urticarie de fiecare data când pielea ei intra în contact cu apa. Ivy Angerman a fost diagnosticata în octombrie cu uricarie acvagenica, o boala rara care…

- Radu a fost unul dintre concurenții de la Exatlon. Recent, acesta a acordat un interviu, in care a vorbit despre cele mai grele momente din viața sa. Atunci cand și-a pierdut fratele, parinții, dar și soția. „Sunt din Cluj, am aproape 48 de ani si am doi copii, o fata de 19 ani si […] The post Drama…

- Un tatic din Detroit, Statele Unite ale Americii, a socat mediul online, publicând un material video si fotografii, în care fiica sa în vârsta de 14 luni se joaca cu... un piton urias.

- O tanara și-a amputat un picior și a imbracat pentru prima oara o rochie. Timp de 20 de ani, Kristy Wimberly, de 32 de ani, din St. Louis, Missouri, Statele Unite, se simțea rușinata ca piciorul ei drept a incetat sa mai creasca, dupa ce a fost diagnosticata cu o forma rara de tumoare spinala... Read…

- Familia fetitei locuieste in comuna galateana Schela. Copila a ajuns la spital cu o alcoolemie de 1 la mie. Parintii declara ca aceasta ar fi baut, in mod accidental, vin dintr-o sticla in care a crezut ca este suc. In schimb vecinii familiei spun ca in familia respectiva se bea in mod frecvent si ca…

- Lucian Bute este cel mai fericit tatic. El și soția lui, Elena, sunt parinții unei fetițe superbe, pe nume Ema Anabella. Micuța a sarbatorit 1 anișor, alaturi de parinții ei. Luptatorul a postat o serie de imagini de colecție, de la petrecerea aniversara a micuței lui. „Iubita noastra! La mulți ani!…

- Fetita cu chip de inger care l-a emoționat pana la lacrimi pe Florin Calinescu. Amelia are doar 7 ani si o voce minunata. Amelia și mama ei au adus magia pe scena de la Romanii au talent, reușind sa impresioneze jurații și publicul cu vocea ei. La un moment dat, Florin Calinescu a izbucnit in lacrimi,…

- Cel putin doi oameni au murit intr-un atac armat produs vineri in campusul Universitatii Centrale din Michigan. Persoanele ucise sunt parintii autorului atacului, afirma surse citate de Detroit Free Press.

- Un bebeluș a fost scapat in cap și e in stare critica la spitalul din Iași. Fetița de cinci luni a fost operata de urgența, la doua zile de la internare. Mama a recunoscut ce s-a intamplat, dupa ce, inițial, spusese ca a incercat sa-i desfunde nasul fetiței cu un dispozitiv special. Detalii socante…

- Parintii au inceput sa intretina relatii intime de fata cu minorul lor. Yana Leonova si Nikolay Kostenevsky risca sa fie decazuti din drepturile parintesti dupa ce imaginile astea au ajuns la politie! Imaginile au fost realizate in intimitatea locuintei lor din Yaroslavl, Rusia, informeaza The Sun.…

- Doryan-Stefan Gagiu, in varsta de un an si noua luni, din comuna Viisoara, Targoviste, traieste de cateva luni intr-o lume intunecata. Boala rara de care sufera, depistata, din pacate, cu intarziere, l-a lasat pe micut fara vedere. In incercarea de a-i reduce tumorile situate pe chiasma optica (incrucisarea…

- Petronela, fetița de 8 ani bolnava de cancer, a fost condusa pe ultimul drum, sambata (17 februarie). A fost jale mare in localitatea Raducaneni, la inmormantarea micuței care a impresionat o țara intreaga cu povestea ei trista. Coroanele de flori au fost purtate pe brațe de mai mulți copii, prieteni…

- O fetita de un an și jumatate a fost internata in stare grava la spital dupa ce a fost batuta crunt de bunica sa vitrega. Copila a ajuns in grija medicilor cu traumatism cranio-cerebral, comotie cerebrala și cu vinatai pe fața. Cazul a avut loc noaptea trecuta in raionul Singerei. Mama micutei traieste…

- Razvan Fodor se confrunta cu grave problem de sanatate, dupa cum chiar el a declarat. De mai bine de jumatate de an, el se chiunuie sa-si revina, apeland la medici, dar nu reuseste. Razvan Fodor a declarat, pentru revista „A List Magazine”, ca sufera de depresie si anxietate si ca s-a saturat sa apeleze…

- Fetița de numai 11 ani a fost dusa de parinți la spitalul Virgen de la Arrixaca, din orașul Murcia, acuzand dureri abdominale puternice. Medicii au constatat ca ea era in travaliu și la scurt timp a nascut un baiețel sanatos. Imediat au fost alertați polițiștii pentru ca nici parinții, nici fetița nu…

- Asociatia Maria Agapia Aiud organizeaza o campanie de strangere de fonduri, cunoscuta in oras cu numele „Targ de inimioare”. Ideea este simpla: in felul acesta putem darui cu totii un pic din bunatatea inimilor noastre unui copil care are nevoie disperata de ajutor. De data aceasta este vorba despre…

- Acum doua seri, undeva in jurul orei 18.00, cand deja se intunecase bine, dupa ce am parcat masina, ma intalnesc cu o fetita.Nu am bagat o in seama, zona fiind destul de circulata.Brusc, fetita mi se adreseaza: "Ma duceti si pe mine pana la blocul turn Ca s a inserat si imi este frica pana acololdquo;.Am…

- Fetița cantareței P!nk și-a intalnit idolul la decernarea premiilor Grammy și n-o sa-ți vina sa crezi cine este persoana catre care aspira micuța. Este vorba de Rihanna, care a facut un show incendiar la a 60 a ediție Grammy. P!nk chiar a postat la Grammy o poza pe Instagram in care se reflecta superb…

- Alma a disparut in pauza dintre scoala si programul after school. Monica, mama Almei, spune ca este vina profesoarei de engleza de la British School care nu s-a asigurat ca o preda celorlalti profesori. "Alma in universul ei de 6 ani jumatate si-a imaginat ca se duce intr-o excursie, s-a dus…

- O tanara de 23 de ani din Buzau, mama unei fetite de un an, s-a sinucis inghitind un pumn de pastile pentru inima furate cel mai probabil de la parintii ei! Diana Merisan locuia cu sotul si cu fiica lor in acelasi bloc cu parintii ei. Tanara a mers in vizita la parinti, iar cateva minute mai tarziu…

- Avem parte de un inceput de an plin de evenimente triste pe drumurile judetului. Din pacate, nu trece saptamana fara ca un tanar sa nu piara intr-un accident rutier. Drumurile din Arges si-au luat tributul luni noaptea. Robert Dumitru avea numai 24 de ani, iar acesta a murit in urma unui accident…

- La varsta la care cei mai multi dintre copii se joaca si nu au nicio grija, Ioan Mihnea Coman isi traieste viata prin spitale. Medicii i-au dat un verdict crunt, dupa ce au aflat cum se numeste maladia genetica foarte rara pe care o are micutul. Este vorba despre tetrapareza spastica cu miscari diskinetice…

- Kim Kardashian si-a numit fetita dupa un oras din America! Iata cum o va boteza! Kim Kardashian si Kanye West au ales si de aceasta data un nume mai putin utilizat pentru cel de-al treilea copil. Cei doi soti au ales ca fetita lor, adusa pe lume saptamana aceasta de o mama surogat, sa poarte numele…

- Un jurnalist mexican din orașul Nuevo Laredo, aflat in apropiere de frontiera cu Statele Unite, a fost ucis, in timp ce mergea cu mașina, cu fiica sa. Carlos Dominguez Rodriguez scria cronici politice, relateaza Reuters. „Jurnalistul era intr-o masina (…) insotit de fiica sa”, in centrul orasului Nuevo…

- Drama pentru o familie de romani din Italia. Fetița lor, Melissa Maria, a murit dupa ce a fost alaptata, iar cei doi parinți nu iși pot reveni din șoc. Tragedia a avut loc in Italia, la Ponte San Nicolo, Padova. Mihai Andrei Popa, tatal fetiței, a povestit, sfașiat de durere, ca s-a trezit in dimineața…

- Indragitul artist Sandu Pop, cunoscut de public drept ”Varu’ Sandel”, este invitatul Oanei Turcu in cadrul emisiunii ”Refresh by Oana Turcu”, unde vorbeste deschis atat despre lucrurile frumoase din viata lui, cat si despre cele dureroase.

- Accident cumplit provocat de un sofer vitezoman in judetul Iasi. Doua fetite, de patru si sase ani si parintii acestora se zbat intre viata si moarte, dupa ce soferul inconstient a intrat pe...

- Protectia Copilului a detaliat intr-un comunicat de presa situatia Biancai Nedelcu, fetita diagnosticata cu cancer renal careia parintii i-au refuzat continuarea tratamentului de chimioterapie.

- Reprezentantii Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi au anuntat, marti, ca fetita de noua ani din judetul Iasi, bolnava de cancer la rinichi si metastaze pulmonare, va participa la luarea deciziilor in ceea ce priveste tratamentul pe care il va face in continuare.…

- Chinul fetitei de 8 ani, din județul Iasi, bolnava de cancer la rinichi in stadiu avansat, pare sa nu se mai sfarseasca. Micuta nu face nici acum tratament. Dupa ce a ajuns, la cererea instantei, pentru investigatii, la spitalul din Timisoara, copila s-a intors acasa.

- Taițeii din supa la plic raman nedigerați in stomac. Consumul de taiței contribuie considerabil la apariția unor modificari metabolice legate de afecțiuni cardiovasculare, diabet și accident vascular cerebral, potrivit unor cercetatori de la Universitatea Baylor, o universitate particulara din Texas,…

- Nu de multe ori, persoanele care au mers acolo sa se roage au povestit lucruri incredibile care au avut loc la mormantul lui Arsenie Boca. Cea mai recenta dezvaluire este a unui barbat, care s-a speriat de moarte. Dan Nicolae a marturisit ca a fost socat de imaginea unei fetite la iesirea din manastire.…

- Era frumoasa, invata foarte bine, avea o voce superba si-i placea sa danseze. Numai ca dintr-o data, acum opt ani, Bogi, fetița-ingeras din Tirgu Mureș a inceput sa se simta rau. Parinții povesteasc ca fiica incepuse sa se comporte ciudat. Se lovea cu palmele in cap si scotea sunete ciudate. Au chemat…

- Petrecere mare acasa la Jo! Nadir si-a luat fetita si viitoarea sotie si au mers in vizita la colega lui de scena. Artistul a fost tratat regeste de familia lui Jo: mama ei a pregatit mancare traditionala, iar tatal artistei a avut grija sa nu ii lipseasca nimic lui Nadir.

- Parintii refuza in continuare tratamentul pentru fetita din Iasi bolnava de cancer. Copilul ar fi trebuit sa inceapa astazi chimioterapia la Spitalul pentru Copii Sfanta Maria. Asta dupa ce medicii de la Timișoara au constatat ca tumorile sunt inoperabile. Conducerea spitalului spune insa ca parinții…

- O fetița, in varsta de 11 ani, din municipiul Slatina, a ajuns la Spitalul Municipal, dupa ce in seara de Ajun a fost atacata de pisica bunicului ei. Incidentul a avut loc in timp ce copilul dormea, rudele acesteia solicitand ajutorul Poliției Locale Slatina. La o jumatate de ora dupa miezul nopții…

- Un baietel din Statele Unite in varsta de numai 5 ani, se afla pe patul de spital, fiind pe moarte chiar in pragul sarbatorilor, scrie antena3.ro. Acesta a simtit ca sfarsitul se apropie, moment in care si-a rugat parintii sa ii indeplineasca o dorinta. Micutul a vrut sa il vada pe Mos Craciun inainte…

- Ministerul Securitatii Interne din SUA (DHS) "a examinat schimbari de procedura, de politica, de reglementare" pentru a combate imigratia ilegala si anumite masuri "au fost aprobate", a declarat fara alte detalii Tyler Houlton, purtatorul de cuvant al DHS, pentru Washington Post.Mai multi…

- ”Unul dintre lucrurile de care mi-a parut cumva, cu adevarat rau, a fost ca n-am putut sa petrec atat de mult timp cu fetița mea. Dintr-odata, m-am trezit ca anii au trecut și unele dintre momentele care m-au facut cu adevarat fericit a fost s-o vad pe ea cum crește și, mai ales, cine devine ea,…

- Copiii ai caror parinți sunt plecați la munca in strainatate traiesc o adevarata drama in județul Vaslui, mai ales cand vin sarbatorile. Iar aceasta situație trista iese cel mai bine in evidența atunci cand cei mici le spun bunicilor, invațatorilor, profesorilor sau celor care-i cresc ca singurul lucru…

- Pe Catalin Botezatu l-am intalnit la Muzeul Simțurilor din București unde a revenit la perioada copilariei, testand toate activitațile din locație, scrie libertatea.ro. Citeste si Catalin Botezatu a facut marele anunt: Ea este mama viitorului meu copilul. Surpriza URIASA "In vortex…

- Femeia in varsta de 20 de ani, mama unei fetite de un an si trei luni, insarcinata in 27 de saptamani, a fost ranita grav luni intr-un accident de circulatie, la Diosig, in Bihor. Masina in care se afla alaturi de fiica ei si de parinti a fost lovita de o autoutilitara condusa de un tanar de 24 de…

- Înregistrarea video cu fetița pusa sa fumeze și sa bea dintr-un pahar, „ca barosanii“, a intrat în atenția Poliției Tulcea. „În dupa-amiaza zilei de 11 decembrie a.c, polițiștii Postului de Poliție Niculițel au fost sesizați cu privire la faptul ca pe un site de…

- UPDATE: Fetita de opt ani din judetul Iasi, in cazul careia instanta a decis sa oblige parintii sa accepte tratamentul pentru cancer, a ajuns, marti dimineata, la Spitalul de Copii din Timisoara, dar nu poate beneficia de transplant de celule stem, deocamdata. "Copilul a sosit in Spitalul…

- Fetita, care este din localitatea ieseana Raducaneni, a fost preluata de un echipaj medical, fiind insotita de mama ei, pentru a fi dusa la Spitalul de Copii din Timisoara. Ea are cancer renal in stare avansata, avand nevoie de o interventie chirurgicala, si nu a mai fost consultata de un…