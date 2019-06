Stiri pe aceeasi tema

- Mariana Ionescu Capitanescu nu a avut mereu o viața ușoara. Din contra, indragita artista de muzica populara a avut o copilarie extrem de grea, marcata de lipsuri, dar și de evenimente neplacute.

- Sofia Vicoveanca este una dintre cele mai indragiste cantarețe de muzica populara de la noi. Cu toate acestea, puțini sunt cei care știu ca in spatele succesului rasunator de pe piața muzicala, pe care l-a avut inca de la lansare s-au ascuns lacrimi și dureri care au marcat-o pentru totdeauna.

- Este greu sa imaginam cum e sa traiesti, copil fiind, departe de parinti. In Romania, 160 de mii de copii sunt abandonați in grija unui singur parinte, a bunicilor sau a altor rude, in timp ce parinții lor sunt la munca in strainatate.

- Drama „Arctic”, cu Mads Mikkelsen in rol principal, thrillerul biografic „Extrem de pervers, socant de violent si diabolic”, cu Zac Efron in rolul Ted Bundy, si doua animatii se numara intre filmele care intra vineri in cinematografele...

- Razvan Ciobanu asvea o relatie cu un barbat misterios din Timișoara. Celebrul designer și iubitul misterios se vedeau ori de cate ori acesta poposea in Capitala, iar Razvan Ciobanu nu se dadea in laturi de la nimic atunci cand venea vorba de barbatul care ii facea inima sa bata mai tare. Averea…

- Dorian Popa este unul dintre cei mai iubiți și apreciați artiști de la noi, iar atunci cand te uiți la el, vezi un baiat extrem de amuzant, deschis și optimist, cu o viața perfecta. Cu toate acestea, Dorian Popa a avut parte de o copilarie extrem de grea și trista, de care cu greu iși amintește.

- Ai vazut-o in diverse filme și uneori te-a facut sa razi cu lacrimi, insa viața ei ascunde un secret de-a dreptul șocant! Julia Roberts, una dintre cele mai iubite și apreciate actrițe din lume a traversat o perioada de coșmar in copilarie, de care cu greu iși poate aminti.

- Vali Vijelie unul dintre cei mai iubiți maneliști de la noi nu a avut deloc o viața ușoara. In familia lui au existat numeroase probleme și s-a luptat, de-a lungul timpului, cu foarte multe necazuri.