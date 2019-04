Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Ciobanu, celebrul creator de moda, a murit in aceasta dimineața intr-un accident rutier. Tragicul eveniment s-a produs la ieșirea din Sacele spre Navodari, pe DJ 226, județul Constanța. Principala „vina", din primele informații, este viteza cu care gonea Ciobanu la ora respectiva și care l-a…

- Cunoscutul pilot Titi Aur susține ca Razvan Ciobanu a murit in teribilul accident de circulație pentru ca nu a purtat centura de siguranța. Mașina extrem de robusta i-ar fi salvat viața, crede Titi Aur, care a analizat fotografiile facute la fața locului. Expertul a mai spus ca nu a observat urme de…

- Creatorul de moda Razvan Ciobanu a murit in aceasta dimineata, in a doua zi de Paste, intr-un accident la Sacele, in Constanta. Accidentul s-ar fi produs pe fondul neadaptarii vitezei la condițiile de drum. Autoturismul a parasit partea carosabila și a acroșat mai mulți copaci, scrie ziuaconstanta.ro.…

- Razvan Ciobanu a murit intr-un accident rutier, in aceasta dimineața, la varsta de 43 de ani. Echipajul de Ambulanța sosit la fața locului nu a mai putut face nimic pentru creatorul de moda și a fost nevoit sa constate decesul. Razvan Ciobanu nu era o prezența foarte activa pe rețelele de socializare,…

- Destul de grabit, Razvan Ciobanu a incheiat rapid o intalnire cu avocata lui, pentru ca mai apoi sa se vada cu fostul iubit, dupa ceva timp in care nu s-a mai auzit nimic despre ei. Designerul a declarat mereu ca exista lucruri nerezolvate intre ei și nu spune nu unei impacari și, iata ca inevitabilul…

- In a doua zi de Paște, creatorul de moda Razvan Ciobanu și-a gasit sfarșitul intr-un accident de circulație in Sacele, județul Constanța. Creatorul de moda era singur in mașina și ar fi pierdut controlul volanului și s-a izbit cu autoturismul de un copac. Creatorul de moda Razvan Ciobanu avea 43 de…

- Creatorul de moda Razvan Ciobanu s-a stins din viața chiar in a doua zi de Paște, in urma unui accident rutier. Medicii ajunși la fața locului nu au mai putut face nimic pentru designer-ul renumit.

- Razvan Ciobanu a murit intr-un accident rutier, in aceasta dimineața, la varsta de 43 de ani. Echipajul de Ambulanța sosit la fața locului nu a mai putut face nimic pentru creatorul de moda și a fost nevoit sa constate decesul. Razvan Ciobanu nu era o prezența foarte activa pe rețelele de socializare,…