Stiri pe aceeasi tema

- Teri Hatcher, una dintre cele mai cunoscute actrițe din producția „Neveste Disperate” a trecut printr-o adevarata trauma. Vedeta a fost abuzata și violata chiar de catre unchiul ei și a pastrat tacerea ani de-a randul.

- Pe Morgana o știe toata lumea și o vedem mereu cu zambetul pe buze și extrem de fericita. Cu toate acestea, manelista a trecut prin momente cumplite in urma cu cațiva ani, atunci cand a ramas insarcinata și a pierdut sarcina.

- O femeie de 53 de ani a trait drama vieții sale. Dupa ce a postat pe internet o fotografie cu unghiile sale, care nu aveau nici pe departe cel mai estetic aspect, aceasta a aflat ca sufera de cancer pulmonar.

- Tragedie, dupa un gest de inconștiența. Un puști in varsta de 15 ani din Cioraști, județul Vrancea, i-a furat mașina tatalui și a pornit intr-o goana nebuna. Cussa morții s-a incheiat in in județul Buzau, acolo unde mașina s-a rastunrat de mai multe ori, omorandu-l pe loc pe adolescent. Accidentul…

- Prezentatoarea de televiziune Andreea Mantea este indragostita. Vedeta a dezvaluit ca exista un barbat in viața ei. Andreea Mantea are o relație, insa prefera sa o țina departe de ochii curoșilor. Vedeta nu s-a afișat public alaturi de barbatul care o face fericita. Focoasa bruneta nu a vrut nici sa…

- Anna Lesko se afla intr-o luxoasa vacanța in Dubai, alaturi de familia sa. Vedeta se bucura din plin de momente frumoase in compania celor dragi, dar are și un bun prilej de a-și etala formele fara cusur, pe plaja.

- Diana Ghisoiu, tanara care a stat 19 zile in moarte cerebrala intr-un spital din Sibiu, a murit azi noapte. Vestea a cazut ca un traznet pentru toata lumea, caci oamenii se asteptau ca tanara sa treaca peste aceasta cumpana a vietii.