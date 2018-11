O indragita cantareata de muzica populara a trecut prin momente cumplite! Toata viața i-a fost urmarita de blesteme, cei doi soți au tradat-o pe rand și chiar i-au fost rapit fiicele, mama ei a murit in brațele vedetei, iar intr-un singur an a avut parte de patru accidente de masina. Interpreta de muzica populara Maria Loga, caci despre ea este vorba, are o poveste impresionanta de viata. Dincolo de surasul pe care il afiseaza Maria Loga pe scena, la spectacole, sau in emisiunile tv, se ascunde o mare tristete. Artista a suferit enorm din dragoste, si nu numai, si nu poate sa uite anumite momente…