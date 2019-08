Stiri pe aceeasi tema

- Kanal D continua traditia serialelor turcesti de succes si vine in intampinare telespectatorilor, in aceasta toamna, cu o productie devenita un fenomen media in Turcia, „Lacrimi la Marea Neagra”/ original: „Sen Anlat Karadeniz”). „Lacrimi la Marea Neagra” a inregistrat audiente record inca de la primele…

- Ce serial turcesc incepe din toamna la Kanal D „Lacrimi la Marea Neagra” spune o poveste de viata tulburatoare, in care publicul din Romania va regasi o realitate dureroasa a societatii romanesti actuale: violenta domestica. Personajul central, Nefes (interpretata de Irem Helvacioglu), este o tanara…

- Polițiștii implicați in ancheta care a dus la mega-captura de droguri realizata pe litoralul romanesc sunt verificați de structura interna a MAI, a anunțat instituția intr-un comunicat. Descoperirea pachetelor cu droguri nu a fost intamplatoare, arata IGPR, ofițerii urmarind de mai mulți ani rețeaua…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, i-a cerut joi omologului sau rus, Vladimir Putin, sa-i elibereze pe cei 24 de marinari ucraineni incarcerati in Rusia, dupa incidentul din noiembrie trecut in Marea Neagra, cand garzile de coasta ruse au deschis focul asupra a trei vase militare ucrainene…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, i-a cerut joi omologului sau rus, Vladimir Putin, sa-i elibereze pe cei 24 de marinari ucraineni incarcerati in Rusia, dupa incidentul din noiembrie trecut in Marea Neagra, cand garzile de coasta ruse au deschis focul asupra a trei vase militare ucrainene si…

- Lili Sandu a facut primele declarații dupa ce s-a aflat ca a fost ceruta in casatorie de iubitul ei, Silviu Țolu. Silviu Țolu formeaza un cuplu deaproape patru ani cu vedeta de televiziune Lili Sandu. De curand, in timpul vacanței pe care au petrecut-o in Turcia, Lili Sandu a fost ceruta in casatorie…

- Zilele trecute, Lili Sandu și Silviu Țolu au etalat la petrecerea revistei Viva! ținute speciale, care pe mulți i-au dus cu gandul la o repetiție pentru nunta. Amandoi spun ca au in plan casatoria, insa cererea nu a avut loc, pentru ca Silviu nu a gasit inca bijuteria potrivita. Lili și Silviu formeaza…