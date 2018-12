Stiri pe aceeasi tema

- O fetița de 7 ani, provenita dintr-o familie de imigranți care au incercat sa intre ilegal in Statele Unite, a murit intr-un centru de detenție de la frontiera americana din statul New Mexico, scrie BBC News. Potrivit presei americane, fetita, care a trecut ilegal frontiera alaturi de tatal sau si de…

- Craciunul ne bate la ușa și elementul central, cel mai frumos si privit și admirat de toata lumea, este bradul... legendar. Este ușor sa il alegem, insa partea dificila, dar in același timp și cea mai frumoasa, este atunci cand il impodobim, purtand gand bun și... simțindu-ne uniți ca o familie. Read…

- Ca urmare a nefericitului eveniment din data de 08.12.2018, in urma caruia 7 minori s-au intoxicat cu monoxid de carbon, va transmitem urmatoarele: In cursul zilei de astazi, 10.12.2018, o echipa din cadrul DGASPC Sibiu impreuna cu reprezentantii SPAS Sibiu s-au deplasat la adresa unde a avut loc…

- Directoarea unui centru de plasament si mama ei au fost macelarite fara mila. Asasinul este sotul directoarei care, se pare, intr-o criza de gelozie, le-a luat viata celor doua, duminica seara, in Buftea. Iar furia barbatului s-a revarsat si asupra politistilor, care au folosit arma ca sa isi salveze…

- Triplu asasinat in Calarasi comis, din primele informatii furnizate de anchetatori, de catre trei minori. O familie de batrani, in varsta de 80 si, respectiv 82 de ani, alaturi de fiica lor, de 58 de ani, au fost gasiti morti in casa, ucisi cu sange rece prin injunghiere.

- Hospice Casa Sperantei a inaugurat, vineri, primul centru socio-medical din Romania destinat exclusiv copiilor cu boli incurabile si familiilor acestora. "In momentul de fata, zona paliativa pediatrica,...