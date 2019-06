Cazul Sorinei, fetița de 8 ani, luata cu mascații de la familia care a crescut-o, lovita, tarata pe asfalt de un procuror și data spre adopție unei familii stabilita in SUA, a creat un val de emoție fara precedent in Romania! Autoritațile statului au reacționat extrem de lent și doar la nivel declarativ, asigurand deschiderea unor anchete și celeritate in desfașurarea acestora. Solidari cu Sorina, oamenii au ieșit in strada la Baia de Arama și Craiova, vineri și sambata, iar in tot acest timp in spațiul public, pe langa manipulari de joasa speța, a aparut, obsesiv, expresia ”interesul…