Stiri pe aceeasi tema

- O furtuna de zapada de proportii a lovit Statele Unite ale Americii. Peste 100 de milioane de locuitori sunt afectati de ninsorile abundente si temperaturile scazute. Autoritatiile din New Jersey si Pennsylvania au declarat deja stare de urgenta.Peste 2.

- Netflix marește tarifele in Stale Unite ale Americii incepand din aceasta luna. Pentru abonații noi, Netflix va percepe direct tarifele noi, iar pentru cei deja existenți, trecerea se va face in 3 luni. Astfel, abonamentul de 8 dolari va costa 9 dolari, cel de 11 $ dolari ajunge la 14 $, iar cel de…

- Statele Unite ale Americii (SUA) vor fi "in totalitate responsabile" pentru rezilierea Tratatului privind Fortele Nucleare Intermediare (INF), a afirmat marti ministrul-adjunct de externe al Federatiei Ruse, Serghei Riabkov, dupa negocierile de la Geneva care nu au permis "niciun progres" , potrivit…

- Echipajul de dublu, condus de prahoveanul Marian Gitlan, a abandonat Petre Apostol Sambata, pe partia de la Koenigssee, din Germania, au avut loc primele doua probe ale celei de-a cincea etape a Cupei Mondiale de Sanie: la dublu și la simplu feminin. In concursul feminin, echipa Romaniei a avut-o ca…

- Ambasadorul Romaniei in Statele Unite ale Americii, George Cristian Maior, a efectuat joi, 6 decembrie 2018, o vizita in statul Delaware, ocazie cu care s-a intalnit cu guvernatorul statului, John Carney, cu cei doi senatori ai acestui stat, Christopher Coons și Tom Carper, cu conducerea companiei Gulftainer…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac au depistat un barbat din Romania care conducea un autoturism in baza unui permis de conducere din Statele Unite ale Americii fals. In aceasta dimineața, in jurul orei 04.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac I - Nagylak,…

- Potrivit organizatorilor, cea de-a treia editie a celui mai mare festival pe plaja din Romania, Neversea, va avea loc in perioada 4-7 iulie 2019, in Constanta.De asemenea, primele 10.000 de abonamente la un pret special, pentru editia de anul viitor, vor fi puse in vanzare pe data de 5…

- Marcel Lehel Lazar, hacker-ul cunoscut drept "Guccifer" sau "Micul Fum", a fost predat autoritatilor judiciare americane, in vederea executarii pedepsei de 52 de luni de inchisoare, pronuntata de catre un tribunal federal din statul Virginia pentru furt de identitate cu circumstante agravante si…