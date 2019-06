Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Lucescu (50 de ani) a vorbit despre prezența echipei naționale de tineret la Campionatul European din Italia și San Marino și le-a oferit cateva sfaturi jucatorilor lui Mirel Radoi. Antrenorul lui PAOK le-a transmis „tricolorilor" U21 sa fie serioși și sa mearga la turneul final cu entuziasm.…

- Ricardo Grigore (20 de ani) a fost convocat de Mirel Radoi in locul lui Denis Draguș (19 ani), accidentat, la Campionatul European U21. Florin Bratu, antrenorul care l-a lansat pe „Rici" in Liga 1, crede ca fundașul central ar trebui sa fie un exemplu pentru toata suflarea dinamovista. Romania U21 debuteaza…

- Selectionerul Mirel Radoi a decis sa il cheme la lotul national U21 pe Ricardo Grigore de la Dinamo Bucuresti dupa ce Denis Dragus s a accidentat.In urma unui contact, mijlocasul de la FC Viitorul a acuzat dureri la calcai. Initial s a crezut ca este vorba doar de o contuzie si ca nu e ceva grav, insa…

- Mirel Radoi, selectionerul echipei nationale U21 a Romaniei, a sustinut o conferinta de presa, ieri, in care a vorbit despre Campionatul European din Italia si San Marino la care tricolorii vor debuta marti, 18 iunie, impotriva Croatiei. Joi, tricolorii U21 s-au reunit complet in cantonamentul din…

- Denis Draguș a acuzat dureri in zona calcaiului și a plecat cu doctorul staff-ului naționalei U21 aflat in Italia la investigații speciale. Naționala mica se afla zilele acestea la Campionatul European, care se disputa in Italia. Au mai ramas 4 zile pana la debutul Romaniei U21 la EURO. ...

- FRF a anuntat oficial ca Ionut Nedelcearu (23 de ani) va fi apt pentru Campionatul European U21 din Italia si San Marino.Chiar daca au existat zvonuri conform carora aparatorul legitimat la UFA nu va fi apt pentru primul joc, medicii au spus ca accidentarea nu este atat de grava pe cat s-a…

- Fotbalistul echipei Dinamo, Ricardo Grigore, a fost chemat de selectionerul Mirel Radoi sa-l inlocuiasca pe Ionut Nedelcearu in lotul pentru Campionatul European de tineret din Italia si San Marino, in cazul in care acesta nu va fi refacut pana la inceperea competitiei. Ricardo Grigore a efectuat marti…

- Fundasul Ionut Nedelcearu, accidentat la meciul cu Malta, a declarat ca a suferit o fractura a oaselor nazale, însa asta nu îl va împiedica sa evolueze la Campionatul European de tineret, scrie News.ro."Din fericire pentru mine, sunt bine, nu e nimic grav. Am fost la spital,…