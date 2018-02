„Dragul meu, tati meu”. Anuntul facut acum de Oana Roman

Stiri pe aceeasi tema

- Oana Roman (41 de ani) încearca sa refaca relația cu tatal ei la începutul acestui an, printr-o scrisoare emoționanta publicata în revista VIVA! Vedeta evoca momentele placute din copilaria ei, când Petre Roman îi

- Vedeta de televiziune Carmen Bruma a facut declarații despre partenerul ei de viața, Mircea Badea, și a explicat cum se ințeleg și de ce nu se casatoresc. Carmen Bruma formeaza un cuplu de foarte mulți ani cu prezentatorul de televiziune Mircea Badea , impreuna cu care are un baiețel. Inainte de a incepe…

- Oana Roman a facut marturisiri mai puțin știute despre partenerul ei de viața, Marius Elisei, dar a și explicat ce premoniție a avut inainte de a o aduce pe lume pe fiica ei, Maria Izabela. Oana Roman este casatorita cu Marius Elisei , impreuna cu care are o fetița adorabila, Maria Izabela. Oana Roman,…

- Oana Roman, marturisire neașteptata despre tatal ei.Vedeta a marturisit in cadrul unei emisiuni, ca tatal ei nu a ajutat-o in cariera, așa cum s-a spus. Aceasta a marturisit ca toata lumea credea ca Petre Roman a pus pile pentru ea. Oana Roman recunoaște ca tatal ei nu a fost capabil sa puna pile pentru…

- Isabela, fetita de trei ani a Oanei Roman, se bucura de toata atentia parintilor, dar in special a memei ei. Oana a postat recent o fotografie cu micuta care tine un trofeu si se afla pe o scena. In dreptul fotografiei, Oana pare sa fi facut anuntul!

- Televiziunea B1 TV a fost amendata cu 12.500 de lei de Consiliul National al Audiovizualului (CNA), marti, pentru doua editii ale emisiunii „Lumea lui Banciu” care au fost reclamate ca au instigat la ura impotriva comunitatii maghiare. In una dintre aceste editii moderatorul Radu Banciu a comentat…

- Dj Wanda mananca zilnic același mic dejun, din cauza problemelor de sanatate. Vedeta are grija sa includa in meniu doar acele preparate recomandate de medici și tolerate de sistemul sau digestiv sensibil. Astfel se face ca și in vacanța pe care o petrece in aceasta perioada in Asia alaturi de managera…

- Oana Roman a ajuns de urgența la spital din cauza unei raceli puternce. Vedeta a postat pe contul de socialiazre un mesaj, in care le marturisește fanilor ca gripa a pus-o la pat. Ceea ce parea a fi o simpla raceala s-a dovedit a fi ceva mai complicat. Viroza s-a transformat in sinuzita acuta, iar Oana…

- Oana Roman a avut o reacție extrem de dura la adresa politicienilor din țara noastra. Oana Roman, care a vorbit la emisiunea sa de pe pagina de Facebook a revistei Viva despre polițistul pedofil , a comentat, pe internet, despre unii politicieni din Romania. Oana Roman, care știe tot ce se petrece in…

- Frumoasa prezentatoare TV, Mirela Boureanu Vaida, este pregatita sa devina, din nou, mamica. Si surpriza! E pregatita pentru patru copii! Vedeta a dezvaluit ca exista posibilitatea sa nasca gemeni! Mirela și-a nascut copiii intr-un interval destul de scurt: pe Carla, in februarie 2015, iar pe Vladimir,…

- Oana Roman a avut mari probleme dupa cezariana facuta la nasterea micutei Isabela! Timp de doi ani, vedeta a tot stat prin spitale si a fost supusa unor interventii chirurgicale dificile pana cand a reusit sa se vindece. In ciuda faptului ca nu rezista la dureri, Oana Roman si-a luat inima in dinti…

- In ultima zi din an, Oana Roman a vrut sa fie alaturi de mama ei, Mioara. Chiar daca nu este in relatii foarte bune cu tatal ei, Petre Roman, este foarte atasata de cea care i-a dat viata. Vedeta a tinut neaparat ca mama ei sa-si petreaca Revelionul alaturi de ea.

- Veste cumplita primita de fosta sotie a unui ex premier. Aceasta a fost data afara din casa chiar de Craciun. Anuntul a fost facut chiar de fiica sa. Mioara Roman, fosta sotie a lui Petre Roman, a primit vestea de sarbatori. Va fi evacuata din apartamentul in care sta. Oana Roman a postat pe pagina…

- Deși Craciunul este sarbatoarea in care majoritatea familiilor se reunesc la masa și iși deschid cadourile, mulți ani, Oana Roman a fost lipsita de aceasta experiența. Vedeta iși aduce aminte cu nostalgie de Craciunul petrecut cu parinții ei. Pana sa-și intemeieze propria familie, Oana Roman a suferit…

- Ediție de sarbatoare in aceasta ediție “Aici eu sunt vedeta”, cu trei copii frumoși și isteți, care au venit in show-ul prezentat de Dan Bittman sa dezvaluie secretele faimoșilor lor parinți.

- Oana Roman, amintiri dureroase de la Revoluția din 1989. Vedeta a vorbit despre Revoluția din 1989, vazuta prin ochii ei, in cadrul emisiunii online gazduita de revista VIVA!, de joi, 21 decembrie. Vedeta avea 13 ani pe vremea aceea și iși amintește foarte clar despre evenimentele petrecute in urma…

- Casatoria Oanei Roman cu Marius Elisei a fost presarata de multe probleme, iar la inceputul acestui an, ei au fost la un pas sa divorteze. Ei bine, cei doi nu vor avea un Craciun asa cum si-ar fi dorit. Si asta pentru ca sotul vedetei lucreaza chiar in ziua nasterii Mantuitorului, iar ea, de Revelion.…

- Ioana Tufaru se declara fericita alaturi de iubitul ei si baietelul lor, in ciuda faptului ca au probleme financiare destul de mari. Intrebata daca va mai face un copil, vedeta a marturisit ca nu se gandeste la asta, ii este de ajuns ca il are pe Luca si vrea sa se opreasca aici.

- Oana Roman a dezvaluit de cand nu s-a mai vazut cu tatal sau, fostul premier al Romaniei, Petre Roman. Oana Roman, care recent a anunțat ca petre Roman iși lanseaza un volum de memorii , a povestit in cadrul unei emisiuni de televiziune de la Antena Stars ca nu reușește sa se vada prea des cu acesta.…

- Din pacate, inclusiv de sarbatori vedeta trebuie sa mearga la spital. Oana Roman a spus ca face perfuzii, cate una pe saptamana. Rezultatele se vad deja, dar este un proces care dureaza mai multe saptamani si e nevoie de rabdare, scrie spynews.ro. Oana Roman trebuie sa mearga o data pe saptamana…

- Oana Roman a ales sa vorbeasca in emisiunea pe care o modereaza online despre relatia dintre Codin Maticiuc si Flavia, despre operatiile lui Brigitte Nastase, dar si despre bunul ei prieten, Catalin Botezatu, povestind una dintre aventurile pe care le-a trait cu designerul in Egipt.

- Oana Zavoranu a creat isterie printre fanii ei, dar si printre persoanele publice, dupa ce si-a donat o parte din lucruri. Ea a dat oamenilor veniti la apartamentul unde avea haine, incaltaminte, bijuterii si ceasuri in valoare de 200.000 de euro.

- Cele mai apreciate fotografii din 2017 pe Instagram ii au in prim-plan pe Beyonce, Cristiano Ronaldo și Selena Gomez. Postarea prin care Beyonce anunța ca e insarcinata e pe primul loc cu 11,5 milioane de aprecieri, scrie Bilboard. In 2016, Selena Gomez a avut cea mai apreciata fotografie de pe Instagram,…

- Oana Roman și-a deschis sufletul și a vorbit despre persoanele care i-au fost apropiate in cele mai grele momente, dar și despre oamenii care i-au intors spatele și au facut gesturi care au jignit-o. Oana Roman, care este casatorita cu Marius Elisei , a fost invitata in platoul unei emisiuni de televiziune.…

- Jojo a facut anunțul despre fiica ei. Zora a crescut și iși surprinde parinții in fiecare zi. Mama ei a povestit pe contul de socializare cum este fiica ei. Jojo și Paul Ipate au impreuna o fetița, pe Zora, insa cei doi nu vor inca sa se casatoreasca. Actrița mai are un baiețel din prima casatorie.…

- Mirela Retegan de la Gașca Zurli a fost desemnata Personalitatea Saptamanii, de Oana Roman, in cadrul emisiunii online gazduita de revista Avantaje, in fiecare joi de la ora 15.00. Mirela Retegan este creatoarea unui fenomen de entertainment pentru copii care poate fi comparat doar cu Abracadabra, care…

- Oana Roman a fost contactata de CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania, in legatura cu mesajul acid postat de Oana Zavoranu pe o retea de socializare. Vedeta a acceptat sa aiba o reactia in aceasta situatie care nu o pune deloc intr-o lumina buna.

- Echipa nationala a Romaniei a urcat patru pozitii in clasamentul FIFA, dat publicitatii pe 23 noiembrie, aflandu-se acum pe pozitia 41, cu 737 de puncte. Germania ramane prima echipa in clasamentul forului mondial, cu 1602 puncte. Podiumul este completat de Brazilia si Portugalia, cu 1483 respectiv…

- Purtatorul de cuvant al Ambulantei Prahova, George Duta, a declarat, marti, corespondentului MEDIAFAX, ca echipajul Serviciului Judetean de Ambulanta (SAJ) Prahova, format din asistent si ambulantier, a fost solicitat sa acorde primul ajutor in Ploiesti, pe strada Negru Voda. Echipajul a ajuns la…

- Oana Roman a inceput seria de dezvaluiri in emisiunea ”Oana Punct Roman”, emisiune pe care o puteți urmari in fiecare joi de la ora 15.00 doar pe Facebook-ul revistei VIVA! Vedeta a comentat apariția cuplului la petrecerea VIVA! Influencers. Brigitte Sfat și Ilie Nastase au venit impreuna la VIVA! Influencers…

- Zvonurile despre despartirea Madalinei Ghenea de Matei Stratan au ajuns si la urechile Oanei Roman. Vedeta este foarte indignata de faptul ca a auzit ca actrita a fost inselata de omul de afaceri si nu isi poate explica ce a fost in capul lui, mai ales ca cei doi au un copil mic impreuna.

- De-a lungul timpului au existat speculatii ca Doinita Oancea si Augustin Viziru ar fi avut o relatie de dragoste, insa nici unul dintre ei nu a recunscut acest lucru. Vedeta a recunoscut ca se intelege foarte bine cu actorul si ca au o prietenie de lunga durata, care nu se poate destrama foarte usor.

- Emotii mari pentru Oana Roman, care saptamana viitoare va debuta intr-un nou proiect! Vedeta revine ca prezentatoare, dar nu la un post tv, ci online. Fiica cea mica a fostului premier Petre Roman va avea o emisiune pe pagina de Facebook a unei reviste, unde le da intalnire fanilor sai in fiecare zi…

- Oana Roman a dezvaluit, in premiera, ca i s-a propus sa faca o operație de micșorare a stomacului. Oana Roman, care va avea o emisiune pe pagina de Facebook a revistei Viva , a fost invitata in platoul emisiunii „Rai da’ buni”, de la Antena Stars. Oana Roman, care este casatorita cu Marius Elisei și…

- La cinci luni dupa divortul de Mihai Ivanescu, Roxana Ciuhulescu si-a refacut viata. Prezentatoarea pare mai fericita ca niciodata si a tinut sa afle toata lumea. Vedeta cu cele mai lungi picioare din Romania a publicat o imagine inedita cu iubitul ei, alaturi de un mesaj sugestiv.

- Viața vedetelor n-o sa mai para o lume inaccesibila, stralucitoare și plina de mister. Și asta pentru ca veți afla lucruri …chiar din interior, de la ”una de-a lor”! Povești neștiute ori nespuse pana acum, adevaruri din spatele unor vorbe meșteșugite, evenimente unde se afișeaza ținute elegante și zambete…

- Oana Roman este mai fericita ca niciodata, dupa ce si-a vazut implinit visul de a avea o noua emisiune. Vedeta a facut anuntul cel mare, dezvaluind primele detalii. Oana Roman a pus mana pe un nou proiect! Desi nu revine pe sticla, vedeta este incantata ca va avea o emisiune live, care va fi transmisa…

- Ioana Tufaru are probleme mari, dupa ce a pierdut din nou lupta cu greutatea, in loc sa se duca in jos, de la 90 de kilograme, ea aproape si-a dublat greutatea, ajungand la 160 de kilograme. Fiica Andei Calugareanu marturiseste sincer ca nu se poate abtine de la mancare.

- Cum s-a imbracat Oana Roman la nunta lui Miguel Pascu, fratele lui Pepe. Vedeta și soțul ei s-au pozat iniante de eveniment și a facut imaginea publica. Fiica lui Petre Roman continua sa surprinda pe toata lumea cu ținutele ei dupa ce a slabit vizibil. Oana Roman și soțul ei au fost prezenți la nunta…

- Un site cu produse pentru slabit se folosește de numele Oanei Roman.Vedeta a postat pe contul de socializare un mesaj dur. Aceasta a luat deja legatura cu avocații sai. Oana Roman le-a cerut fanilor sa nu se lase inșelați și a ținut sa precizeze ca nu a luat niciodata aceste produse pentru slabit.…