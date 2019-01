Dragostea costă! Cum s-au terminat cele mai scumpe nunți Cuplurile sau, in multe cazuri, parinții lor au aruncat sume amețitoare pentru o distracție de o zi. Insa și imprudența costa intrucat o mare parte din nunțile menționate au fost preludii la divorțuri rasunatoate din care beneficiarii neți au fost avocații parților, foștii miri care altadata iși adresau cuvinte tandre. 1. Prințul Charles și prințesa Diana - 110.000.000 dolari 1. Prințul Charles și prințesa- 110.000.000 A avut loc in 1981 și a fost numita "nunta secolului". La data respectiva cifra oficiala a costurilor a fost de 48 de milioane de dolari, insa evoluția inflației face ca acum costurile reale sa fie estimate… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Jucatorul de poker Ramon Colillas din Spania, Barcelona, a castigat 5,1 milioane de dolari si a fost desemnat castigatorul turneului PokerStars Players No-Limit Hold’em Championship (PSPC), cel mai bogat si mai mare turneu de poker al anului, cu un buy-in in valoare de 25.000 de dolari.

- Pret record pentru un ton vandut in celebra piata Tsukiji din Tokyo: cumparatorul a platit 3 milioane de dolari pentru pestele de 278 de kilograme. Carnea va fi preparata si vanduta intr-o retea de restaurante de sushi.

- Un gamer in varsta de 27 de ani caștiga mai mult de 500.000 de dolari pe luna din transmisiunile sale live in timp ce se joaca. Tyler Blevins, cunoscut pe internet ca Ninja, este primul gamer care a adunat 10 milioane de abonați pe canalul sau de Twitch și are inca 20 de milioane de followeri pe YouTube.

- A fost cunoscut pentru zgarcenia lui, dar avea in conturi o averea de 11 milioane de dolari. Alan Naiman isi lipea uneori pantofii uzati cu banda izoliera, cauta tot timpul reduceri la supermarket si isi invita prietenii la masa in restaurante fast food. Dupa moartea sa, banii au fost donati unor organizatii…

- Dupa o lupta in instanta de cinci ani, Robin Thicke si Pharrell Williams au fost condamnati definitiv pentru ca au plagiat o piesa a lui Marvin Gaye in single-ul de succes „Blurred Lines“ si vor trebui sa plateasca despagubiri de milioane de dolari mostenitorilor cantaretului.

- Un baietel in varsta de sapte ani, care face recenzii unor jucarii, a ajuns pe primul loc in topul vedetelor de pe YouTube cu cele mai mari incasari, cu castiguri de 22 de milioane de dolari, potrivit site-ului BBC. Conform estimarilor realizate de revista Forbes, Ryan, care posteaza pe canalul Ryan…

- Are 17.3 milioane de subscrieberi, 26 de miliarde de vizualizari si doar sapte ani! Ryan, gazda canalului de Youtube ToysReview, a urcat pe primul in loc in clasamentul celor mai bine platiti vloggeri din lume.

- Compania Alpiq-Elveția nu a avut caștig de cauza la Tribunalul arbitral internațional in fața statului roman caruia ii ceruse daune de 450 de milioane de euro pentru rezilierea de catre Hidroelectrica a ...