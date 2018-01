Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul PMP Siegfried Muresan afirma ca Romania are nevoie de un prim-ministru care sa guverneze "cu gandul la cetateni, si nu la interese de partid" si adauga ca tara noastra "se adanceste si mai mult in criza politica si economica declansate de PSD - ALDE" cu Viorica Dancila premier.…

- Guvernul ceh condus de prim-ministrul Andrej Babis a cazut de acord sa demisioneze miercuri, potrivit unui purtator de cuvant, citat de Reuters, scrie news.ro.Decizia a venit dupa ce cabinetul minoritar a pierdut, marti, votul de incredere. Guvernul va ramane in functie pana la negocierile…

- Organizatiile civice au o pozitie dura dupa demisia premierului Mihai Tudose si cer presedintelui Iohannis sa nu accepte candidatul propus de PSD si ALDE. Mai mult, potrivit unui comunicat de presa remis STIRIPESURSE.RO, grupurile semnatare reitereaza dorinta de a organiza in acest weekend un nou…

- Senatorul Traian Basescu, liderul PMP, afirma ca presedintele Klaus Iohannis are "indreptatirea si (...) obligatia politica" sa incerce o nominalizare din Opozitie la functia de premier, in conditiile in care alianta PSD-ALDE s-a dovedit "inapta" pentru guvernare. "Eu cred ca Iohannis…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat marti un curs de referinta de 4,6599 lei/euro, in crestere cu 0,74% fata de nivelul atins luni, un nou nivel record, atins pe fondul crizei politice.

- Criza declansata de PSD a aruncat din nou in aer cursul valutar. BNR a anuntat un curs de 4,6599 lei euro, in crestere cu 0,74 fata de cotatia de ieri. Este cel mai ridicat nivel din istorie, informeaza Digi24.ro. Leul se depreciaza rapid pe piata interbancara dupa ce principalul partid de guvernamant…

- "Romania, pusa la colț in an de sarbatoare!Nu este ceea ce meritam, dar avem ceea ce au votat majoritatea romanilor, cei care stau cu mana intinsa la stat. Criza politica in care ne-a bagat Dragnea din nou arata cat de ușor se poate prabuși o țara fara sa fie amenințata de vreun pericol…

- BBC scrie despre noua criza politica din România. „România pierde al doilea premier în ultimele 7 luni dupa ce Mihai Tudose a ramas fara sprijin politic și și-a anunțat demisia. (…) În același timp, România, una dintre cele mai sarace state membre…

- Presedintele PMP Bistrita-Nasaud, deputatul Ionut Simionca, a declarat luni, intr-o conferinta de presa, ca PSD se dovedeste a fi "incapabil" de a conduce Romania si ca liderul acestuia, Liviu Dragnea, ar avea "apucaturi comuniste". Citeste si: Dragnea si Tudose primesc critici DURE dinspre…

- Criza politica in Romania dupa ce formatiunea de guvernamant i-a retras sprijinul politic premierului Mihai Tudose. Dupa sedinta forului de conducere al Partidului Social Democrat, prim-ministrul roman a anuntat ca isi da demisia.

- Premierul roman, Mihai Tudose, a fost nevoit sa demisioneze luni ca urmare a unui conflict cu presedintele Partidului Social-Democrat (PSD), Liviu Dragnea, la mai putin de sapte luni de la retragerea predecesorului sau, comenteaza AFP. ‘Plec cu fruntea sus’, a declarat Mihai Tudose, 50 de ani, la finalul…

- Intr-o postare pe pagina sa de facebook, europarlamentarul si-a spus parerea fata de rezultatul intalnirii de astazi de la sediul PSD: "Inca un vot ilegitim si iresponsabil in urma caruia am pierdut cu totii. Romania este aruncata nejustificat in criza la doar sase luni de la criza Grindeanu,…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat, luni, ca nu va demisiona din functia pe care o detine si ca aceasta decizie o poate propune premierul Mihai Tudose si aprobata de liderii coalitiei de guvernare. Intrebat daca functia sa de ministru este printre cele posibil remaniabile, Teodor Melescanu…

- 'In timp ce coalitia se cearta pe putere, cine guverneaza Romania? Perspectivele economice sunt foarte rele: dobanzile si inflatia au luat-o in sus si riscam sa pierdem 1,5 miliarde de euro din fonduri europene. Singura solutie acceptabila este ca acest partid sa isi recunoasca incompetenta si sa…

- Liderii PSD se vor reuni luni la Bucuresti, au declareat surse politice pentru Antena 3. Sedinta CExN in care urma sa se discute despre restructurarea guvernului a fost programata lunea trecuta pentru data de 29 ianuarie, dar numerosi lideri ai partidului au cerut o sedinta urgenta.

- Deputatul UDMR Kulcsar-Terza Jozsef-Gyorgy a depus pe data de 22 decembrie 2017 un proiect de autonomie teritoriala a tinutului secuiesc, care propune in esenta revenirea la organizarea adminstrativa pe scaune, un presedinte, parlament si guvern propriu iar limba maghiara recunoscuta ca limba oficiala…

- Cel putin 18 persoane au murit si alte cateva zeci au fost ranite, inclusiv civili, intr-o explozie in orasul Idlib, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDH), potrivit Reuters.OSDH a precizat ca explozia s-a produs la sediul unei miscari de opozitie, scrie news.ro.…

- CNMR ia atitudine. "Atitudinea anti romaneasca, nerespectarea culturii, limbii, istoriei și identitații poporului roman determina CNMR sa ia atitudine urmand a ataca in instanța funcționarea Partidului Civic Maghiar ca partid politic". "Ultima acțiune provocatoare la adresa statului roman…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu le-a transmis, pe Facebook, alesilor care sunt indemnati sa isi retraga semnatura de pe initiativa privind Codul Penal ca nu venit in Parlament sa ridice „mana de-a proasta” si ca „nu va abdica de la indrepta” legislatia penala, precizand ca proiectul a fost retras.

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu cere procurorului de caz sa ”nu negocieze cu mafia din sistemul medical si judiciar care a facut scut in jurul lui Mihai Lucan”. De asemenea, Ungureanu cere IJ si CSM sa ia masuri fata de judecatorul Tribunalului Bucuresti care nu a motivat controlul judiciar.

- Sergio Mattarella, presedintele Italiei, a dispus joi seara dizolvarea Senatului si Camerei Deputatilor, urmând ca Guvernul în functie sa stabileasca data viitoarelor alegeri legislative, care probabil vor fi organizate în martie 2018,

- Deputatul PNL Mihai Voicu le-ar fi solicitat membrilor de partid care voiau sa ocupe un loc pe liste la alegerile din 2012 sa cotizeze catre partid cate 16.400 de lei, suma care urma sa fie multiplicata in functie de importanta postului de care era interesat cel care dadea banii. Procurorii DNA noteaza…

- Deputatul liberal Dan Vilceanu sustine ca alianta PSD-ALDE are liber la numirea de conduceri politice pentru toate companiile de stat. Asta dupa ce parlamentul a modificat miercuri ordonanta 109 privind guvernata corporativa. „Practic, ce...

- Deputatul PNL Cristina Traila, candidata la functia de presedinte al Organizatiei de Femei Liberale (OFL), a declarat duminica, la Congres, ca intre barbat si femeie trebuie sa fie un parteneriat, iar daca in Parlamentul Romaniei ar fi fost mai multe femei, acesta ar fi aratat...

- Presedintele executiv al PMP Eugen Tomac a sustinut, luni, ca actiunea de duminica seara, din Piata Victoriei, a fost o una organziata pentru a-i face revenirea in viata politica a ”indecisului Dacian Ciolos”, iar PMP nu a fost acolo pentru ca nu a fost invitat.

- Deputatul comunist, Oxana Domenti, a decis sa-și depuna mandatul de deputat. Anunțul a fost facut de președintele ședinței, Vladimir Vitiuc. Acesta a menționat ca a avut o discuție cu Oxana Domenti, iar aceasta i-a transmis ca e determinata sa plece din Parlament și din politica. Acesta a mai adaugat…

- Deputatul USR Cosette Chichirau a spus, miercuri, lqa Parlament, ca intentioneaza sa-l actioneze in instanta pe senatorul PSD Serban Nicolae, ea menționand ca ar vrea ca acesta sa-i ceara scuze pentru jignirile primite in cursul aceleasi zile. „Trebuia sa se uite la mine si sa-mi spuna ca-si cere scuze.…

- „Avem de-a face cu o farsa totala, o harțuire politica și un dosar fabricat in scopuri de intimidare politica și șantaj”. Așa a comentat purtatorul de cuvant al Partidului Democrat (PD), Vitalie Gamurari, invinuirile care i se aduc de la Moscova președintelui formațiunii, Vlad Plahotniuc. Solicitat…

- In contextul in care au existat unele voci care au spus ca numarul protestatarilor a scazut deoarece au inceput sa se implice politicieni, Cristina Traila a facut urmatoarele precizari: „Aceasta este o teorie falsa. Si credeti-ma ca, pana la urma, toti facem politica in calitate de cetateni ai acestei…

- Consultantul politic Cozmin Gușa a comentat, într-o intervenție telefonica la Realitatea TV, protestul de sâmbata din Piața Victoriei prin care a fost împiedicata intenția primarului PSD Gabriela Firea de a amplasa un

- Deputatul olandez de extrema dreapta Geert Wilders a depus plangere, joi, la un comisariat din Haga, impotriva premierului Mark Rutte, pe care-l acuza ca duce o politica discriminatorie fata de olandezi si in favoarea strainilor, relateaza AFP.

- Unul dintre cei mai combativi reprezentanți ai Puterii în comisia speciala care modifica Legile Justiției este un deputat caruia instanțele de judecata i-au spus în repetate rânduri ca nu are dreptul, potrivit legii, sa fie în

- Nimeni nu-si aduce poate aminte de un moment in care Germania sau semintiile germanice pre-automobil sa nu fi fost marea problema a Europei. Cine pofteste un aperitiv singeros poate cobori pina la neuitatul an 9 si casapirea legiunilor romane surprinse de aratari germanice intr-un codru tocmai bun de…

- ”Fiecare dintre noi ca-n orice fel de alt domeniu avem o doza a personalitații. Deși pe tematicile majore o sa venim in scurt timp cu un plan foarte serios, doza personalitații o sa-și spuna intotdeauna cuvantul. Fiecare dintre noi o sa vina și o sa aiba vocabularul, modul de abordare și modul de…

- Conducerea Partidului Social-Democrat german s-a declarat vineri deschisa la discuții in incercarea de a scoate țara din criza politica actuala, renunțand la opoziția fața de ideea unei noi alianțe la guvernare cu conservatorii cancelarului Angela Merkel, relateaza AFP. "SPD este convins…

- Inedita criza politica prin care trece Germania in urma eșecului cancelarului Angela Merkel de a forma o noua coaliție guvernamentala poate fi explicata și prin cateva concepte enunțate miercuri intr-un articol publicat de ediția electronica a cotidianului El Pais. Jamaica — O fotografie…

- DECLARATIE POLITICA Deputatul liberal Daniel Olteanu acuza politica programata de saracire si izolare a judetului Vaslui, unde starea avansata de degradare a infrastructurii de drumuri locale si comunale face imposibila, in conditiile meteo specifice sezonului rece, interventia ambulantelor. In cadrul…

- Deputatul PNL de Suceava, Dumitru Mihalescul, a susținut o declarație politica in care a vorbit despre situația invațamantului din Romania, el militand in același timp pentru o mai buna finanțare a acestui domeniu. Va prezentam in continuare declarația politica susținuta de deputatul Dumitru Mihalescul,…

- Solicitat de jurnalistul Val Valcu, unul dintre moderatorii DCNews ai interviului cu deputatul Borza, sa detalieze care ar fi cheltuielile pentru un partid pe care parlamentarul ar dori sa-l infiinteze, acesta din urma a precizat ca, de fapt, intentia sa este de a forma un partid virtual. Valcu…

- Președintele parlamentului unicameral bulgar Dimitar Glavcev a demisionat vineri pentru a evita o criza politica in momentul in care Bulgaria se pregatește sa preia in ianuarie președinția semestriala a Uniunii Europene, relateaza Reuters, preluat de MIA. Sursa foto: Facebook Socialiștii…

- Presedintele PNL Ludovic Orban se afla, pana duminica, intr-o vizita in Statele Unite, impreuna cu secretarul general al partidului, deputatul Robert Sighiartau, si vicepresedintele PNL, deputatul Ben-Oni Ardelean. Potrivit unei fotografii postate pe contul PNL Romania, cei trei au avut deja o intalnire…

- Ofițeri ai armatei din Zimbabwe au anunțat ca au intervenit în noaptea de marți spre miercuri pentru a elimina "criminali" apropiați de președintele Robert Mugabe, dar au dezmințit orice tentativa de lovitura de stat contra stapânului

- Președintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a cerut Rusiei și Statelor Unite sa-și retraga trupele din Siria pentru a purcede la o soluționare politica a crizei. „Se spune ca criza nu se rezolva pe cale militara. Atunci sa-și retraga militarii, iar soluția la criza va fi politica. Haideți sa cautam impreuna…

- Miniștrii de externe ai țarilor membre UE au adoptat luni sancțiuni impotriva Venezuelei, inclusiv un embargo asupra armelor, ca raspuns la criza politica grava care afecteaza aceasta țara, relateaza dpa și AFP. Venezuela devine astfel prima țara din America Latina care este vizata…

- "Toata lupta a devenit una surda, intre niște cetațeni cum sunt cei din strada, care nu au alternativa politica, pentru ca ar fi votat-o, și o majoritate cu un comportament nesimțit care ignora semnalele venite de la nivelul societații, de la nivelul comentatorilor independenți, al organismelor care…

- Deputatul PSD Razvan Rotaru a anunțat astazi, printr-un comunicat de presa, ca Romania se va incadra in ținta de deficit, la fel cum va atinge și creșterea economica prognozata de Guvern, dar care a fost pusa la indoiala de multe organisme financiare, dar și de cei din Opoziție.

- Deputatul PNL de Suceava, Dumitru Mihalescul, a susținut in Camera Deputaților o declarație politica despre „lupta inegala dintre statul puternic și cetațeanul slab”. Dumitru Mihalescul a spus ca din punctul sau de vedere, in momentul de fața statul roman a ajuns in postura neplacuta și nedorita a celui…

- Un deputat USR il acuza pe social-democratul Florin Iordache ca l-a amenințat, in Parlament:”Politica? Iți arat eu ție politica!”, i-ar fi spus fostul ministru al Justiției, membru in comisia juridica a Camerei Deputaților, lui Cristian Ion de la USR. Acesta a scris pe pagina de socializare despre conflictul…

- Romania a ajuns prizoniera unei puteri politice care ii distruge economia si este pe cale sa ii distruga si Justitia, o putere politica pe care nu ezit sa o numesc extrem de toxica si ale carei efecte suntem in pericol sa le decontam multi ani de acum incolo, asta in ipoteza, paradoxal minimala, ca…