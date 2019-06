Stiri pe aceeasi tema

- Carmen de la Salciua traiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa. E iubita de omul pe care-l iubește, iar in cariera totul ii merge struna. Iar Cosmin Isaila e tare atent și grijuliu cu ea. In plus, nu uita niciodata sa o faca sa zambeasca. Asa a facut și zilele trecute cand a surprins-o…

- O tanara de aproximativ 20 de ani a ajuns la spital dupa ce a incercat sa isi puna capat zilelor. Fata a ajuns la spitalul din Lugoj dupa ce a fost gasita intr-o balta de sange, acasa, in localitatea Ciresu, au declarat pentru Lugoj Info.ro surse medicale. Tanara a incercat sa isi curme viata, dupa…

- Un tanar in vasta de 21 de ani, din comuna prahoveana Sotrile, a fost lasat in libertate dupa ce si-a injunghiat iubita in zona gatului. Agresorul a fost retinut de catre politisti, dar procurorul de caz a considerat ca fapta nu este atat de grava incat sa fie incadrata ca tentativa de omor.

- Toate cele trei iubite pe care le-a avut pana in prezent acest iesean au murit in conditii suspecte • Ieri, cea de-a patra a decis sa incheie socotelile cu viata si s-a aruncat intr-o fantana • Un localnic a salvat-o • Concubinul ei a mai avut inca trei femei care au avut o moarte neasteptata [...]

- Au plecat la Olimpiada, dar au ajuns la spital in stare grava. Cinci dintre elevii care s-au rasturnat ieri cu microbuzul pe un drum din Cluj sunt inca in spital. Doua adolescente sunt cel mai grav. Iar profesorii lor fac apel public, pentru donarea de sange. Soferul microbuzului sustine ca a incercat…

- Tanarul de 34 de ani care si-a ucis fosta iubita, ieri, in zona depourilor CFR din Timisoara, a fost adus la arest si a facut primele declaratii. Barbatul care dupa oribila fapta a lasat orfani nu mai puțin de patru copii a fost prins chiar in timp ce se pregatea sa fuga din oraș.Citește și:…

- Cantarețul Ștefan Stan este din nou un barbat singur. Artistul s-a desparțit de iubita sa, dupa doi ani de relație. Timp de doi ani, Ștefan Stan a format un cuplu cu o tanara pe nume Bianca. Cei doi formeau unu cuplu foarte frumos, insa povestea lor de dragoste a ajuns la final. Ștefan Stan (41 de ani)…