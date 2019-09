Hong Kong, anii 1950. Joy are douazeci și unu de ani și, cand la o petrecere a expatriaților il intalnește pe chipeșul ofițer de marina Edward, ultimul lucru la care se așteapta este sa se indragosteasca. Se casatorește in graba și pleaca in calatorie cu soțul ei, sa vada lumea. Insa descopera curand ca viața de femeie maritata nu este ceea ce pare a fi... In 1980, fiica cea mica a lui Joy, Kate, fuge in mod misterios de acasa, dintr-un sat din Irlanda. Cincisprezece ani mai tarziu, fiica lui Kate, Sabine, pleaca din Londra in cautarea bunicilor pe care nu i-a cunoscut niciodata. Cand, in cele…