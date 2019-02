Dragoste în vremea schimbărilor climatice; tradiţiile de Valentine's Day, în pericol In timp ce indragostitii din lumea intreaga sarbatoresc joi Valentine's Day, putini se gandesc la mediu. Totusi, in curand ar putea fi nevoiti sa o faca. De la cresterea nivelului marilor care ar putea inunda destinatiile preferate pentru petrecerea lunii de miere pana la modificarea tiparelor meteo ce afecteaza podgoriile din regiunea franceza Champagne, schimbarile climatice ameninta numeroase traditii romantice. Thomson Reuters Foundation aminteste cinci dintre acestea, care se afla in pericol.



Insulele pentru luna de miere



Plajele cu nisip auriu reprezinta o escapada…

Sursa articol: agerpres.ro

