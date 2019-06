Stiri pe aceeasi tema

- Supriza pentru telespectatorii emisiunii "Dragoste fara secrete", de la Antena Stars, emisiune ce poate fi urmarita in fiecare zi, de luni pana vineri, de la ora 12:00 si seara, de la 18:45, dar si sambata, de la 18:45, cand acestia pot urmari o gala retrospectiva, cu cele mai importante momente ale…

- Lucrurile se complica din ce in ce mai mult la "Dragoste fara secrete". Dupa ce Nicoleta si Alexandru au marturisit ca au copii acasa, iar Madalina este insarcinata, sora acesteia a tinut sa intervina.

- Rasturnare de situatie la "Dragoste fara secrete". Dupa ce Nicoleta a recunoscut ca are un copil acasa, iar Madalina este insarcinata, acum, Alexandru a socat pe toata lumea spunand ca are o fetita si o concubina in afara competitiei.

- Alexandru de la "Dragoste fara secrete" a inceput sa vina cu reprosuri la adresa iubitei sale, Madalina. Acesta spune ca partenera lui are un comportament urat fata de el, lucru ce il deranjeaza foarte mult.

- Dupa ce iubitul sau, Alexandru, a dat de inteles ca ar vrea sa inceapa o relatie cu Nicoleta de la "Dragoste fara secrete", dupa ce aceasta i-a transmis sentimentele ei, Madalina este dezamagita si vrea sa plece acasa.

- Iuliana Calinescu s-a confruntat cu o situație extrem de grea in cadrul emisiunii sale, „Dragoste fara secrete”. Aceasta i-a pus fața in fața pe protagoniștii scandalului de ieri și azi, cuplurile Madalina și Alexandru și Nicoleta și Madalin și le-a cerut explicații cu privire la cele intamplate.

- Dupa ce cuplurile Alexandru și Madalina și Madalin și Nicoleta au aruncat vorbe grele, lucrurile nu s-au atenuat deloc! Mai mult, cele doua femei s-au jignit reciproc, fara niciun pic de rețineri.

- Dupa ce a ieșit la iveala faptul ca Nicoleta a avut o relație cu Alexandru inainte de emisiunea „Dragoste fara secrete”, cei doi barbați, Madalin și Alexandru și-au aruncat replici dure, in direct.