- Chiar daca acum formeaza un cuplu cu noul sau partener, Cristi, gandul si sufletul Nicoletei, de la "Dragoste fara secrete" a ramas tot la Alexandru. Chiar daca acesta a ranit-o intr-un mod greu inchipuit si acceptat de un suflet, tot el ramane marele regret, si totodata flacara sufletului sau.

- Madalina a revenit la „Dragoste fara secrete” alaturi de un partener cu care este de parere ca va caștiga marele premiu! Dupa ce a fost dezamagita de Alexandru și a parasit competiția, roșcata a revenit alaturi de toți ceilalți concurenți mai hotarata ca niciodata sa fie alaturi de Cristian, iubitul…

- Tot perechea Florin-Maia este cea care acapareaza toata atentia la "Dragoste fara secrete", atunci cand vine vorba de controverse. Daca la inceput erau Alexandru cu Madalina si Madalin cu Nicoleta, cei care aduceau uimirea si surprinderea pe chipurile tuturor, acum a venit randul lor.

- Supriza pentru telespectatorii emisiunii "Dragoste fara secrete", de la Antena Stars, emisiune ce poate fi urmarita in fiecare zi, de luni pana vineri, de la ora 12:00 si seara, de la 18:45, dar si sambata, de la 18:45, cand acestia pot urmari o gala retrospectiva, cu cele mai importante momente ale…

- Au venit impreuna la „Dragoste fara secrete”, dar au plecat separat! Acum, Madalina a cerut sa iasa din competiție și chiar i-a scris lui Alexandru un mesaj emoționant, intr-o scrisoare.

- In timpul unei discutii la masa de pranz, Madalina si Alexandru de la "Dragoste fara secrete" au facut dezvaluiri neasteptate. In timp ce ea se teme de parerea oamenilor, el sustine ca nu ii pasa si n-o sa dea curs discutiilor.

- Dupa ce iubitul sau, Alexandru, a dat de inteles ca ar vrea sa inceapa o relatie cu Nicoleta de la "Dragoste fara secrete", dupa ce aceasta i-a transmis sentimentele ei, Madalina este dezamagita si vrea sa plece acasa.

- Se incinge atmosfera la "Dragoste fara secrete"! Doi dintre concurenti au fost surprinsi miercuri dimineata in timp ce dadeau frau liber hormonilor. Alexandru si Madalina duc relatia la un alt nivel.